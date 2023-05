De Bruyne vs. Courtois: wie wordt straks de tegenstander van Lukaku? ‘Als je hem genoeg liefde geeft, is hij de beste voetballer ter wereld’

Vanavond oog in oog in de terugmatch van de halve finales van de Champions League: Kevin De Bruyne en zijn Manchester City, en Thibaut Courtois met zijn Real Madrid. De winnaar van de clash der titanen, die mag het in de finale opnemen tegen Romelu ‘Big Rom’ Lukaku. Voor de gelegenheid bundelt Humo de beste verhalen over de Belgische voetbalgoden.

Herwig, de vader van Kevin De Bruyne: ‘Als het allemaal zonder roem kon, dan zou dat voor Kevin prima zijn’

Herwig De Bruyne Beeld Geert Van de Velde

Humo bewondert het fenomeen-De Bruyne samen met vader Herwig, die de carrière van zijn zoon bezingt, maar ook de pijn van een topsportouder heeft ervaren. ‘We zagen hem afzien, maar hij had alles over voor zijn droom.’

De familie De Bruyne is verankerd in Drongen: daar baden ze al dertig jaar in tevredenheid, nog steeds in hetzelfde bescheiden huis – geen kasteel met ophaalbrug – waar Kevin tegen zijn eerste voetbal trapte.

HERWIG DE BRUYNE «Wat willen we nog meer? Wij zitten hier goed. En zodra we opnieuw mogen reizen, zijn we hier weer even weg. Dan is het op naar Manchester: hoog tijd dat we de kleinkinderen nog eens kunnen zien.

HUMO Komt Kevin na zijn carrière terug?

DE BRUYNE «Kevin en Michèle (Lacroix, zijn echtgenote, red.) hebben in Limburg een huis gebouwd, daar hebben ze alles wat ze willen. Maar ik weet het niet, want in Engeland zit hij ook goed. Waar Kevin ook is, daar maakt hij zijn thuis.»

Hoe een dramatisch rapport in het middelbaar van hem de beste doelman ter wereld maakte: de wonderjaren van de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois Beeld Photo News

Als hij niet was gezakt in het laatste jaar van de middelbare school, was hij géén kampioen geworden met Racing Genk, was Chelsea hem níét komen halen, won hij níét de Champions League met Real Madrid en was er geen Canvas-docureeks ‘Kampioenenjaar’ - nog het grootste gemis van al. Hoe de winnaar van de Tuinspelen in Bilzen uitgroeide tot – vooruit dan maar – de beste doelman van de wereld: de wonderjaren van Thibaut Courtois.

SEPPE BRULMANS «Thibaut woonde bij ons om de hoek, aan de Tuinweg. Tijdens de zomervakantie was dat een speelstraat, auto’s mochten er dan niet in. Alle kinderen uit de buurt stroomden dan samen. Van ’s morgens tot ’s avonds ravotten en fietsten we, sprongen we op de trampoline en bouwden we kampen. Bij Thibaut thuis hadden ze een volleybalveld en een zwembad, pingpongen deden we bij een ander vriendje in de garage, en om te voetballen verhuisden we met de hele bende naar onze tuin.»

De wonderjaren van Romelu Lukaku: ‘Als je hem liefdevol omarmt, is Romelu de beste voetballer ter wereld’

Romelu Lukaku Beeld Photo News

Marina Van Laeken (54) woont anno 2021 nog steeds in de Duiventilstraat, het gezin van de Lukaku’s niet meer. Toch is ze niet gewoon een verschenen foto in het persoonlijke archief van Romelu Lukaku: de spits van Inter Milaan en de Rode Duivels noemt haar consequent ‘mijn tweede moeder’. En zij noemt hem Romeli. Geen kwestie van slordig articuleren: op de identiteitskaart van Lukaku, geboren op 13 mei 1993, staat weliswaar Romelu – een samentrekking van de namen van zijn vader, gewezen profvoetballer Roger Menama Lukaku – maar zijn intimi laten tot op vandaag zijn voornaam op een i eindigen.

VAN LAEKEN «En daar zaten ze dan, Romeli en Jordan, braaf en stijfjes in mijn zetel. Ze durfden nauwelijks te bewegen, en knikten voorzichtig toen ik vroeg of ze iets wilden drinken. Ze waren bang en schuchter, ja: het was duidelijk dat ze dat niet gewoon waren, het gezelschap van mensen die ze niet kenden.»

