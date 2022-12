De grootste oorlogssteun van ons land tot nu toe: ‘Goeiemorgen, morgen’ gaat viraal in Oekraïne

In de reeks ‘dingen die wij nooit in ons leven dachten mee te maken’: Roberto Martínez die Leandro Trossard opstelt in zijn basiself. Dennis Black Magic die van een ordinaire verkrachter uitgroeit tot een aimabel culticoon. Mia Doornaert die twee zinnen neerpent zonder het over de ‘wokewaanzin’ te hebben. En nu, nieuw op het lijstje: ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole en Hugo dat sinds enkele dagen viraal gaat op Oekraïense TikTok-accounts.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? ‘Goeiemorgen, morgen’ gaat viraal in Oekraïne. ‘Goeiemorgen’ betekent er zoveel als ‘fuck’, en zo wordt de hit van Nicole en Hugo plots een digitale middelvinger naar Poetin Waar? Op TikTok Waarom is het opvallend? Nicole Josy lijkt vanuit haar graf meer voor Oekraïne te doen dan de Belgische regering in bijna één jaar oorlog heeft gedaan

Een stuk of 25 houwitsers, een slordige 25 miljoen euro via Oekraïne 12-12 en bijna - als hij niet elke zondagavond de vuilniszakken had moeten buitenzetten - Andy Peelman: ons land heeft het door een megalomane Rus geteisterde Oekraïne al veel gegeven, maar het grootste geschenk moest nog komen. ‘Goeiemorgen, morgen’, het nummer waarmee Nicole en Hugo (middels hun vervangers Lily Castel en Jacques Raymond) in 1971 naar het Eurovisiesongfestival trokken, blijkt voor de Oekraïners een spottend strijdlied in barre oorlogstijden te zijn. Een sprankeltje muzikaal licht in de duisternis. Een goedgeluimde ‘goeiemorgen’ op een druilerige ochtend.

Al heeft ‘goeiemorgen’ voor de inwoners van het land aan de Zwarte Zee niet diezelfde vriendelijke connotatie. ‘Fuck’, ‘O fucking bullshit’ en ‘Geslachtsorganen’ is de betekenis volgens enkele Oekraïners die de Nederlandse NOS bevroeg. In een videoverslag dat ons achterlaat met nog meer vragen dan antwoorden leren we dat de vriendin van een man voor de camera dit ‘razend populaire liedje elke dag zingt’, terwijl hij zelf wel beseft dat partnerlief in het Nederlands eigenlijk het ochtendgloren bezingt in plaats van Poetin de huid vol te schelden.

‘In het Russisch klinkt het niet als een net woord’, zegt een andere vrouw eufemistisch. ‘Goei’ zou qua klank erg lijken op het woord ‘хуй’(choej), vrij vertaald als ‘fuck, lul, klote, kut’. Vervolgens toont ze een eigen TikTok-video waarin ze op de zeemzoete tonen van ‘Goeiemorgen, morgen’ spot met de stroomonderbrekingen veroorzaakt door Russische bombardementen. Want wakker worden zonder elektriciteit en stromend water wordt plots veel draaglijker als Nicole en Hugo op de achtergrond een potje staan te vloeken in het Russisch.

Een advies aan de gebouwbeheerders van het Brusselse zuidstation, waar Oekraïense vluchtelingen door het steeds aan kracht verliezende golfje van solidariteit van de Belgen nu ook de nacht moeten doorbrengen: schal bij het aanbreken van het eerste ochtendlicht eens ‘Goeiemorgen, morgen’ door de stationsspeakers. Misschien kan het hen de koude nacht doen vergeten.