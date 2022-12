De deuger in Marijn Devalck: ‘Met ‘F.C. De Kampioenen’ hebben we alles gedaan om seksisme en racisme te bestrijden’

Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: acteur en politicus Marijn Devalck.

MARIJN DEVALCK «Het eerste goede doel waarvoor ik me heb ingezet, was de Boemerang-actie van de VRT, een sensibiliseringscampagne om aandacht te vragen voor MS, eind jaren 60 nog een onbekende ziekte. Ik zag toen helaas ook dat achter de schermen een aantal mensen druk bezig was hun eigen zakken te vullen.»

HUMO Pijnlijk.

DEVALCK «Sindsdien heb ik me vooral ingezet voor regionale acties of campagnes waarvan ik zelf mee aan de wieg stond, zodat ik zeker wist dat de opbrengst goed zou terechtkomen. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang met figuranten van ‘F.C. De Kampioenen’ acties opgezet voor MS-patiënten in Leuven. We hebben ritjes met oldtimers, motoren en vrachtwagens gemaakt en kerstkaarsen verkocht om geld in het laatje te krijgen.»

HUMO In een oud Humo-interview vertelde u dat u zich graag inzet voor goede doelen, want: ‘Zo kan ik met mijn BV-smoel, die anders toch nergens voor deugt, tenminste iets nuttigs doen.’

DEVALCK «En dat geldt nog altijd. Ik engageer me al veertig jaar voor mensen met autisme, ik was betrokken bij Kom op tegen Kanker, ik heb met vzw De Huizen infotainmentavonden over de gevangenisproblematiek georganiseerd, en met de Rotaryclub Zottegem voeren we onder meer campagnes over dodehoekongevallen. Er kruipt heel veel van mijn tijd in.»

HUMO Een ander deel gaat naar de gemeentepolitiek. U bent nu bijna tien jaar schepen van Cultuur en Sociale Zaken in Brakel.

DEVALCK «Daar heb ik wel over getwijfeld. Ik wilde niet de zoveelste BV in de politiek worden, iemand die door de partij wordt gebruikt om stemmen te trekken. Maar mijn goede vriend Herman De Croo overtuigde me om mijn sociale engagement ook voor de gemeente in te zetten. Ik ben toen gestopt als acteur in het theater, omdat ik daar wel zo’n beetje alles had gedaan én omdat ik merkte dat het sociale engagement mijn leven meer zin geeft.»

HUMO Ik las dat u met ‘F.C. De Kampioenen’ altijd naar diversiteit hebt gestreefd.

DEVALCK «Anders dan wat dat VRT-charterteam beweerde, waren we trendsetters op het gebied van positieve integratie en hebben we alles gedaan om racisme en seksisme te bestrijden. We hebben ons laten inspireren door de vooroordelen die toen leefden en wilden de grote massa kijkers tonen: dit is hoe het meestal gaat, maar dat kán niet. Met mijn personage Balthasar Boma rekende ik bijvoorbeeld net af met het type macho’s dat vrouwen enkel als object ziet: als hij ook maar zijn vinger uitstak, kreeg hij meteen een lap op zijn smoel.»

HUMO Kwetst de kritiek u daarom meer, omdat jullie goede intenties hadden?

DEVALCK «Ja, en afleveringen schrappen heeft ook geen enkele zin. Het is een stuk van onze geschiedenis en de geschiedenis mag je niet vervalsen. Dat is als zeggen: ‘Er mogen geen beelden van Auschwitz meer getoond worden.’»

HUMO Een forse vergelijking.

DEVALCK «Oké, gaskamers hadden we niet bij ‘F.C. De Kampioenen’.»

HUMO Als iemand van kleur u zou vertellen waarom hij de afleveringen toch als racistisch ervaart, zou u dan openstaan voor die kritiek?

DEVALCK «Absoluut. We hadden de opdracht om een comedyreeks te maken waarmee we iedereen konden bereiken, maar dat betekent niet dat iedereen de reeks ook goed moet vinden. Ik kan ook niet veranderen wat anderen denken.»

HUMO Kunt u zich makkelijk in de leefwereld van anderen verplaatsen?

DEVALCK «Ik heb empathie ontwikkeld om me in te leven in de situatie van anderen, of het nu gaat over armoede, racisme, seksuele voorkeur…»

HUMO Gender?

DEVALCK «Ja. Ik heb het volste begrip voor mensen die zich niet goed in hun vel voelen. Ze moeten zich kunnen tonen zoals ze echt zijn. Hetzelfde geldt voor mannen die op mannen vallen of vrouwen die op vrouwen vallen. Een homoseksueel vertelde me lang geleden: ‘Zoals jij een kick krijgt van een vrouwenlichaam, zo hou ik van mannenlichamen.’

»Kijk, je moet mij niet vragen hoe het precies kan dat iemand daar een stijve van krijgt, want ik zit niet in zijn vel. Maar dat die verschillen bestaan tussen mensen, dat moeten we gewoon aanvaarden.»

