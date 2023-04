De goed draaiende boetiek van Tanja Dexters op OnlyFans: ‘Je leeftijd mag niet bepalen wat je doet of draagt, kijk maar naar Madonna’

Het gaat hard voor Tanja Dexters op OnlyFans. Op Valentijnsdag maakte de 46-jarige ex-Miss België haar debuut op de erotische website, intussen draait haar boetiekje op volle toeren en hengelt ze op piekmomenten zelfs 6.000 euro per maand binnen. De volgende stap: uitbreiding, en wel onder het mom van ‘anderen coachen op het platform’. Humo sprak Dexters in december na een minder fijne periode in haar leven.

Dit artikel verscheen voor het eerst op 19 december 2022

De voorbije jaren vocht Dexters tegen zichzelf. Ze zag haar zaak failliet gaan, liet zich opnemen in de psychiatrie, kreeg een levenslang rijverbod na een verkeersongeval en werd veroordeeld voor handel in cocaïne. Dat diepe dal ligt nu achter haar, zegt ze. ‘Ik ben de rechter die me heeft veroordeeld bijna dankbaar.’

Het mag gezegd: Tanja Dexters ziet er goed uit. ‘En ik vóél me ook goed,’ zegt ze met een glimlach. ‘Ook op professioneel gebied. Dit voorjaar zat ik in ‘De Container Cup’: dat was, na al die tijd, nog wat onwennig. Dan volgde de ‘De Cooke & Verhulst Show’ en ook ‘Fear Factor’. Onlangs vond ik de videocassettes terug van mijn deelnames in 2006 en 2007: ik ga een videorecorder kopen om er nog eens naar te kijken.»

HUMO Waren de uitdagingen van Alex Agnew even groot als die van Walter Grootaers destijds?

TANJA DEXTERS «O ja! Het was heel tof. ’t Is wel al even geleden, we hebben alles opgenomen in juli en september. Oei, nu heb ik eigenlijk al verklapt dat ik er niet na één opdracht uit lag (lacht).

»Ik ben blij dat ik weer op een positieve manier in de aandacht sta. Het is veel geweest, de voorbije jaren, te beginnen met mijn scheiding in 2016. Tot dan was ik eigenlijk nooit ongelukkig geweest. Ik had een heerlijke kindertijd, ging studeren, behaalde vlot mijn diploma. Ik werd Miss België, mocht de wereld rondreizen, werd verliefd, verloofde me, kreeg een gezond kind. Alles ging goed. Tot de toren instortte en ik, voor het eerst in mijn leven, in het diepe werd gegooid. En dan nog ben ik goed opgevangen, door mijn familie en een paar echte vrienden.»

HUMO Had je de scheiding zien aankomen?

DEXTERS «In 2011 waren er al geruchten dat Miguel (Dheedene, een zakenman, red.) iemand anders had. Ik wuifde het weg, geloofde niet dat hij me ooit zou bedriegen. Toen ik terugkwam van de Filipijnen, waar ik ‘Expeditie Robinson 2011’ had gewonnen, stond het op de cover van Dag Allemaal. Ik was bereid het hem te vergeven: mensen maken fouten, en ik wilde aan onze relatie werken. Maar hij ontkende in alle talen: er was niets te vergeven, hij had niks met dat meisje, hij was niet verliefd op haar.

»Vijf jaar later had hij op een dag zijn computer laten aanstaan. Mijn oog viel op zijn inbox. En die zat vol berichten van datzelfde meisje, allemaal ‘schatje dit’ en ‘liefje dat’. Het was geen misstap, het was al jaren aan de gang: dat vond ik nog het pijnlijkste.»

HUMO Jullie dochter, Valentina, was toen 6 jaar.

DEXTERS «Ik herinner me het schoolfeest van dat jaar nog. Andere ouders zeiden tegen me: ‘Nu hoor je erbij’ – tot dan was ik één van de weinige moeders geweest die nog samen waren met de vader van hun kind. Met andere woorden: Valentina was niet ineens het buitenbeentje omdat haar ouders uiteengingen. Op zich vond ik dat wel goed voor haar.

