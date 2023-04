De grootste innovaties gebeuren in Parijs-Roubaix: ‘Niemand had er bij stilgestaan dat de koers naast zestig kilometer kasseien ook tweehonderd kilometer asfalt kent’

Leidt het bandendruksysteem een renner van Team DSM of Jumbo-Visma naar de overwinning in Parijs-Roubaix? Het is het laatste snufje in een lange reeks van fietsinnovaties die hand in hand gaan met de kasseiklassieker.

Start Wout van Aert er mee of niet? Het was een van de meest gestelde vragen over het revolutionaire bandendruksysteem waarmee Team DSM en Jumbo-Visma ten strijde trekken in Parijs-Roubaix. Het antwoord: neen, maar teamgenoten Dylan van Baarle, Christophe Laporte en Edoardo Affini komen er wel mee aan de start. Het KAPS-systeem laat renners toe om met één druk op de knop hun bandendruk te verhogen of te verlagen. Op papier een absolute gamechanger voor Parijs-Roubaix, waar renners altijd een compromis zoeken tussen een hogere bandenspanning voor de asfaltstroken en plattere banden voor de 29 kasseistroken.

De vraag welk team met een technologische voorsprong aan de start komt, is zou oud als Parijs-Roubaix. ‘De afkorting zegt eigenlijk alles’, stelt wielercommentator José De Cauwer. ‘Parijs-Roubaix, dat is ongeziene pr voor de fietsfabrikanten, net zoals een ploegentijdrit dat is. Elk jaar komen ploegen wel met iets nieuws aan de start. Ook de geheimzinnigheid over welke renner ermee zal rijden is intussen traditie.’

Brede banden

Kilometers over kasseien dokkeren is een aanslag op het lichaam, dus zoeken renners al decennialang naar manieren om die helletocht iets soepeler te laten verlopen. Toen De Cauwer koerste in de jaren zeventig experimenteerde men al met langere voorvorken, die iets naar voren waren geplaatst om meer demping te geven. Ook haalden teams speciaal voor Parijs-Roubaix wielen met extra spaken en dikkere banden boven.

‘Je kunt dat natuurlijk niet vergelijken met nu’, zegt voormalig mecanicien Julien De Vriese. ‘Toen waren banden van 25 millimeter breed al speciaal, terwijl renners nu met banden van 30 millimeter aan de start staan.’

Onder meer Christophe Laporte heeft al met de bandenspanningsregelaar gereden. Beeld Twitter / Photo News

Ook werd er vanaf de jaren zeventig volop gezocht naar banden die niet konden stukgaan, bijvoorbeeld door een melkachtige oplossing in de banden te laten lopen die bij lekken als lijm moest fungeren. ‘Dat hielp bij kleine gaatjes, maar bij grotere deuken had je net zo goed een probleem’, zegt De Vriese. Bovendien verhoogde die oplossing de bandenspanning: ook niet wenselijk.

Later zochten renners hun heil in kevlar, dat aan de banden werd toegevoegd. ‘Alleen bleken die banden dan weer veel minder goed te ‘lopen’’, zegt De Cauwer. ‘Dat had je dus vaak: fantastische ideeën die uitgewerkt werden zonder dat er veel gemeten werd.’

Het stuur van LeMond

Decennialang waren de verbeteringen aan de fietsen eerder marginaal. Pas eind jaren tachtig kwamen er vanuit de triatlon en het mountainbiken grote veranderingen. Op tijdritvlak leidde de Amerikaan Greg LeMond de dans. Hij schreef in 1989 de Tour de France op zijn naam door in de afsluitende tijdrit met behulp van een triatlonstuur vijftig seconden goed te maken op geletruidrager Laurent Fignon.

Diezelfde LeMond bracht zijn toenmalige teamgenoot Gilbert Duclos-Lassalle in contact met ingenieurs van RockShox, dat mountainbikeveringen fabriceert. In 1991, een paar weken voor Parijs-Roubaix, testte hij een speciaal ontworpen kasseifiets met vering op een parking. ‘Ik ben vier keer zo hard als ik kon op een borduur gereden’, vertelt Duclos-Lassalle daarover in wielermagazine ‘Bahamontes’. ‘Normaal rijd je dan altijd lek, maar het wiel bleef intact.’

Hij besloot dat jaar de fiets te testen in Parijs-Roubaix. Hij werd zevende en stelde na afloop tot zijn eigen verbazing vast dat hij geen enkele pijn aan de polsen voelde. In 1992 en 1993 won Duclos-Lassalle Parijs-Roubaix. Met 38 jaar en 229 dagen is hij nog steeds de oudste kasseiwinnaar.

‘In het begin keken ze allemaal raar op van zijn fiets met mountainbikevork’, weet De Vriese nog. ‘Het jaar erna wilden alle coureurs zo’n fiets.’

Foute keuze

De dubbele overwinning van de Fransman bracht ook fietsenfabrikant Bianchi op ideeën. Voor de editie van 1994 ontwierpen ze voor Johan Museeuw in het grootste geheim een Roubaix-fiets met voor- en achtervering én een schuine buis, zoals van een damesfiets. Pas zaterdagavond kreeg Museeuws team de fiets in handen, meer dan een testritje op de parking zondagochtend zat er niet in.

Johan Museeuw rijdt de editie van 1994 op een soort damesfiets van Bianchi. Oké op de kasseien, vermoeiend op het asfalt. Beeld Photo News

De damesfiets zou een sleutelrol spelen in een beklijvend duel tussen Museeuw en Andrei Tchmil. Kilometerslang zagen kijkers hoe Museeuw achter de ontsnapte Tchmill reed, tot op een zestal seconden raakte, en dan steeds meer terrein verloor. Anders dan bij Duclos-Lassalle beschikte zijn fiets niet over een knop om de vering te blokkeren, waardoor hij op het asfalt te veel energie verloor. ‘Niemand in de ploeg, ook ik niet, had er bij stilgestaan dat de koers naast zestig kilometer kasseien ook tweehonderd kilometer asfalt kent’, gaf Museeuw later toe.

Het werd het beruchtste experiment in de lange lijst der Roubaix-snufjes. ‘Meteen het grootste verschil met vandaag’, zegt commentator Michel Wuyts. ‘Jumbo-Visma heeft dat bandendruksysteem al wekenlang uitvoerig getest, zowel op training als bijvoorbeeld in Dwars door Vlaanderen.’

Al blijft Parijs-Roubaix altijd een geval apart. Dat bleek vorig jaar nog toen de achterwielen van meerdere Jumbo-renners doormidden plooiden onder druk van de kasseien. ‘Het kan natuurlijk een extra zorg zijn, als je in het heetst van de strijd met een nieuw systeem de bandendruk moet bijstellen.’

Toch is één ding zeker: als straks een renner van Jumbo-Visma of DSM met het nieuwe systeem de klassieker op zijn naam schrijft, zullen tegen de volgende editie weinig andere ploegen achterblijven.