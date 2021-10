De échte revolutie van ‘Far Cry 6’? De videogamereeks lijkt eindelijk een politieke boodschap te hebben

In de knetterharde videogame ‘Far Cry 6’ verlos je, geweerschot per geweerschot, het fictieve Caraïbische eiland Yara uit de ijzeren knuist van dictator Antón Castillo. Hoe verandert een gamer in een guerrillastrijder terwijl hij verder gewoon vrolijk zijn bodycount naar stratosferische hoogten vlamt? Dat mochten de makers ons komen vertellen!

Gamers die voldoende hebben aan blatende machinegeweren alleen verwijzen we graag door naar ‘Call of Duty’. Maar voor wie een first-person shooter zoekt die ook zijn hart en hersenen beroert, staat dit najaar ‘Far Cry 6’ op het menu. En ja, ook in deze nieuwste aflevering van de succesvolle schietspellenreeks (deel vijf verkocht meer dan 25 miljoen stuks!) kruip je gewoon in de huid van een met zwaar wapentuig uitgeruste geweldenaar, die voor minstens de helft van de speeltijd het decor jolig in de hens zet. Dani Rojas, de (naar keuze mannelijke of vrouwelijke) guerrillastrijder die je bestuurt, laat de blauwe bonen in de rondte blaffen. Of zet haar/zijn dierlijke compagnons – zoals de vraatzuchtige alligator-met-gouden-tand Guapo of de pikgrage vechthaan Chicharrón – in tegen de machten die de wereld van de game onder de knoet houden.

Don’t try this at home. Zo’n kettingmitrailleur maken met materiaal uit de Brico, bedoelen we. Beeld Ubisoft

De eerste zeven uur van ‘Far Cry 6’, die Humo al speelde, waren een festijn van bloed, vuur, ijzer en drek, niet minder dan bij andere succesvolle games uit dit genre. Het verschil tussen de ‘Far Cry’-franchise en de andere grote shooterfranchises is echter dat de verhaallijn van deze games níét beperkt blijft tot een zes uur durende training voor het multiplayergedeelte, maar een door één of twee spelers te doorlopen verhalend epos dat 20 tot 30 uur in beslag neemt. En zich stukje bij beetje naar een paar heel persoonlijke confrontaties toe werkt.

Wat dat betreft volgt ‘Far Cry 6’ weer gewoon dezelfde blauwdruk als iedere ‘Far Cry’-game sinds 2004: eerst moet je punt na punt – van een simpele checkpoint tot een zwaar bewaakte militaire basis – op een uitgestrekte landkaart zien te veroveren, zodat je dichter en dichter op de huid van de centrale slechterik komt.

Eindelijk cojones!

Het land dat je in ‘Far Cry 6’ dient te bevrijden heet Yara, een eiland in de Caraïben dat al zestig jaar kreunt onder een Amerikaans handelsembargo. Een tropische, schijnbaar zorgeloze natie waar ondanks de economische ellende en het geweld calypsodeuntjes weerklinken, mans- en vrouwpersonen aan dikke Robusto’s lurken, en met veel zorg in leven gehouden auto’s uit de jaren 50 door de stoffige straten van hoofdstad Esperanza tuffen. Klinkt je dat allemaal een beetje bekend in de oren?

BENJAMIN HALL (world director) «Natuurlijk was Cuba de belangrijkste inspiratiebron voor Yara. Dat zul je meteen merken wanneer je het eiland bezoekt in de game. Maar het verhaal van ‘Far Cry 6’ gaat over een revolutie, en zo zijn er natuurlijk veel geweest over heel Latijns-Amerika. Ook naar de revolutionaire periodes in andere landen, zoals Colombia bijvoorbeeld, hebben we research gepleegd. Net als naar moderne revoluties, zoals de Arabische Lente van 2010 of de presidentiële crisis in het Venezuela van twee jaar geleden. We hebben intern een geschiedenis voor Yara bedacht, gebaseerd natuurlijk op de ware historische gebeurtenissen in het Caraïbisch gebied, die teruggaat tot de 15de eeuw. Dat alles hebben we afgetoetst bij mensen die in die landen geboren zijn, maar ook bij academici en andere experts, om iedere vorm van stereotypering te voorkomen.»

