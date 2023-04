De dokter te veel vertrouwen kan uw gezondheid schaden: ‘Ik was verminkt en halfblind. Volgens de dokter was de operatie mislukt door mijn schuld’

Onze gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld, met topdokters die we terecht vertrouwen. Maar wat als die dokter blundert en erover zwijgt, waardoor we hem blijven vertrouwen? Het overkwam Carine Van Roey (58) en Jennifer Vermee (42), twee slachtoffers die nog maandenlang patiënt bleven van een arts die in de fout was gegaan. ‘‘Die knobbeltjes in je borst zijn niks om je zorgen over te maken,’ zei de gynaecoloog.’ Carine Van Roey verloor na een operatie het zicht in haar rechteroog. Handelingen waar u en ik niet bij stilstaan, vormen voor haar een beproeving, door het wegvallen van haar dieptezicht.

CARINE VAN ROEY «Als ik iemand een hand wil geven, of wisselgeld wil aannemen in de winkel, grijp ik er vaak naast. Mensen rond mij schieten dan in de lach, terwijl er niets grappigs aan is. Acht jaar na mijn operatie loop ik nog vaak tegen deuren, of bots ik tegen mensen. Hoeveel keer ik al heb gehoord: ‘Brilleke kopen?’ Maar het ergste is dat ik mijn zelfvertrouwen en mijn zelfstandigheid kwijt ben. Ik ben niet meer de sterke, onafhankelijke Carine van vroeger.»

HUMO Waarom was er destijds een operatie nodig?

VAN ROEY «Ik had al jaren een cyste in de sinus van mijn rechterkaak. In februari 2015 was die zo gegroeid dat mijn nko-arts (neus-, keel- en oorheelkunde, red.) Christine D.M. mij een operatie aanraadde. Ze stelde me gerust en zei dat het om een routineoperatie ging. Ik kende haar al jaren en vertrouwde haar. Ik zou dezelfde dag al naar huis mogen, en na twee weken ziekteverlof zou ik weer de oude zijn.»

HUMO Maar u merkte na de operatie al meteen dat er iets mis was.

VAN ROEY (knikt) «De operatie gebeurde in het Virga Jesse-ziekenhuis in Hasselt. Toen ik wakker werd, stond D.M. naast me in de recoverkamer. ‘Kun je zien met je rechteroog?’ vroeg ze. Neen, dat kon ik niet. Ik voelde de onrust in de kamer. Er was nog een andere kno-arts aanwezig, een oogarts, een verpleegkundige en een anesthesist. Er werd een CT-scan gemaakt en de oogarts schreef een hoge dosis cortisone voor. Ik kreeg te horen dat ik nog een viertal dagen in het ziekenhuis moest blijven, maar dat alles goed zou komen. Mijn echtgenoot wachtte op mijn kamer. Hij was ongerust omdat alles zolang duurde. Toen ik eindelijk mijn kamer binnenkwam, zag ik hem bleek wegtrekken. Zelf had ik toen nog geen idee hoe ik eruitzag. Pas uren later, toen ik naar het toilet moest, keek ik in de spiegel en schrok ik enorm. Mijn oog was blauw, opgezwollen en puilde uit de kas. Ik was als gezonde vrouw binnengegaan en kwam verminkt buiten.»

HUMO Hoe ging het verder?

VAN ROEY «Die nacht heb ik amper geslapen. Ik voelde me slecht, waarschijnlijk door de hoge dosis cortisone. Maar toen ik de nachtverpleegster riep, verweet ze me dat ik kapsones had. Ze wilde dat ik een slaapmiddel nam en was erg verveeld toen ik weigerde. Toen ze bleef aandringen, werd ze zo onbeleefd en bars dat ik uiteindelijk instemde. Later las ik dat ze had geschreven in mijn dossier: ‘Hallelujah! De patiënt stemt toe met een slaapmiddel!’

»De volgende dag kregen we amper uitleg. Op de vraag of ik niet beter naar het UZ in Leuven kon worden overgebracht, zeiden ze dat ze mij ook in Hasselt konden behandelen. Mijn echtgenoot heeft toen zelf naar Leuven gebeld en alles uitgelegd. We mochten meteen langskomen. In het Virga Jesse deden ze heel moeilijk en kreeg ik mijn patiëntendossier pas na lang aandringen mee. In Leuven bleek dan nog dat het verslag van de oogarts en het beeldmateriaal van de scan ontbraken. Op de dienst oogziekten van het UZ waren ze furieus en eisten ze de beelden op. Ook zij moesten heel lang aandringen. Ik heb er uren moeten wachten, ik was een hoopje ellende. Toen de beelden er eindelijk waren, kreeg ik het vreselijke verdict: ik was mijn zicht definitief kwijt.»

