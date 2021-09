‘De gelukzalige jaren van tucht’ is een boek dat zich als een priem onder je hersenpan boort

Heel af en toe krijg je een boek onder ogen dat zich als een priem onder je hersenpan boort. ‘De gelukzalige jaren van tucht’, oorspronkelijk uit 1989, is zo’n boek. In beklemmend precies proza herinnert een vrouw zich haar kostschooltijd. Een nieuw meisje, dat ‘niets menselijks’ heeft, wordt het object van haar obsessie: ze is perfect, gedienstig, afstandelijk, volstrekt leeg en soeverein verheven.

De afgunstige verteller beseft: de nieuwe is er nog verder in gegaan dan zijzelf, in de onthechting, in de ascese, in de onderdanigheid. Daarom wil ze haar hebben, bezitten, straffen zelfs, totaal, radicaal, want in die gedisciplineerde omgeving is liefde hetzelfde als controle, genot hetzelfde als pijn. Het absolute of de ondergang, vernederen of vernederd worden: tussen de felste extremen is in dat universum geen spleetje ruimte.

Als een meedogenloze meesteres trekt de Zwitserse, in het Italiaans schrijvende Fleur Jaeggy een muur van gebalde, beenharde zinnen op waartegen ze je onbewogen te pletter laat lopen. Haar briljante korte roman ‘SS Proleterka’, het beste boek van 2003 volgens The Times, verscheen eerder dit jaar al in het Nederlands. En nu dit grandioos gestileerd, gesublimeerd geweld. Hoog tijd dat deze writer’s writer ook u autoritair in het gezicht komt meppen.