»Ik praat veel met Valentina, en ik ben altijd eerlijk tegen haar. Ik ben nu al een paar jaar samen met Michaël (Peeters, een autodealer, red.). Ze weet dat hij in het begin van onze relatie ook een paar misstappen heeft begaan, en soms vraagt ze: ‘Waarom heb je ’t hem wel vergeven en papa niet?’ Maar het waren verschillende situaties. Michaël en ik hadden een moeilijke start, vooral door druk van buitenaf. Met Miguel was ik al lang samen, we waren verloofd, hadden een kind: er stond een gezin op het spel.»

HUMO Michaël heeft een zoon uit zijn eerste huwelijk. Hij is 12, net als Valentina.

DEXTERS (knikt) «Xavier. Ik heb het er met hem ook al over gehad: ‘Als je voor een meisje kiest, doe het dan voor honderd procent.’ Valentina druk ik op het hart om voorzichtig te zijn. Ik wil haar laten geloven in de liefde – het kán, daarvan zijn mijn ouders het mooiste voorbeeld – maar ik wil haar ook geen sprookjes voorspiegelen.

»Ik ben te lang naïef geweest. Als vriendinnen zeiden: ‘Alle mannen gaan vreemd,’ antwoordde ik: ‘De mijne niet.’ Als ik nu op mijn relaties terugkijk, bleek hun stelling helaas wel vaak te kloppen. Als vrijgezel had ik onenightstands, en daar waren ook vaak mannen bij die een relatie hadden. Dat ben ik altijd pas achteraf te weten gekomen, ik ben geen echtbreekster.»

HUMO Miguel is nu samen met Aisha Van Zele, die in 2016 te zien was in de realityshow ‘The Sky Is the Limit’. Onlangs kondigden ze aan dat Valentina een halfzus of -broer zal krijgen.

DEXTERS «Ik wens hen het allerbeste. Aisha is gelukkig met Miguel, ze droomde al lang van een kindje. Valentina is ook enthousiast over de baby die op komst is, en haar geluk is voor mij het belangrijkste.»

WEG VAN DE WERELD

HUMO Voor jou begon na de scheiding een turbulente periode.

DEXTERS «De eerste weken raakte ik amper uit bed van verdriet. Ik had mijn eigen kledinglijn, en klanten belden me: ‘Ik vind het erg van je scheiding, maar onze rekken moeten aangevuld worden.’ Ik verloor mijn creativiteit, en uiteindelijk moest ik stoppen met die lijn. Nóg meer verdriet.

»Ik zocht troost in het uitgaansleven. Dat kwam heel negatief in de pers. Ik trok naar het buitenland en feestte daar verder, terwijl Miguel me voor de rechtbank sleepte. Mijn geld raakte op en ik moest bij mijn zus gaan wonen. Zij heeft me geweldig goed opgevangen, maar op je 40ste wil je je eigen plek, hè. Zo volgde de ene tegenslag na de andere.»

HUMO Na een verkeersongeval in november 2019 werd je opgenomen in een psychiatrische instelling.

DEXTERS «Ik had Michaël net leren kennen en dacht: eindelijk heb ik de liefde weer gevonden. Maar veel mensen werkten ons tegen. Zijn moeder duwde hem naar een andere vrouw. Op een dag zat ik huilend achter het stuur en reed ik, in een waas, door het rood. Een vrachtwagen knalde tegen mijn auto.

»De volgende dag stond mijn zus aan mijn bed. ‘We willen met je praten,’ zei ze. Mijn familie vond dat ik hulp nodig had, en ik wist dat ze gelijk hadden. Ik had dood kunnen zijn, hè.

»Ik heb me vrijwillig laten opnemen. Ik had rust nodig. Even weg van de wereld zijn, even niet bekeken worden.»

HUMO Dat was je niet gegund: enkele dagen na je opname stond het nieuws al in de gespecialiseerde pers.

DEXTERS «In het krantenwinkeltje van het ziekenhuis zag ik mezelf op de cover van een magazine: ‘Tanja Dexters opgenomen in psychiatrie!’ Blijkbaar had één van de andere patiënten stiekem een foto van me gemaakt en doorgestuurd. Ik grapte tegen de mevrouw van het winkeltje: ‘Misschien moeten we al die boekjes maar omdraaien, dan hoeven we die cover niet meer te zien.’ Vroeger deed ik het omgekeerde: in de Free Record Shop ging ik mijn cd’tjes vooraan zetten, en in krantenwinkels plaatste ik de magazines waarin ik stond prominent in het rek. Veel bekende Vlamingen doen dat: het is promotie, hè.»