HUMO Hadden ze dat in het Virga Jesse niet gezien?

VAN ROEY «Dat vroegen ze zich in Leuven ook af. ‘Zijn ze in Hasselt niet bekwaam om beelden te interpreteren?’ vroeg een arts.»

Lees ook: Marta en Stijn verloren hun zoon bij de geboorte: ‘‘Soms sterven baby’s nu eenmaal,’ zei de gynaecologe. We waren verbijsterd. Excuses hebben we nooit gekregen’ Geert raakte zwaar gehandicapt bij een routineoperatie: ‘Ik zal nooit meer werken, autorijden of lezen, en toch werd geoordeeld dat de arts zorgvuldig had gehandeld’

HUMO Had u daarna nog contact met uw nko-arts?

VAN ROEY «Ja. Na mijn verblijf in Leuven ging ik nog maandenlang enkele keren per week bij haar langs. Doordat er zoveel schade was aangericht tijdens de operatie, mocht ik mijn neus maandenlang niet snuiten. Ik moest geregeld naar de nko-arts om opgestapelde slijmen te laten wegspoelen.

»Later zou ik ook nog eens opnieuw geopereerd moeten worden. Omdat de operatie mislukt was, zat die cyste er nog altijd.»

HUMO Waarom ging u terug naar haar?

VAN ROEY «Waarom niet? Ik wist niet wat er gebeurd was tijdens de operatie. Ik bleef haar vertrouwen. Ze zei dat ik een sterke vrouw was en dat ik het wel zou redden. ‘Laat het een halfjaartje betijen, dan word je het wel gewoon,’ suste ze. ‘Ik ken nog iemand die een oog kwijt is, die is er intussen aan gewend geraakt.’

»Ze zei ook dat ze een fout had begaan en dat er tijdens de operatie een hevige bloeding was geweest. Maar dat lag niet aan haar, verzekerde ze mij. Dat was mijn schuld. ‘Je weet niet wat de anesthesist allemaal heeft moeten doen om je erbovenop te helpen,’ zei ze. En: ‘Ik wilde je helpen, maar je lichaam liet het niet toe.’ Een collega sprak: ‘Dit is geen goede reclame voor onze praktijk.’ Niet alleen had ik de operatie doen mislukken door ‘mijn bloeddruk’, ik had ook nog eens haar praktijk in diskrediet gebracht!»

HUMO Heeft D.M. ook de tweede operatie gedaan om de cyste te verwijderen?

VAN ROEY «Neen, dat wilde ze niet. Ze zei dat ik maar een andere arts moest zoeken. Ik schaamde mij: wat had ik die arts toch aangedaan dat ze mij zelfs niet meer wilde opereren? Ik heb een nieuwe dokter gevonden, die de operatie in 2015 uitvoerde. Deze keer lukte het wel.

»We bleven contact houden met Christine D.M., omdat ze de ingreep als schadegeval had aangegeven bij haar verzekeringsmaatschappij. In de volgende maanden belden we vaak met de vraag of er al vooruitgang was in het dossier. Ze verzekerde ons dat ze ermee bezig waren en dat we geduld moesten hebben.»

Maroin Vermee, met een foto van haar overleden dochter Jennifer. 'Op de vraag waarom de dokter niet heeft ingegrepen, hebben we nooit antwoord gekregen.' Beeld Saskia Vanderstichele

HARDE BORST

Jennifer Vermee, moeder van twee kleine kinderen, stierf op 20 december 2022 aan de gevolgen van een uitgezaaide borstkanker. Ze had de knobbeltjes in haar borst ontdekt tijdens haar zwangerschap en ze verschillende keren aan haar gynaecologe laten zien, maar die vond verder onderzoek niet nodig. ‘Borstkanker bij een zwangere vrouw verloopt vaak agressiever,’ vertelt haar moeder, Marion Vermee (76). ‘Een snelle diagnose is belangrijk, maar Jennifer heeft nooit een kans gehad. De kanker kon maandenlang ongehinderd woekeren.’ Ook toen ze na de bevalling een knobbeltje ontdekte in haar oksel, werden haar zorgen weggewuifd door een ándere gynaecoloog, in het ziekenhuis van Diest.

