De 21 meest opzienbarende Humo-stukken van het afgelopen jaar: ‘Nee, wij willen geen vaccin’

Een graai uit de meest opzienbarende Humo-stukken van het afgelopen jaar.

1. De rush van de roem

Een antwoord op de vraag wat Bart De Pauw en Jan Fabre bezielde. ‘Beroemdheid is een perfecte storm: het brengt alle ingrediënten samen die de deur naar seksueel misbruik openzetten’

2. Delphine Lecompte & Sarah Desplenter

Zo dochter, zo moeder: een dubbelinterview met onze columniste en de ‘de glanzende en spitsvondige jakhals’ uit haar columns. ‘Delphine noemt me in haar gedichten weleens een nymfomane, maar dat is projectie’

3. Op bezoek bij Nard Houben

De jager die Jürgen Conings vond, is een een outlaw in de bossen van Vlaanderen. ‘Die jongen heeft in mijn ogen niets verkeerds gedaan’

4. Tine Reymer & Peter van den Begin

Een van de meest becommentarieerde interviews van het jaar: ‘Wij willen geen vaccin.’

5. Tien jaar na de Pukkelpop-storm

De nabestaanden van de slachtoffers spreken voor het eerst: ‘Je moet opnieuw leren leven.’

6. Tussen hemel & hel

De zomerreeks der zomerreeksen floreert, zoals Bockie De Repper, Flo Windey & Steven Van Gucht gul illustreren.

7. Herman Goossens

De microbioloog voorspelde in maart al de vierde golf, werd overspoeld door haat en deed er vervolgens het zwijgen toe tot de vierde golf zijn gelijk bewees. ‘Dit virus zal elke winter terugkeren. Er zullen regelmatige vaccinaties nodig zijn, en wellicht zullen we pas rond 2025 écht goede vaccins hebben die tegen alle varianten bestand zijn.’

8. Justine Henin

Een zeldzaam en vooral een zeldzaam open gesprek met de voormalige tenniskampioene: ‘Pas na mijn carrière heb ik hulp gezocht voor mijn pijn.’

9. De leugens van de voedingsindustrie

Professor Tim Spector ontmantelt mythes over voeding.‘Calorieën tellen heeft geen enkele zin, alleen de voedingsindustrie heeft er baat bij’

10. Onze Man in het vaccinatiedorp

Onze Man werd steward en wees duizenden de weg naar hun speeddate met het vaccin: ‘Kunnen wij bij u een pintje bestellen?’

11. In Memoriam Staf Herten

Humo verloor deze zomer een vaandeldrager. Guy Mortier, Marc Didden en Rudy Vandendaele herdenken hun collega. ‘Tot op het eind was taal zijn speelgoed en Humo zijn grote liefde’

12. Jennifer Heylen

De 7 hoofdzonden, de door Staf Herten bedachte reeks, blijft de favoriete biechtstoel van jong en oud — onder wie Jennifer Heylen. ‘Ik ben niet 100 procent straight, maar ook niet 100 procent gay. Ik fladder overal tussen’

13. De slachtoffers van het noodweer

Onze Man trok met een hartslagmeter van Luik naar Pepinster, en liet zich tegenhouden door ellende die allergisch is voor statistieken. ‘Het was alsof we in een aquarium zaten, een aquarium waarvan we hoopten dat de wanden niet zouden breken’

14. Kaat Bollen, Nele Somers & Freya Van den Bossche

Drie vrouwen, drie voorbeelden van gecontesteerde vrouwelijkheid. ‘Als vrouw mag je een lijf hebben. Een brein mag ook. Maar die twee samen? Dat kan niet’

15. De weduwe van Pieter Aspe

De pakkendste aflevering van onze Cherchez La Femme-reeks: Tamara Hanegraaf, de weduwe van Pieter Aspe. ‘Een halfuur na zijn dood kreeg ik al telefoon: ‘Wat ga je met de erfenis doen?’’

16. De babes van voor #MeToo

Lien Van de Kelder, Ann Van Elsen, Roos Van Acker & Deborah Ostregah getuigen: ‘Ik heb dingen gedaan waarbij mijn hele lichaam ‘Neen!’ zei.’

17. Terroristenjager

Lionel D., die Salah Abdeslam in de kraag vatte, vertelt hoe zijn collega Lerre met kogel door het hoofd kreeg door politiek en politiediensten in de steek gelaten werd. Minister Annelies Verlinden beloofde veranderingen.‘Ik was 46 jaar, en ik moest met pensioen.’

18. Tom Lanoye

De viraalst gaande column van het jaar: de spijkerharde analyse van Tom Lanoye van het beleid van de Nederlandse premier Rutte. ‘De afbraak die de relschoppers aanrichten, is klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte’

19. Mauro 50

Mauro Pawlowski werd 50 en schonk zichzelf en zijn fans een heerlijk verjaardagsinterview: ‘Gene Simmons van Kiss heeft op al mijn lieven gezeten.’

20. Sihame El Kaouakibi goes Limburg

De onthulling van de lucratieve connectie tussen Sihame El Kaouakibi en Voorzorg-baas Tony Coonen. ‘Ik heb maar één mogelijke verklaring: zelfverrijking’

21. De echokamer van extreemrechts

Een trip in de echoput van sociale media, die u strikken met luchtige memes en instemmende likes. ‘Gewoon een account liken is al voldoende om dreigementen te krijgen’