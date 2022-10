De gruwel van de oorlog in Oekraïne: ‘Voor ze vertrekken, verstoppen Russen mijnen in koelkasten, onder kinderspeelgoed of onder lijken’

Al snel na de Russische inval in Oekraïne doken ook de eerste berichten op over oorlogsmisdaden. De 32-jarige Maria Mezentseva, Oekraïens parlementslid uit Charkov en vertegenwoordiger bij de Raad van Europa, bracht als één van de eersten de massale verkrachtingen en andere gruweldaden door Russische soldaten in kaart.

MARIA MEZENTSEVA «Tot op heden zijn er al 52.000 oorlogsmisdaden geregistreerd. De Russen bombarderen bijvoorbeeld opvallend veel scholen. En wanneer ze zich terugtrekken uit een regio, laten ze een spoor van verderf achter. Voor ze vertrekken, verstoppen ze eerst nog mijnen in de koelkasten van woningen, maar ook onder kinderspeelgoed, of onder lijken van burgers. Ze willen zoveel mogelijk schade berokkenen. Dat is zo walgelijk dat het moeilijk is om die soldaten nog als mensen te beschouwen.»

– U bracht in maart via een interview met Sky News de wereld op de hoogte van verkrachtingen door Russische soldaten. Worden de Oekraïense slachtoffers ondersteund?

MEZENTSEVA «We moedigen vrouwen aan om hun verhaal te laten registreren, zodat de daders gestraft kunnen worden. Er zijn verhalen van vrouwen die verkracht werden terwijl hun partners en zelfs hun kinderen geboeid moesten toekijken. We hebben afgetapte telefoongesprekken in handen gekregen waarin de echtgenotes van Russische militairen hun partners aanmoedigen om Oekraïense vrouwen te verkrachten en om elektronica zoals wasmachines en laptops te stelen, omdat ze die in Rusland met hun inkomen nooit kunnen bemachtigen.»

– Enkele maanden geleden heeft de Europese Raad Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat toegekend. Een historische dag voor u?

MEZENTSEVA «Ik was ontzettend ontroerd toen ik die dag in Straatsburg de Oekraïense vlag zag wapperen tussen de vlaggen van alle EU-landen. Dit is de drijfveer waarom ik aan politiek doe. Ik wil de rechten, vrijheden en levensstandaard die jullie kennen ook aan de Oekraïners geven. Maar laat dat nu net zijn waarom de Russen ons zo haten. Met zijn invasie wil Poetin ons weer aan Rusland binden, maar hij bereikt het omgekeerde.»

– U werkt vanuit Charkov. Hoe gaat het daar momenteel?

MEZENTSEVA «Op dit moment is het rustig en loeien er geen sirenes. De bevolking is moedig en probeert het dagelijks leven weer op te nemen, maar we blijven bang voor bombardementen: we liggen op slechts 40 kilometer van de Russische grens. Maar goed, ik vind het belangrijk om hier te zijn, zodat ik hetzelfde meemaak als de burgers die ik vertegenwoordig in het parlement.

»Ik hoop dat we Rusland zo snel mogelijk verslaan. Liefst nog voor de winter, want onze elektriciteit en verwarming zijn zwaar beschadigd. Maar ook al moeten we wachten tot de lente: er komt een dag dat we de volledige Oekraïense bevrijding zullen vieren.»