MARION VERMEE «Jennifer had al een zoontje, Sebastiaan, dat in 2020 met een keizersnede was geboren. Ze was erg tevreden over de gynaecologe die haar toen had bijgestaan. Toen ze zwanger werd van Annabel, trok ze naar dezelfde arts. Zij verwees Jen voor een echo na 20 weken zwangerschap door naar een andere gynaecologe, die gespecialiseerd was in oncologie en borstpathologie. Toen die de knobbeltjes zag, liet ze meteen een echo maken. De radioloog stuurde de beelden door naar Jennifers eigen gynaecologe en zei dat hij geen letsels had gezien. Maar het is heel moeilijk de echo van een zwangere vrouw te interpreteren, omdat de borstklieren gezwollen zijn. Toch volgde de gynaecologe zonder verder onderzoek de mening van de radioloog.»

HUMO Wat vond de andere gynaecologe, die gespecialiseerd was in oncologie?

VERMEE «Dat weet ik niet. Zij vond een echo noodzakelijk, dus mogelijk was ze wel gealarmeerd. Maar ik weet zelfs niet of zij die beelden heeft gezien. Van haar hebben we niets meer vernomen.

»In de volgende weken veranderden de borsten van Jennifer. Haar rechterborst bereidde zich voor op de melkproductie en werd steeds groter. Maar haar linkerborst bleef heel klein, plat en werd keihard. Die twee knobbels groeiden zo hard dat ze de hele borst leken in te nemen. Tijdens een volgende consultatie vroeg Jen of die borst wel normaal was. De gynaecologe zei dat ze niet wist wat die borst zo misvormde. ‘Vraag het eens aan je vroedvrouw,’ raadde ze aan. Ze zei ook dat Jennifer haar borst goed moest masseren en er warme kersenpitkussentjes op moest leggen. Dat deed Jennifer, wekenlang. Het hielp allemaal niets. Het verschil tussen haar twee borsten was intussen enorm, er zaten zeker drie cupmaten tussen.

»Ik woonde bij mijn dochter en op een dag zag ik haar borsten toen ze uit de douche stapte. Mijn mond viel open. ‘Kindje, dat is echt niet goed,’ riep ik. De tepel van haar linkerborst was helemaal naar binnen getrokken. Ik herkende het symptoom meteen: ik heb twaalf jaar geleden ook borstkanker gehad. Maar de gynaecologe wuifde onze zorgen weg. ‘Er kunnen zoveel redenen zijn waarom een tepel naar binnen trekt.’ Verder onderzoek was niet nodig.»

HUMO Waarom stapte uw dochter niet naar een andere gynaecoloog?

VERMEE «Jennifer was een gevoelige en zachte vrouw, die zelden protesteerde. Zij bleef denken dat de dokter wel gelijk zou hebben. Annabel werd op 2 februari geboren. Dezelfde gynaecologe voerde een keizersnede uit. Drie dagen later mocht Jennifer naar huis. Maar die ochtend voelde ze een knobbeltje in haar linkeroksel. Dat liet ze zien aan de gynaecoloog van dienst in het ziekenhuis. Die controleerde het, zei dat het waarschijnlijk niets was en dat ze gewoon naar huis kon gaan.

»Twee weken na de geboorte van Annabel, kreeg Jennifer plots hevige pijn in haar rug. Ze kon nauwelijks zitten, ze moest zelfs met krukken lopen. Ze kon zelfs haar baby niet meer oppakken. De pijn werd zo hevig dat ze niet veel later een scan liet maken. Die was ontluisterend: er woekerde kanker in haar ruggenmerg en ruggengraat. Enkele dagen later werd ze opgenomen in het UZ Leuven en werd chemotherapie opgestart.»

HUMO Hebt u nog contact opgenomen met de gynaecologe?

VERMEE «Jen had een afspraak met haar, net voor haar opname. Ik ging mee. We wilden haar confronteren met de kankerdiagnose en haar vragen waarom ze niets had gedaan. Op die laatste vraag hebben we nooit een antwoord gekregen. In mei hebben we nog een gesprek gehad in het ziekenhuis, met de medisch directeur, Jens eigen gynaecoloog, de gynaecoloog die het knobbeltje in haar oksel had gezien en iemand van de ombudsdienst van het ziekenhuis. Jennifer was toen al erg ziek. Tijdens dat gesprek werd toegegeven dat er een inschattingsfout was gemaakt. Ik vroeg waarom ze, na al die klachten over knobbeltjes in haar borst, niet gealarmeerd waren door dat knobbeltje in haar oksel. De gynaecoloog die haar die dag had gezien, zei dat er in het medisch dossier van Jennifer niets vermeld stond van vroegere knobbeltjes. En dat bleek te kloppen, zo zag ik toen ik het dossier in handen kreeg: er staat niets in over de echo, noch over de knobbeltjes of de ingetrokken tepel. Waarom niet? ‘Er wordt zoveel gezegd tijdens een consultatie, ik kan moeilijk alles noteren,’ zei de gynaecoloog. Ik stond perplex.

