De beste memes uit de zesde aflevering van ‘De mol’: Harry Potter, slippertjes en de fanclub van Dries Van Langenhove

Na alweer een historische aflevering - for all the wrong reasons - hobbelt dit tiende, inmiddels al bijna van kop tot teen in gips gewikkelde seizoen verder richting de eindmeet. Gelukkig is er nog onze huismemer Jonathan Loeys om u van de broodnodige streepjes humor te voorzien. Gaan met die banaan!

Recruiters wanneer ze een perfecte sollicitatiebrief ontvangen van een perfect capabele kandidaat (met een andere huidskleur): pic.twitter.com/5esNZp4uuQ — humo (@Humo) 24 april 2022

Gilles De Coster geeft nu ook rondleidingen aan de fanclub van Dries Van Langenhove. pic.twitter.com/Eu0tIV3nZ1 — humo (@Humo) 24 april 2022

Jongeren op café wanneer de muziek te luid staat om romantische verzen van Shakespeare te citeren: pic.twitter.com/wKDjQObh24 — humo (@Humo) 24 april 2022

Mijn lief die foto's neemt van ik die de afwas doe: pic.twitter.com/qX2rNgMTLz — humo (@Humo) 24 april 2022

De introsong van Pippi Langkous, moest het op Canvas uitgezonden worden: pic.twitter.com/aN4gTzV155 — humo (@Humo) 24 april 2022

Jezus: *vermenigvuldigt vissen en brood, tovert water om tot wijn, loopt letterlijk op fucking water*

Thomas: pic.twitter.com/SGc48XoyfZ — humo (@Humo) 24 april 2022

Justitie in België: "geen criminele feiten plegen, anders zwaait er wat!"

Ook justitie: pic.twitter.com/FNRDYOgHyL — humo (@Humo) 24 april 2022

Studenten die mentaal volledig kapot zijn wanneer Ben Weyts in plaats van een deftig beleid te voeren een pot soep klaarmaakt: pic.twitter.com/vMu9uO59Q7 — humo (@Humo) 24 april 2022

Mannen die meedoen aan Temptation Island en hun lief beloven dat ze zeker geen slippertjes zullen begaan, twee afleveringen later: pic.twitter.com/nkr21BiE8M — humo (@Humo) 24 april 2022

Ik die arm ben en op bezoek ga bij mijn rijke opa: pic.twitter.com/tapXdnpoZu — humo (@Humo) 24 april 2022