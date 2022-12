De comeback van Corneel van Oosterweel in het eindejaarsfilmpje van Ben Weyts zet het puntje op de i van ‘cringe’

Jacques Brel. Arno. Jeff Buckley. Amy Winehouse. Geena Lisa bij de VRT. Wij kunnen wel honderd mensen bedenken die we het liefst uit hun assen zouden zien herrijzen. Staat zéker niet op dat lijstje: Corneel van Oosterweel, de mascotte die ons met zijn cartooneske oogjes en gekke laarsjes alle ellende van het Oosterweelproject moest doen vergeten. Maar als iets 15.000 euro heeft gekost, dan laat je het maar beter renderen.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De comeback van mascotte Corneel van Oosterweel in het eindejaarsfilmpje van minister Ben Weyts (N-VA) Waar? Op Twitter Waarom is het opvallend? Om te denken dat de Vlaming zit te wachten op een bijzonder tenenkrullend heroptreden van het vogelfiguurtje moet je ofwel een hersenberoerte hebben ofwel je doodschamen dat het ding toch wel héél veel belastinggeld heeft gekost om geruisloos uit het collectieve geheugen te verdwijnen

Fijne eindejaarsfeesten gewenst.

Op een leerrijk en beestig 2023! ☺️ pic.twitter.com/XI5NgbmdfY — Ben Weyts (@BenWeyts) 25 december 2022

Met Ben Weyts is het altijd lachen. Leerlingen die door het lerarentekort al een half jaar geen Frans of wiskunde meer hebben gehad: hilarisch. Het steeds meer middeleeuwse niveau van het Vlaamse onderwijs: om je te bescheuren. De knip in het hoger onderwijs - een idee van de man die 9 jaar over zijn hoger diploma deed: dolletjes. Onze minister van Onderwijs, Sport en Dierenwelzijn doet zó zijn best om de Vlaming ten tijde van oorlog en inflatie met zijn tenenkrullend beleid te voorzien van komisch vertier. Maar zijn best is nog niet genoeg, dacht iemand op zijn kabinet, en hij besloot een van Weyts’ grootste kemels tot nog toe weer vanonder het stof te halen: Corneel van Oosterweel.

Corneel van Oosterweel, een ‘genderneutraal’ beest, zag in 2019 het levenslicht. Het vogelfiguurtje moest de Vlaming op magische wijze doen vergeten dat we met z'n allen massaal in de file zouden staan raakte de eerste spade de grond tijdens de Oosterweelwerken. Dat het ding 15.000 euro aan belastinggeld had gekost, moest ook zo snel mogelijk uit ons geheugen gewist worden, maar bleef toch iets langer hangen - net zoals het Oosterweelproject toch net iets langer zal duren en iéts meer geld zal kosten.

Nee daar beginnen Guy, Mark en Rob zelfs niet aan! #alleskanbeter maar dit toch niet… pic.twitter.com/PNQS5geb0O — Dmtr (@Dimi_Sam) 25 december 2022

Toen het hoongelach om Corneel na zijn lancering eindelijk was uitgestorven, was de mascotte nergens meer te bespeuren. ‘Per ongeluk’ overreden door een bulldozer en begraven onder het zand van het Oosterweelproject, dachten wij, maar Corneel bleek al die jaren met een touw vastgebonden te zijn aan een boom. Gelukkig is daar N-VA-minister Ben Weyts, redder van de Onschuldigen en Armen van geest, die tijdens een jogsessie plots op zijn ‘verre vriend’ botst. Nadat ze elkaar herhaaldelijk en onder aanzwellende jingle bells in de armen vallen, huppelen ze hand in hand naar huize Weyts. Daar mag Corneel nog aanschuiven aan de kerstdis - gelukkig heet ‘ie Corneel en niet Ahmed - , waarna hij mee figureert in de digitale kerstboodschap van zijn hervonden baasje.

‘Ook in 2023 gaan we voor beter onderwijs, sportieve topprestaties, een groenere en Vlaamsere rand en voor meer Dierenwelzijn’, klinkt het. Hopelijk gaat zijn kabinet komend jaar ook voor een nieuwe medewerker, want de hersenen van wie dit heeft bedacht zitten tjokvol PFOS uit de Oosterweelgrond. Met 15.000 euro moet wel iemand te vinden zijn. En kan er in één klap een nieuwe vacature voor een minister van Onderwijs, Sport en Dierenwelzijn uitgeschreven worden.