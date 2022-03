David Dehenauw: ‘Sneeuw is niet zo speciaal in april, we hebben gewoon een slecht geheugen’

Wie vanmorgen uit pure gewoonte na een zeer zonnige maand maart in bermuda en teenslippers op kantoor verscheen, is eraan voor de moeite. De hele dag trekt er winterse neerslag over ons land, met natte sneeuw die ook kan blijven liggen. En dat terwijl we vorig jaar de warmste 31 maart ooit beleefden. Wat is er aan de hand?

Ook vrijdag is er sneeuw voorspeld en kan er lokaal een laagje van 5 centimeter of meer blijven liggen. Wellicht krijgen we zelfs de koudste 1 april sinds 1963 op ons dak. Ook langlaufers kunnen hun hartje dit weekend ophalen, want in de Hoge Venen wordt liefst 10 tot 15 centimeter sneeuw verwacht.

HUMO Hallo, David Dehenauw? Dit is een aprilgrap, toch?

DAVID DEHENAUW (KMI-weerman) «Helemaal niet. Dit is zelfs niet zo uitzonderlijk, het gebeurt in de lente wel vaker dat we de ene week 20 graden met zon hebben en de andere ineens met vriestemperaturen kampen. Dat kan gebeuren, als de wind plotseling van zuid naar noord draait. In Scandinavië vriest het nu immers nog, terwijl men in Zuid-Europa en Noord-Afrika al van stralend lenteweer geniet.

»Die temperatuurschommelingen hebben we vaker wel dan niet in het voorjaar, het is eigenlijk typisch voor april. De meeste mensen zijn het alweer vergeten, maar vorig jaar hebben we in de eerste helft van april ook nog sneeuw gehad. Het is dus niet per se speciaal, we hebben gewoon een slecht geheugen.»

HUMO Vorig jaar hebben we wel de warmste 31 maart ooit gemeten.

DEHENAUW «Ja, maar goed, het is puur toeval dat dit nu net op dezelfde kalenderdag valt. Daar hoef je verder niets achter te zoeken.»

HUMO Gaat deze winterprik lang duren?

DEHENAUW «Nee. Dit weekend zal het 's nachts nog vriezen, maar overdag stijgt de temperatuur alweer tot 6 à 7 graden. Volgende week gaan we richting 10 tot 12 graden, met een wind die tegen dan naar het westen en het zuidwesten is gedraaid. We verwachten wel regelmatig regen.»

HUMO Laten we Karl Vannieuwkerke en co niet langer in spanning houden: komt de Ronde van Vlaanderen in het gedrang?

DEHENAUW «Die kan ik geruststellen. Het zal meestal droog zijn, al starten ze wellicht in de vrieskou. Het zal in elk geval niet sneeuwen, dus ik verwacht ook geen glad wegdek. Maar ze zullen anders bij de Ronde wel strooien, zeker?»