HUMO Het was niet je eerste verkeersongeval, dus was de straf zwaar: je werd beschuldigd van vluchtmisdrijf en kreeg een levenslang rijverbod.

DEXTERS «Na het ongeval was ik overstuur. Ik belde een vriend om het papierwerk te regelen en ging naar huis – ik woonde om de hoek . De politie beschouwde dat als vluchtmisdrijf.»

‘Je leeftijd mag niet bepalen wat je doet of draagt. Kijk naar Madonna, die op haar 64ste nog verschijnt in een korset met half ontblote borsten. Zij voelt zich daar duidelijk goed in, en dus draagt ze het.’ Beeld Koen Bauters

HUMO Je bent niet gevlucht om geen alcoholtest te hoeven afleggen?

DEXTERS «Nee. Ik had niet gedronken. ‘Waarom ben je dan door het rood gereden?’ vroeg de rechter. ‘Ik voelde me niet goed in mijn vel,’ zei ik. ‘Ik zat met mijn gedachten bij mijn relatie.’ Hij vroeg of ik verdovende middelen had genomen, wat niet zo was – geen antidepressiva, geen slaappillen. Ik liet vrijwillig een haaranalyse doen: daaruit bleek dat ik de waarheid had verteld, maar ook dat ik een stevige drinker was. Waarop mijn rijbewijs werd ingetrokken. O, ironie: ik had die test ondergaan om me vrij te pleiten, en ik werd gestraft.

»Intussen sta ik zover dat ik de rechter bijna dankbaar ben. Door hem ben ik volledig gestopt met drinken, en dat doet me goed. Ik heb mijn focus terug. Het was een detox voor mijn lichaam, en in zekere zin ook voor mijn leven.»

HUMO Is het moeilijk om de drank te laten?

DEXTERS «Nee. Ik ben niet verslavingsgevoelig, en ik heb geen drank nodig om me te amuseren. Tijdens de pandemie heb ik sigaretten gerookt, twee jaar lang. Toen Valentina aangaf dat ze dat niet fijn vond, ben ik ook weer gestopt. Van de ene dag op de andere. Ik heb veel discipline: als ik iets wil, dóé ik het.

»Ik wil en zal bewijzen dat ik geen alcoholprobleem heb. Ik wil mijn rijbewijs terug, zeker nu ik me beter voel en weer wil buitenkomen en werken. Om de twee weken laat ik een urine- en bloedtest afnemen, en over zes maanden laat ik een haaranalyse uitvoeren. Ik hoop dat het verbod dan wordt herzien.»

‘Vaak vroegen mannen uit de media me na een etentje: ‘Wil je thuis nog iets drinken?’ – je kent dat. Mijn antwoord was elke keer: ‘Nee.’ Heel kordaat. Ik verloor liever mijn job dan mijn waardigheid.’ Beeld Koen Bauters

‘LIJNTJE?’

HUMO Volgens kwatongen was je bij dat ongeval onder invloed van drugs.

DEXTERS «Dat klopt niet. De roddel dat ik drugs gebruik gaat al twintig jaar rond, ik weet niet waar hij vandaan komt. Ik kan uitbundig zijn, en dat was ik vroeger zeker als ik een glas ophad, maar dat geldt voor mijn hele familie. Ik ben zo opgegroeid.»

HUMO Op je 21ste werd je Miss België, erna werkte je als model: in die wereld zijn drugs zelden ver weg.

DEXTERS «Dat is waar. Toen ik na mijn jaar als Miss België in Milaan woonde en werkte, was ik eens op een afterparty met andere modellen. Plots legden ze allemaal een lijntje. Ik schrok: ik had drugs alleen nog maar op tv gezien, in mijn hoofd lieten alleen gangsters zich ermee in. Ik weet nog dat ik me afvroeg: zijn die meisjes misschien ook allemaal gewapend? (lacht) Toen ze me een lijntje aanboden, heb ik geweigerd. ‘Ik voel me niet goed,’ zei ik. Ik durfde niet te zeggen dat ik tegen drugs was – ik dacht dat ze me iets zouden aandoen.