»Na het gesprek heeft Jennifer mij gevraagd om de zaak te laten rusten. ‘De winstkans is toch heel klein,’ zei ze. Ze wilde in de tijd die haar nog restte niet telkens aan dat drama herinnerd worden.»

BEL DE POLITIE!

Carine Van Roey: 'Ik heb een schadevergoeding van 300.000 euro gekregen, maar die is opgegaan aan medische en andere kosten. Een nieuw oog kun je niet kopen, hè.' Beeld Saskia Vanderstichele

Carine Van Roey kon haar mislukte oogoperatie niet achter zich laten. Maandenlang wist ze niet wat er gebeurd was in de operatiezaal. De verzekeringsmaatschappij van haar nko-arts bleef talmen met het verslag, en de ombudsdienst van het ziekenhuis had haar blindheid ‘een spijtige complicatie’ genoemd.

VAN ROEY «In november 2015 zat ik er helemaal door. Toen kreeg ik plots bericht dat het ziekenhuis een klacht had ingediend tegen mijn echtgenoot: hij zou iemand bedreigd hebben. Maar mijn man zou geen vlieg kwaad doen. Hij had, toen hij in het Virga Jesse enkele papieren moest ophalen, gezegd dat wij het gevoel hadden dat D.M. en de verzekering ons aan het lijntje hielden. Hij zei ook dat hij begreep dat anderen in dit soort situaties ‘een ongeluk zouden kunnen begaan’. Dat werd als een bedreiging aan het adres van D.M. gezien. Ik ben toen heel boos geworden: mijn echtgenoot had mij altijd zo gesteund, en nu werd hij zomaar zwartgemaakt. We zijn samen naar de praktijk van D.M. gereden. Daar moesten we in de gang wachten. De dokter kwam naar ons toe, sussend. Ze zei dat het ziekenhuis haar had gebeld, en dat zij had gezegd dat wij geen gewelddadige mensen waren. Maar, zo voegde ze er meteen aan toe: ‘Ik heb intussen een advocaat genomen. Misschien kunnen jullie dat beter ook doen.’ We waren totaal verbluft en vroegen of we er niet over konden praten. Ze weigerde en zei dat ze de politie zou bellen als we niet vertrokken. ‘Doe maar wat je niet laten kunt,’ zei ik moedeloos. D.M. heeft toen de politie gebeld. We bleven een tijdje aan de receptiebalie staan, we wisten niet goed wat doen.»

HUMO Kwam de politie ook?

VAN ROEY (knikt) «Wat er toen gebeurde, leek wel een scène uit een actiefilm. Enkele minuten later kwamen drie politiecombi’s aangestoven, ze stopten met gierende banden voor de deur. Zes agenten stormden binnen, één met zijn wapen in de hand. Ze renden ons bijna voorbij. Ze waren op zoek naar gevaarlijke mensen, niet naar een koppel van middelbare leeftijd (lachje). Eén van de agenten stopte en vroeg me wat er aan de hand was. Hij dacht dat ik een getuige was, of een slachtoffer. Toen heb ik hem het hele verhaal verteld. Die agent was heel behulpzaam, ik ben hem nog altijd dankbaar. Hij zei dat ík degene was die een klacht moest indienen. Ik zei dat ik geen problemen wilde en dat de verzekering al met de zaak bezig was. ‘Mevrouw,’ zei hij, ‘ze proberen u te intimideren’. Hij gaf me de raad om de volgende dag naar het politiebureau te komen, en hij beloofde dat hij mij daar zou opvangen.

»Ik heb die nacht niet geslapen. Ik wilde geen klacht indienen tegen de dokter. Ik was nog altijd overtuigd dat alles mijn schuld was.»

HUMO Ondanks alles wat u had meegemaakt?

VAN ROEY «Vreemd hè, hoe een schuldgevoel in iemands hoofd kan kruipen.

»De volgende dag zijn we naar het politiebureau gegaan. De agent was heel vriendelijk. We kregen een adressenlijst met advocaten mee. Vreemd was dat, we waren nog nooit in aanraking gekomen met justitie.»