Rechts: de vrouwelijke versie van je protagonist Dani Rojas. Links: Juan Cortez. Ex-guerrillero, ex-CIA, ex-KGB en ex-Mossad. Een man met, zo zegt hij zelf in de game, ‘meer x’en dan je YouPorn-zoekgeschiedenis’. Beeld Ubisoft

En niet dat de Castro’s lieverdjes zijn, maar een belangrijk verschil tussen Cuba en Yara is dat het fictieve eilandstaatje in ‘Far Cry 6’ gebukt loopt onder een gewelddadig totalitair regime. De despoot die het bloed van zijn ongehoorzame onderdanen door de goten van Esperanza laat stromen heet Antón Castillo (glansrol van Giancarlo Esposito, bekend uit tv-reeksen ‘Breaking Bad’ en ‘The Mandalorian’), zelf de zoon van een ooit afgezette en geëxecuteerde dictator, die ooit als 13-jarige samen met vaderlief in de gevangenis vloog. Na zijn bevrijding had hij maar één doel voor ogen: Yara weer in zijn oude glorie – van voor het ook hier geldende Amerikaanse handelsembargo dus – herstellen. Niet mee eens? Pech dan: wie – zoals Castillo in een heftige scène zegt – ‘niet weet hoe je gelukkig moet zijn’, krijgt mooi de kogel.

THIERRY NOËL (betrokken historicus) «Eén ding heb ik geleerd toen ik research deed naar het gedrag van tientallen despoten in de wereld: dictator zijn is hard werken (lacht). Ze komen meestal op dankzij politieke spelletjes en een populistische golf die ze op poten krijgen gezet onder het volk, maar daarna moeten ze die macht ook zien te behouden. Daarom speelt Castillo’s dertienjarige zoon Diego, die aan een steenharde opvoeding wordt onderworpen, een belangrijke rol in het verhaal van ‘Far Cry 6’. De meeste dictators vonden het belangrijk om een nageslacht te hebben, omdat daarmee hun levenswerk – de staat en de ideologie die ze hebben geschapen – een kans op onsterfelijkheid krijgt.»

De ‘baddie’ van dienst is dictator Antòn Castillo, vertolkt door Gus Fri… euh, Giancarlo Esposito. Beeld Ubisoft

Alles staat kortom in gereedheid om de speler een gelaagd, bijdetijds verhaal te vertellen. Ware het niet dat dat nu niet bepaald een aanpak is waar Ubisoft, het bedrijf achter de ‘Far Cry’-serie, tot nu toe veel zin in heeft getoond. De Franse videogamereus heeft al vaker games op de markt gebracht waarbij de makers wel de esthetiek rond een maatschappelijk thema overnamen, maar het vervolgens niet aandurfden om daar verder ook maar een zweem van commentaar op te geven in hun verhaal. De neochristelijke sekte in het Montana waarrond ‘Far Cry 5’ draaide, bijvoorbeeld, vertoonde geen kenmerken van het extreemrechtse gedachtengoed dat dat soort groeperingen in het echt natuurlijk wél genegen zijn. Alles om niet te veel de spelers tegen de borst te stoten. Maar hoofdscenarist Navid Khavari belooft dat het deze keer anders zal zijn.

KHAVARI «We zijn niet bang geweest om een paar eerlijke opinies in het verhaal van ‘Far Cry 6’ te brengen. Natuurlijk is een revolutie altijd een complex gegeven – die complexiteit zit ook vervat in het verhaal van de game – maar we deinzen er niet voor terug om er ook iets mee te zeggen over de hedendaagse dreiging van het fascisme in de wereld, of over lgbtq+-rechten.»