»Later, in België, zag ik drugs op feestjes met bekende Vlamingen. En altijd kwamen ze aan mij vragen: ‘Heb je iets bij je?’ Men ging er gewoon van uit dat ik gebruikte.»

HUMO Maar dat doe je dus niet?

DEXTERS «Echt niet. Het zegt me gewoon niets. Ik weet wat de mensen denken, maar komaan: waarom zou ik erover liegen? Ik ben altijd eerlijk geweest, over alles. Ik heb al verteld dat ik ooit een triootje heb gedaan, dat ik me heb laten opnemen in de psychiatrie, dat ik vroeger al eens een jointje rookte en een glas dronk… Als ik echt cocaïne had geprobeerd, zou ik dat gewoon zéggen.»

HUMO Begin 2022 werd je door de correctionele rechtbank in Turnhout veroordeeld voor handel in cocaïne en bezit van cannabis. Je kreeg opschorting van straf voor een periode van drie jaar.

DEXTERS «Die zaak is louter op roddels gebaseerd. Michaël is een bekend gezicht in de streek, mij kennen mensen van televisie. Toen we een koppel werden, trokken we veel aandacht. Er waren feestjes, we hadden plezier. Dat wekte blijkbaar jaloezie op. Er wordt overal geroddeld, maar hier in de buurt lijken de mensen elkaar toch nog meer op de huid te zitten dan elders.

»Acht maanden eerder hadden we via via al gehoord: ‘De politie plant een inval.’ We moesten daar toen om lachen – ‘Wij zijn toch geen dealers!’ – maar in juni 2019 stonden ze hier. Om vijf uur ’s ochtends. Ze sloegen een raam in en kwamen binnen, gewapend en met bivakmutsen. Ik was bang, ik dacht dat het inbrekers waren. We werden geblinddoekt, gehandboeid en elk apart in een auto geduwd. In de gevangenis moesten we een document ondertekenen waarmee we afstand deden van onze burgerrechten. Het leek wel een film.»

HUMO Waren de kinderen thuis?

DEXTERS «Gelukkig niet. Ik heb het hun achteraf wel verteld. Ze moesten van ons horen dat het een vergissing was geweest.

»Na een paar uur werden we weer vrijgelaten. Ze hadden niets gevonden. Natuurlijk niet! Ze mogen hier alles binnenstebuiten keren – tijdens die huiszoeking heeft de politie zelfs tot in de schoorsteen gezocht – want er is niets te vinden. Wij gebruiken geen drugs.»

HUMO Vanwaar dan die veroordeling?

DEXTERS «We snappen het nog altijd niet. Ik heb alleen weet van een berichtje van jaren geleden dat ze op mijn gsm hadden gevonden: ik vroeg iemand waar ik drugs kon krijgen voor een Italiaanse vriend die op bezoek was. Dat had ik niet mogen doen. Ik heb dat ook toegegeven aan de politie.

»Uit een ander bericht leidden ze af dat ik iemand ooit een viagrapil had gegeven. (Haalt haar schouders op) Die mens wilde wat genot, en dat pilletje kon daarbij helpen: is dat erg? De geruchten over cocaïne vind ik niet grappig, met dat viagraverhaal kan ik wel lachen. Voor alle duidelijkheid: daarvoor ben ik vrijgesproken.

»De inval had gevolgen voor mijn relatie. Het nieuws kwam in de boekjes, Michaëls reputatie leed eronder. Volgens zijn omgeving was het allemaal mijn schuld, omdat ik bekend ben en journalisten dus over mij schrijven. Zijn familie, die het toch al niet zo voor me had, begon me weg te pesten. Ze dreven hem naar die andere vrouw, wat leidde tot dat verkeersongeluk en mijn opname in de psychatrie.

»Het was een zware periode, maar er is weinig dat me echt kapot kan krijgen. Ik heb geen aanleg voor depressies en zit vol levenslust: doodgaan is mijn grootste angst.»

‘BABY ONE MORE TIME’

HUMO Hoe heb je het financieel weten te redden?

DEXTERS «Nadat ik een tijd bij mijn zus had gewoond en mijn laatste kledingcollectie had verkocht, zorgde Michaël voor mij en deed ik in Spanje interieurprojecten – nog een passie van me. Nu doe ik de huishoudelijke taken. Ik strijk, ruim op, kook, zorg dat er bloemetjes op tafel staan en dat het huiswerk van de kinderen in orde is. Het brengt me de rust die ik nodig had.»

