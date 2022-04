De 7 meest controversiële tweets van Elon Musk: ‘Als je snel je ‘boner’ moet verliezen...’

Elon Musk is grote voorstander van free speech, en legde dan ook 44 miljard dollar op tafel om Twitter eens en voor altijd te redden van censuur. Dat hij zelf niet schuw is van een dubieuze uitspraak of twee zal daar ook wel mee te maken hebben. Speciaal voor uw plezier lijst Humo zijn 7 meest controversiële tweets op.

1. Tesla aandeelhouders verliezen véél geld door een enkele tweet

Elon Musk zorgde eigenhandig voor een kleine beurscrash bij Tesla – zijn éigen bedrijf nota bene – toen hij tweette dat de prijs van de aandelen veel te hoog lag. En zo geschiedde: de waarde daalde snel, en de aandeelhouders waren op zijn minst gezegd niet tevreden.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) 1 mei 2020

2. Zijn covid-standpunten

Musk was geen fan van het Amerikaanse covidbeleid en dat mocht iedereen weten. Omdat zijn uitspraken over de pandemie een eigen lijstje verdienen, houden we het bij de essentie. ‘FREE AMERICA NOW’, tweette hij een paar weken na de start van de lockdowns. Een beetje voorbarig, Elon.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) 29 april 2020

3. Tesla kopen met bitcoins

Tesla mag er opnieuw aan geloven, deze keer met de melding dat je één van hun elektrische wagens kan kopen met bitcoins. De fan van cryptomunten kwam niet veel later op zijn beslissing terug.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) 24 maart 2021

4. Voornaamwoorden? Nee bedankt

Elon Musk, allergisch voor alles wat ruikt naar woke, is geen fan van voornaamwoorden en dat mocht Twitter weten. Ex-liefje Grimes vond deze tweet minder leuk. Zij antwoordde al snel ‘Ik hou van je, maar zet aub je gsm af. Ik steun geen haat.’ Intussen vragen linguïsten zich af of Musk weet dat ‘hij’ en ‘hem’ ook gewoon voornaamwoorden zijn.

Pronouns suck — Elon Musk (@elonmusk) 25 juli 2020

5. Vriendjes maken met de Kremlin

Musk nodigt het Kremlin uit voor een gesprek op de sociale media-app Clubhouse. Twitter vraagt zich af wat hij te zoeken heeft met een oorlogsmisdadiger. En dat was vóór Oekraïne.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) 13 februari 2021

6. Fan van president Kanye West

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen kreeg het kamp van Kanye West steun van de miljardair, maar Musk voelde zich dan toch genoodzaakt om zijn steunbetuigingen in te trekken wanneer Kanye’s standpunten toch niet helemaal overeen bleken te komen met zijn eigen waarden. ‘We hebben misschien toch meer meningsverschillen dan ik dacht’, tweette Musk nadat Kanye liet weten dat hij anti-abortus en anti-vaccinatie was.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) 5 juli 2020

7. Geen commentaar

Zucht.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) 23 april 2022