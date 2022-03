Dankzij ‘The Masked Singer’ weet Conner Rousseau eindelijk eens hoe het is om veel fans te hebben

Om even de woorden te gebruiken van de eerste kandidaat ooit die opgevist werd uit een vorig seizoen: ‘Mo how zeg’.

‘De mol’ (★★★★☆) ging van start met de terugkeer van twee ex-mollen en één Jens, en met het beste cijfer ooit sinds de reeks op Play4 te zien is. Vorig jaar was de eerste aflevering van ‘De mol’ goed voor 1.031.486 kijkers, het record uit 2020 (1.049.782) moest er ook aan geloven.

De komst van het programma was slecht nieuws voor de familie Planckaert, die in vergelijking met vorige week (1.333.044‏) bijna 300.000 mensen zag overlopen, en voor dramaserie ‘Lost Luggage’ (★★½☆☆), die van start ging met net geen 800.000 kijkers en het dus een stuk minder goed deed dan de finale van ‘Twee zomers’ (★★☆☆☆) (1.046.443‏).

Ook uitstekend begonnen: ‘Dwars door de Lage Landen’ (★★☆☆☆) op Eén, dat kijkcijfergewijs moeiteloos in de voetsporen van ‘Andermans Zaken' (★★★★☆) treedt.

‘The Masked Singer’ (★½☆☆☆) moest in de finale flink inleveren in vergelijking met het einde van seizoen één (2.015.005) maar een marktaandeel van zowat één Vlaming op vier blijft zowel voor VTM als voor de socialistische partij nog altijd vrij uitzonderlijk. Bijna 354.000 mensen zagen op woensdag dan weer in ‘Behind the mask’ hoe Conner Rousseau zijn rol als Konijn heeft kunnen combineren met zijn drukke leven als KingConnah op Instagram.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 maart. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld).

1 THE MASKED SINGER VTM 1.512.929‏

2 THUIS EEN 1.112.116‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.089.283‏

4 DWARS DOOR DE LAGE LANDEN EEN 1.081.134‏

5 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.067.050‏

6 DE MOL PLAY4 1.060.166‏

7 IEDEREEN BEROEMD EEN 941.197‏

8 SPORTWEEKEND EEN 813.317‏

9 HET NIEUWS (19U) VTM787.488‏

10 LOST LUGGAGEEEN781.296‏

11 RESTAURANT MISVERSTAND EEN 783.178

12 DE VERRADERSVTM 733.689‏

13 DE KEMPING EEN 724.318

14 DE JAREN 80 VOOR TIENERS EEN 715.000

‏15 BLOKKEN EEN 706.241‏

16 HET JOURNAAL (13U) EEN 669.241‏

17 FAMILIE VTM 659.105‏

18 FIRST DATES EEN 613.913‏

19 DE NOTARIS EEN 564.000

20 FC DE KAMPIOENEN EEN 527.300‏

21 COMEDY TOPPERS VTM 509.090‏

22 BOER ZKT VROUW VTM 502.558‏

23 LOSLOPEND WILD EEN 492.539‏

24 THE SECRET LIFE OF THE ZOO EEN 485.447‏

25 MILAAN-SAN REMO VTM 466.303‏‏