Advocaat Raf Verbruggen: 'Uit het dossier bleek dat de arts de operatie had moeten stoppen, maar ze blééf snijden.' Beeld rv

Raf Verbruggen (advocaat van de familie Van Roey) «Het parket heeft daarop een onderzoeksrechter aangesteld die Carines patiëntendossier in beslag liet nemen. Pas in de volgende maanden, toen we inzage kregen in het dossier, vernamen we stukje bij beetje wat er gebeurd was tijdens de operatie. De nko-arts had een kleine frees gebruikt om de cyste in stukjes uit de neus te snijden en weg te zuigen. Dat is een verouderde methode, maar op zich niet verkeerd. Het probleem was dat ze een bloedvat raakte tijdens het frezen. Eigenlijk had ze op dat moment de operatie moeten stopzetten. Maar ze blééf snijden. Omdat ze niets meer zag door al dat bloed, schoot het toestel achter Carines oogbol en sneed ze in een oogzenuw.»

HUMO Twee jaar later werd het onderzoek afgesloten en verwees de raadkamer het dossier door naar de correctionele rechtbank. Waren jullie tevreden?

VERBRUGGEN «We stonden niet meteen te springen om een openbaar proces. Iederéén kan weleens een fout maken. Maar wat zo stuitend was, is de manier waarop Carine behandeld werd. Eigenlijk had de arts meteen open kaart moeten spelen, maar ze bleef liegen. Tijdens het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat haar verzekeringsmaatschappij al in april 2015, twee maanden na de operatie, had beslist dat D.M. niet aansprakelijk was. Het probleem zou bij de bloeddruk van Carine liggen. Maar de arts bleef Carine lange tijd voorhouden dat de verzekering nog niets had beslist. Ze probeerde ook met alle macht te bekomen dat de raadkamer de zaak zou behandelen. Zo’n proces gebeurt dan achter gesloten deuren. Dat is mogelijk als je kunt aantonen dat een openbaar proces je beroepskansen zou aantasten. De raadkamer ging daar niet in mee, mede omdat ze zo weinig schuldinzicht toonde.»

HUMO Bent u erg geschrokken?

VAN ROEY «Ja, vooral toen ze voor de raadkamer zei ze dat alles de schuld was van de anesthesist. Eerst was het mijn schuld, en toen die van de anesthesist! Die had de bloeddruk niet onder controle kunnen houden. Dat vond ik zo laf! ‘Nu ga je te ver’, beet ik haar toe. Ze nam geen enkele verantwoordelijkheid op.»

HUMO Hoe verliep het proces?

VAN ROEY «Op de eerste zitting was ze niet aanwezig. Dat beviel de rechter niet. Op de tweede zitting, meer dan een halfjaar later, was ze er wel. Ze was heel koel en weigerde mij aan te kijken. Dat werd ik na een tijd zo beu dat ik gewoon zei: ‘Kunt u mij eens aankijken, alstublieft?’ Daar reageerde ze niet op. Ook de rechter vond haar gedrag te gortig. ‘Misschien zou een beetje empathie u wel helpen,’ zei ze tegen D.M.

»Ik heb D.M. verschillende keren rechtstreeks aangesproken, onder meer over hoe ze mij had omschreven in haar verslag. Ik was volgens haar ‘een corpulente dame met anatomisch slechte verhoudingen, een korte nek en dikke borsten, waardoor de operatie niet naar behoren kon worden uitgevoerd.’ In de rechtszaal heb ik haar gevraagd waar ze het lef vandaan haalde om mij zo denigrerend te beschrijven. Natuurlijk reageerde ze niet.

»De tegenpartij ging heel licht over het feit dat ik halfblind was geworden. Er treedt gewenning op na een tijd, kreeg ik te horen.

»Er werd ook lacherig gedaan over het feit dat we de kosten van de psychologische begeleiding, die mijn hele gezin nodig had, wilden terugvorderen. Maar zij hadden niet de verschrikking gezien op het gezicht van mijn kinderen toen ik verminkt terugkeerde uit het ziekenhuis. Mijn kinderen waren toen net geen 16 en 21 jaar. Ik was vroeger een actieve mama op wie ze altijd konden rekenen. Ik werd een wrak dat hen aan hun lot moest overlaten. Het was gedaan met vrienden ontvangen of feestjes geven, dat kon ik niet meer aan.»

HUMO De arts werd in 2020 schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen.