HUMO In 2018 opende je in Antwerpen een cocktailbar, die na nog geen jaar alweer de deuren sloot.

DEXTERS «Het was de periode waarin ik vluchtte in het nachtleven. Ik had geld nodig. Het was een leuke bar en we hebben er mooie momenten beleefd, maar ik werkte samen met de verkeerde mensen. Sommige vennoten werkten voor het eerst als zelfstandige: ze konden de stress niet aan, maakten fouten... Dan blijft het niet duren. Ik zou dat nu niet meer doen. Ik was ook vaak ’s avonds van huis: dat zet druk op je relatie.»

HUMO Hoop je opnieuw in de media aan de slag te gaan?

DEXTERS «Ja, ik ben er klaar voor.»

HUMO Televisiezenders zetten het liefst jonge vrouwen voor de camera. Jij bent intussen 45: houdt dat je bezig?

DEXTERS «Nee. Toevallig kwam mijn leeftijd onlangs aan bod in een gesprek met mijn pluszoon. Hij vroeg iets, en ik antwoordde lachend: ‘Dat weet ik niet. Maar ik ben natuurlijk ook al een bomma.’ ‘Zo zie ik je niet,’ zei hij. Die reactie krijg ik wel vaker. Fotografen zetten me naast meisjes van 20. Ik heb een tof kapsel, ik draag pittige kleding...

»Niet lang geleden paste ik bij Zara een rokje in schooluniformstijl, zoals dat van Britney Spears in de clip van ‘Baby One More Time’. Eerst aarzelde ik: kan ik dat nog dragen? Ik heb het gekocht, en ik heb er al veel plezier van gehad. Je leeftijd mag niet bepalen wat je doet of draagt. Kijk naar Madonna, die op haar 64ste nog verschijnt in een korset met half ontblote borsten. Zij voelt zich daar duidelijk goed in, en dus draagt ze het.

»Natuurlijk krijg ik nu andere aanbiedingen dan op mijn 25ste. In jongerenprogramma’s pas ik niet, maar iets als ‘De rode loper’, dat ik begin jaren 2000 presenteerde? Ik zie het me meteen weer doen.»

HUMO Heb je ooit #MeToo-ervaringen gehad, bijvoorbeeld in de media?

DEXTERS «Ik ben geregeld met mannen uit de media of de muziekbusiness uit eten gegaan om zaken te bespreken. Vaak vroegen ze me na het eten: ‘Wil je thuis nog iets drinken?’ – je kent dat. Mijn antwoord was elke keer: ‘Nee.’ Heel kordaat. Ze wisten dat ze niet hoefden aan te dringen. Ik verloor liever mijn job dan mijn waardigheid.

»Ik had die mannen ook niet nodig: ik maakte zélf mijn dromen waar. Toen ik wilde zingen en voor tv werken, had ik binnen de drie maanden een eerste single en een job bij de VRT.

»Pas op, er zijn zeker situaties waarin mannen hun macht misbruiken, en het is goed dat we daar met z’n allen alerter voor zijn. #MeToo is een belangrijke beweging.»

HUMO Heb je het gevoel dat je door je kordate weigeringen kansen hebt gemist?

DEXTERS «Nee. Wel omdat ik nee zei tegen programma’s. Ik zou bijvoorbeeld naar een partner zoeken in ‘Wie wordt de man van... ?’ op VTM, maar tijdens de voorbereidingen werd ik oprecht verliefd. Ik heb de boel afgezegd. Daarna kon ik een samenwerking met die zender wel vergeten. Ergens begrijp ik dat wel – het programma haalde hoge kijkcijfers – maar ik wilde niet valsspelen en liegen.»

PROMO VOOR DENNIS

HUMO Zullen we tot slot nog even terugkeren naar de Zillion? Toen de gelijknamige film in oktober in première ging, deelde je op Instagram een foto uit de gouden jaren van de Antwerpse discotheek waarop je een slang lijkt te kussen. In het begeleidende bericht bedank je Zillion-baas Frank Verstraeten voor ‘een memorabele periode’.