Wapens uit de Brico

Eigenlijk vecht je in iédere ‘Far Cry’-game een guerrilla-oorlog uit. Zo ging je in de vierde game (2014) de tiran van een fictieve Himalayastaat te lijf. Of zette je in de derde (2012) een punt achter de tirannie van piratenleider Vaas op een eiland in de Stille Zuidzee. Met ‘Far Cry 6’, en diens thema van een waarachtige Latijns-Amerikaanse revolutionaire strijd, komt de reeks gewoon een beetje thuis.

KHAVARI «We wilden met deze game naar de essentie van de guerrillafantasie gaan. Een fantasie die, zo ontdekten we snel tijdens onze research, veel gelaagder is dan je denkt. Voor een groot deel is het natuurlijk gewoon een militaire tactiek: ervoor zorgen dat één persoon voor honderd telt, dankzij snelle, overweldigende aanvallen op kleinere doelwitten. Maar we hebben ons licht opgestoken bij waarachtige ex-guerrillastrijders op Cuba, tijdens ontmoetingen die we hebben kunnen regelen via de ambassade, en die vaak tot een gat in de nacht duurden. Tijdens die gesprekken drongen we ook iets verder door tot de geest van het guerrilla-zijn. We leerden onder meer dat er zelden zoiets bestaat als één enkel, gemeenschappelijk doel tijdens een revolutie: iedere guerrillastrijder heeft zijn eigen, vaak heel complexe redenen om mee te vechten. Het gaat nooit om zoiets abstracts als ‘hun land’ of ‘hun vlag’, er is geen duidelijke, overkoepelende ideologie: ze hebben meestal hun eigen eitje te pellen met het bewind dat ze willen omverwerpen. Al die persoonlijke motivaties komen vervolgens samen in een collectieve strijd, met veel camaraderie en wederzijds begrip voor elkaars drijfveren.»

De zelf gebricoleerde ‘resolver’-wapens in Far Cry 6 lijken letterlijk met haken en ogen aan elkaar te hangen. Beeld Ubisoft

Een ander typisch Cubaans element dat de makers van ‘Far Cry 6’ in hun game stopten, is een filosofie die resolver heet – letterlijk: je behelpen. Naast je conventionele schietgeweren kun je al snel na de start van de game op je vijanden los met resolver-wapens als de vlammenwerper El Tostador, of de Supremo-raketwerper op je rug. De wapens in kwestie zien er ook uit alsof ze bij elkaar werden geMacGyverd met materialen uit de Brico. Alex Fernandez, een stemacteur van deels Cubaanse komaf die in ‘Far Cry 6’ de rol van ex-guerrilla Juan Cortez speelt, kent het hele idee: het schijnbaar ingeboren vernuft van de Cubanen zorgt er op het echte eiland voor dat bijvoorbeeld al die oldtimers na zeventig jaar nog altijd rijden.

ALEX FERNANDEZ «Iedere Cubaan is doordrongen van dat idee. Het is een triomf van de verbeelding. Natuurlijk behoort verarmd uranium, in tegenstelling tot wat Juan in zijn werkplaats in de game heeft staan, niet bij de mogelijkheden (lacht), maar het is onwaarschijnlijk wat ze er met zo weinig middelen kunnen doen.»

KHAVARI «Het resolver-principe legde een mooie brug tussen het verhaalthema en de actie. Een gamedesigner wil altijd dat de grondtonen van het verhaal ook rechtstreeks in de gameplay zitten. Natuurlijk hebben we hier en daar wel onze fantasie de vrije loop gelaten, en bij de componenten in de resolver-wapens die technisch wél accuraat kunnen zijn hebben we hier en daar details weggelaten. We wilden natuurlijk niemand op het idee brengen om die dingen thuis te gaan bricoleren (lacht).»

‘Far Cry 6' verschijnt op donderdag 7 oktober