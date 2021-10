De eerste dag van het proces Bart De Pauw: ‘70 keer stuurde hij dat hij me wou’

Het koosnaampje ‘muis’ dat hij voor zoveel vrouwen gebruikte, dezelfde liedjes en karamelgedichten die hij steeds opnieuw stuurde. Vaak gebruikte Bart De Pauw nagenoeg dezelfde bewoordingen in zijn sms’jes naar vrouwen. Volgens de burgerlijke partijen maakt het de tv-maker tot een seriestalker.

Ze gunnen hem geen blik. Voor de vrouwen die aanwezig zijn op het proces waar Bart De Pauw zich moet verantwoorden voor stalking en digitale overlast is de tv-maker al lang geleden van zijn voetstuk gevallen. “Hij was voor velen hier nochtans een jeugdidool”, zegt hun advocate Christine Mussche.

Van de negen vrouwen die televisiemaker Bart De Pauw beschuldigen van belaging zijn er zeven in de rechtbank aanwezig op deze eerste procesdag woensdag. Het gaat om actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn, Ella-June Henrard en de voormalige productiemedewerkers Dymphne Poppe, Ellen Lloyd en Helena De Craemer. Nog vier vrouwen hebben het juridisch statuut van slachtoffer, maar wilden zich niet manifesteren in een openbare rechtszaak.

Maaike Cafmeyer

Voor actrice Maaike Cafmeyer betekende haar ontmoeting met Bart De Pauw in de lente van 2003 haar grote doorbraak. Tot dan had ze vooral theaterervaring, maar ze kreeg de rol van echtgenote van De Pauw in de satirische reeks Het geslacht De Pauw. Ze was 29 jaar, hij zes jaar ouder.

“Ik heb op een dag een sms gekregen waarvan ik verschoot, een poëtische sms waarin hij vroeg of hij de vlinders in zijn buik mocht loslaten”, aldus Maaike Cafmeyer in haar verhoor, waaruit advocate An-Sofie Raes citeert.

Daarna kwamen er meer berichten. “Elke dag, soms in vlagen van talrijke berichten. Zeventig keer stuurde hij dat hij me wou.”

“Ik zag haar veranderen in een bang vogeltje dat de trappers kwijt was”, verklaarde haar hartsvriendin, actrice Mieke Dobbels, aan de onderzoeksrechter. “Voor de buitenwereld leek alles prachtig. De carrière van Maaike liep als een trein. Ze was dolgelukkig met haar partner Frans. Maar ze ging zwaar gebukt onder iets wat zo ongrijpbaar was. ze voelde zich opgejaagd en verward.”

Slachtoffers Helena De Craemer, Ella-June Henrard en Lize Feryn. Beeld BELGA

In 2004 zocht Cafmeyer hulp bij een psycholoog. Toen de actrice later twee keer te weten kwam dat jonge vrouwen op dezelfde manier werden lastiggevallen door De Pauw, was dat opnieuw een schok.

De eerste keer was in 2006, toen ze met haar man op restaurant ging. Liesa Naert, op dat moment 24 jaar, deed daar een studentenjob en was na het sluiten van de zaak even mee aan tafel komen zitten. Cafmeyer zag een berichtje binnenkomen, met drie puntjes, kenmerkend voor alle berichtjes van De Pauw. ‘Oh nee, hij doet het weer’, dacht ze.

De tweede keer was tien jaar later, toen ze Ella-June Henrard huilend haar hart zag uitstorten nadat ze heel de nacht bestookt was met sms’jes van De Pauw.

De actrices zitten naast elkaar, vooraan in de rechtbank, wisselen even een blik uit. Het is voelbaar hoeveel steun de vrouwen bij elkaar vinden. Sommigen kennen elkaar al jaren, anderen helemaal niet. Maar toen het Mechelse parket een onderzoek startte, ontdekten ze een patroon. Hij gebruikte voor hen hetzelfde koosnaampje ‘muis’, sloot berichten steeds af met ‘...’. Vaak gebruikte De Pauw zelfs nagenoeg dezelfde bewoordingen in zijn sms’jes: ‘dit overkwam me eerder nooit’, ‘de wanhoop is te dragen, de hoop niet’.

Patrick Berten, de forensisch en klinisch psycholoog die het dossier op vraag van de burgerlijke partijen analyseerde en met slachtoffers sprak, ziet in De Pauw een seriestalker. “De dames zijn een verwisselbaar element in een vast scenario”, pleitte Christine Mussche. “Het is een simultaan amoureuze benadering van een bepaald type dames: jonge vrouwen uit de tv-branche die zich in een afhankelijke positie bevinden. De Pauw was hun werkgever, producent, regisseur of tegenspeler.”

Honderden sms’en voorgelezen

In een zeven uur durend pleidooi worden honderden sms’en voorgelezen die Bart De Pauw in die jaren stuurde en die dat patroon moesten verduidelijken.

Advocaten An-Sofie Raes, slachtoffer Maaike Cafmeyer en advocate Christine Mussche. Beeld BELGA

Helena De Craemer (28) liep in het voorjaar van 2017 twee maanden stage bij Koeken Troef. Halverwege haar stage kreeg ze via Facebook een vriendschapsverzoek van Bart De Pauw. Zij was toen 24, De Pauw 49. Om aan haar vrienden te tonen dat haar bekende baas contact met haar zocht, nam ze screenshots van alle gesprekken. Het gaat om 900 berichten, die ze kreeg in de laatste drie weken van haar stage.

Al in zijn zeventiende bericht spreekt hij haar voor het eerst aan met ‘muis’, het koosnaampje dat hij voor veel vrouwen gebruikt. Hij noemt de stagiaire ‘heerlijk’, hij ‘is graag in haar buurt’ en is ‘zooo nieuwsgierig’ naar haar. Zij beantwoordt zijn avances met een grapje en probeert hem voorzichtig een halt toe te roepen. Als hij haar vraagt of hij mag verdrinken in haar ogen, antwoordt ze: ‘Misschien best niet he’. Als ze ernaar vraagt, ontkent hij steevast dat hij dit ook bij andere vrouwen doet.

Hij geeft vaak aan dat hij weet dat wat hij doet eigenlijk niet kan. Hij polst geregeld wie er allemaal weet heeft van zijn berichten. Of stuurt: ‘Amai moesten ze dit op Koeken Troef weten dat ik deze berichten naar jou stuur, iedereen zou mij lynchen !!!’

Bart De Pauw luisterde geconcentreerd naar het pleidooi van de burgerlijke partijen, maar onthield zich van elke reactie. Hij stak zich niet weg en keek tijdens de pauzes rond, naar de aanwezigen in de rechtszaal. De vrouwen krijgen donderdag nog de gelegenheid om het woord tot hem te richten. Daarna is het de beurt aan de advocaten van De Pauw, en ten slotte aan de tv-maker zelf.

(DM)