VAN ROEY «Voor mij was die veroordeling belangrijk, omdat de rechter bevestigde dat er een fout was gemaakt en dat het niet mijn schuld was dat de operatie mislukte. Ik kreeg een schadevergoeding van zo’n 300.000 euro. Maar die is al bijna helemaal opgegaan aan medische en andere kosten. Met een schadevergoeding koop je geen nieuw oog, hè.»

HUMO Hebt u nog iets gehoord van het ziekenhuis?

VAN ROEY «Midden december 2015, net nadat we een klacht hadden ingediend, kregen we een brief van het Virga Jesse: het ziekenhuis bood plots een minnelijke schikking aan. Maar voor ons hoefde dat niet meer.»

HUMO Wat is er met de dokter gebeurd?

VAN ROEY «Ze is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak. Ze heeft haar praktijk nog en werkt nog altijd in het ziekenhuis. Maar ik zal mijn oude leven nooit meer kunnen oppikken.

»Ik heb na die mislukte ingreep nog drie operaties moeten ondergaan. Ik draag nu een soort esthetische lens, maar die kan ik niet langer dan drie uur inhouden. Ik maak me nu ook veel zorgen om mijn goede oog: wat als daar iets mee gebeurt?»

HUMO Heb je D.M. sindsdien nog gezien?

VAN ROEY «Ik ben haar een keer in Hasselt tegengekomen. Ik heb toen onmiddellijk rechtsomkeer gemaakt. Die ontmoeting heeft me dagenlang uit balans gebracht. Ik ben nog altijd heel boos over hoe ze me heeft belogen. Dat zal ik haar nooit kunnen vergeven.

»Dokters zijn er om mensen te helpen, niet om ze verder in de put te duwen. Ik sta nu argwanend tegenover iedere arts. Onterecht, want na die mislukte operatie is een hele groep zorgverleners in de bres gesprongen voor mij, en zij hebben mij geweldig geholpen. Maar dat trauma raak ik niet meer kwijt.»

Carine Van Roey: 'Nu ik halfblind ben, maak ik me veel zorgen over mijn goede oog. Wat als daar iets mee gebeurt?' Beeld Saskia Vanderstichele

HOEDERECHT

Op 19 december 2022 wordt Jennifer Vermee opgenomen op de spoedafdeling van het UZ in Leuven. Die avond wordt Marion Vermee gebeld met het verzoek om dringend te komen.

VERMEE «De spoedarts vertelde me dat Jennifers lichaam vol kankercellen zat en dat ze ook een longembolie had. Daardoor maakten haar longen niet meer voldoende zuurstof aan om haar organen in werking te houden. Ze is die nacht gestorven.»

HUMO Had de chemotherapie niet gewerkt?

VERMEE «Heel even leek het daarop. Ze ging maandenlang iedere week naar Leuven voor controle en ook de uitslagen van haar bloedanalyse waren redelijk. Maar ik zag dat ze begon te verzwakken. Misschien had ze meer kans gemaakt als ze veel vroeger chemotherapie had gekregen. Maar dat zullen we nooit weten.»

HUMO Hebt u een klacht ingediend tegen de betrokken artsen?

VERMEE «Neen. Voor ze stierf, hebben we wel contact gehad met een advocaat. Maar die zei dat een rechtszaak weinig slaagkans had, omdat er niets in het dossier stond. Misschien dat ik later een andere advocaat zoek, of een dossier indien bij het Fonds voor de Medische Ongevallen. Maar ik ben nu verwikkeld in een rechtszaak rond het voogdijschap van mijn kleinkinderen. Jennifer was alleenstaande moeder. Ze kreeg haar kinderen via een donor. Vlak na de geboorte van Sebastiaan had ze bij de notaris laten vastleggen dat een vriend het voogdijschap zou opnemen als zij stierf. Maar dat was in een periode dat iedereen ervan uitging dat die voogdij niet nodig zou zijn, omdat Jen mij zou overleven. Daar gaat elke ouder toch van uit? De vrederechter had geen oren naar het argument dat ik de enige overblijvende familie van de kinderen was en gaf het voogdijschap toch aan die vriend. Die woont samen met zijn partner en laat de kinderen achter bij zijn ouders. Mijn kleinkinderen wonen nu bij mensen die totale vreemden voor hen zijn. Op dit moment heb ik mijn kleinkinderen om het andere weekend. Natuurlijk ga ik beroep aantekenen tegen de beslissing van de vrederechter. Ik ben mijn dochter al kwijt, ik wil niet ook mijn kleinkinderen verliezen.»