DEXTERS «Frank is lang een goede vriend geweest. Na zijn breuk met Brigitta (Callens, red.) nam hij contact met me op. Ik kende hem niet, maar hij was een computerspecialist: als hij je nummer wilde vinden, vónd hij het. Hij vroeg of we eens konden afspreken, waarop ik lachend antwoordde: ‘Heb je misschien een nieuwe miss nodig?’

»We hebben zalige tijden beleefd. Frank was een deugniet, een speelvogel, maar hij had nooit slechte intenties. Ik herinner me een kerstfeest bij hem thuis. We mochten allemaal een willekeurig cadeautje onder de kerstboom kiezen, en in het mijne zat een agenda van Hermès. Een andere keer nam hij ons mee in een limousine om te gaan eten in een kasteeltje. Hij smeet graag met zijn geld.

»Onze band is verwaterd nadat hij in de gevangenis was beland, maar onlangs heeft hij nog een berichtje gestuurd. Ik had in een interview gezegd dat Brigitta de liefde van zijn leven was, en hij schreef dat dat niet klopte: ‘Mijn huidige vrouw is de liefde van mijn leven.’ Bij dezen is dat rechtgezet (lacht).»

HUMO Ging je ook naar de Zundays, de beruchte erotische feestjes die Verstraeten organiseerde?

DEXTERS «Nee. Hij heeft me weleens gevraagd, maar ik wilde daar liever niet gezien worden. Er liepen genoeg andere bekende gezichten rond, maar ik vreesde toch voor mijn reputatie.»

HUMO In de Zillion heb je ook pornokoning Dennis Black Magic leren kennen. De laatste tijd lijkt er een kleine oorlog tussen jullie te woeden.

DEXTERS «Dennis heeft destijds mijn naaktkalender geproduceerd, en daarna heeft hij me een paar keer gevraagd of ik in één van zijn films wilde meespelen. Dat deed me twijfelen aan zijn intenties: hij wist ook dat ik mijn carrière dan wel kon vergeten.

»De ellende is begonnen toen hij zijn laatste film uitbracht. Op de hoes stond: ‘Een film van Dennis Black Magic, bekend van de naaktkalender van Tanja Dexters.’ Dat was een brug te ver: met alle respect voor zijn business, maar ik wil niet gebruikt worden als promo voor porno. Ik heb die film dus uit de rekken laten halen. Dat frustreerde hem enorm.

»Hij begon roddels te verspreiden, en naar verluidt heeft hij lelijke dingen over mij geschreven in zijn boek (‘De zwarte magie van Dennis’, red.). Later wilde hij mijn naaktfoto’s weer uitbrengen zonder mijn toestemming. En onlang zei hij in de pers dat ik aan de cocaïne zit. (Haalt haar schouders op) Ach, ja. Het is nu zo. Ik zou kunnen reageren door te zeggen dat híj de snuiver is, maar zo ben ik niet.»

HUMO In het onlineprogramma ‘HLN Showbits’ was je kritisch voor de manier waarop hij in ‘Zillion’ wordt neergezet.

DEXTERS «Omdat hij wordt voorgesteld als een coole gast. In de tijd dat ik met hem samenwerkte, was hij dat ook. Maar hij heeft nog een andere kant. Via Instagram krijg ik berichten van jonge meisjes, die schrijven dat hij bij hen een stap te ver is gegaan. Anderen benadert hij online met de belofte van een modellencarrière in Parijs. ‘Kan ik hem vertrouwen?’ vragen zij me. Dan schrijf ik: ‘Let op voor die man.’ Hij heeft vastgezeten voor zedenfeiten. Hij heeft mij in een pornofilm proberen te krijgen en hij heeft mij gekloot en gepest, enkel en alleen omdat ik mijn eer wilde beschermen. Ik beschouw het als mijn taak om die meisjes te waarschuwen.»

HUMO Zijn de wilde feestjes voor jou voorgoed voorbij?

DEXTERS «Ik feest inderdaad veel minder. Er is weer ruimte voor de belangrijke dingen in het leven. Ik hoop de komende tijd vaker te kunnen werken – in de media, zoals gezegd, of als interieurvormgever – maar geen zestien uur per dag meer, zoals vroeger. Het allerbelangrijkste is nu mijn gezin. Alles wat daar nog bij komt, is mooi meegenomen.»