De finalisten van ‘De slimste mens’ en hun winstkansen: ‘Ik kan echt niet tegen mijn verlies’

Vanavond wordt de grote finale gespeeld in ‘De slimste mens ter wereld’. Met twee Nederlandse finalisten, Arjen Lubach en Merol, is de kans statistisch gezien groter dat het geen Belg wordt, maar Geert Meyfroidt maakte de afgelopen weken gehakt van de concurrentie. Wie zijn de finalisten, en hoe liggen de kaarten? Een overzicht:

Geert Meyfroidt, professor en intensivist, maakte vrij vroeg in de finaleweken zijn entree, maar is daarin bezig aan een fameuze winning streak. Zet hij die straks ook verder in dé grote finale? Meyfroidt blijft er alvast bescheiden onder: ‘Ik was enorm onder de indruk van Merol. Ze heeft een snel brein, en hoort bovendien tot die gevaarlijke categorie der dertigers, waartoe ik zelf helaas niet meer behoor. Ja, Merol is mijn gedoodverfde favoriet.’ De voorbije weken zullen zijn tv-optredens ongetwijfeld heel wat romantische interesse opgewekt hebben, maar geïnteresseerden zullen van een kale reis terugkomen, want deze zomer raakte bekend dat Meyfroidt een koppel vormt met journaalanker Fatma Taspinar: ‘Ik val op exotische types die niet op hun mondje gevallen zijn.’

Beeld Play4

Ook Arjen Lubach, de eerste van de twee Nederlanders in de finale, houdt al een poosje stand in de finaleweken. Bovendien speelde hij daarin telkens het finalespel, wat een uitstekende training voor het finale finalespel zou kunnen zijn. Wij kennen Lubach vooral als gastheer van het snedige tv-programma ‘Zondag met Lubach’, dat van 2014 tot deze zomer op de Nederlandse publieke omroep liep en waarvan heel wat clipjes internationaal viraal gingen. Daarnaast is hij ook cabaretier, schrijver én muzikant.

Lubach won in 2012 al de Nederlandse versie van ‘De slimste mens', maar die quiz ziet er wel wat anders (lees: ernstiger) uit dan de grappenshow op Play4. Volgens presentator Erik Van Looy is dat alleen maar een voordeel, maar Lubach maakt zich zelf zorgen over zijn door alcohol geslonken breincapaciteit in vergelijking met 9 jaar geleden. De Nederlander is trouwens ook geen vreemde voor medefinalist en landgenote Merol: de twee brachten samen al het lockdowngeïnspireerde nummer ‘Ik **** je op afstand’ uit. Lees het volledige portret van Arjen Lubach hier.

De slimste mens ter wereld - Arjen Lubach Beeld Play4

Met Merel Baldé oftewel Merol is de omvolking in ‘De slimste mens’ helemaal compleet. De Zuid-Holandse zangeres was met 9 deelnames de beste speelster van het seizoen en komt vanavond als laatste terug om het op te nemen tegen het mannelijk geweld. In de reguliere afleveringen knikkerde ze Arjen Lubach al in het finalespel uit het programma en ook sterren lijken gunstig te staan, want deze week werd ‘Knaldrang’ verkozen tot woord van het jaar - een term die door het gelijknamige nummer van Merol ingang vond in onze coronawoordenschat. Naast met die song maakte ze de afgelopen jaren ook furore met het pro-cunnilinguspamflet ‘Hou je bek en bef me’ en met culthitje ‘Lekker met de meiden’.

Aan competitiviteit geen gebrek bij Merol, die toegeeft dat ze “echt niet tegen haar verlies kan”. Blijft het meubilair van de ‘De slimste mens’-studio vanavond nog heel, of mag Bart Cannaerts na de finale inspringen als brokkenruimer ad interim? En kruipt Merol na in de potentiële overwinningsroes bij haar buurman in bed?