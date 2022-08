De halfnaakte mannen op Pukkelpop: Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

De zon schijnt, het kwik stijgt en op een festival vol hitsige tieners gaan dan onvermijdelijk de T-shirts uit - bij de heren althans. Wij, altijd gekleed naar onze stand en dus in driedelig pak over de weide paraderend, vroegen ons af waarom je dat in godsnaam zou doen en trokken op onderzoek. Onze resultaten, volledig in lijn met de hokjesmaatschappij van 2022, delen we met plezier.

DE PATSER

Hij logeert al sinds vorige zomer in de fitness en krijgt deze zomer eindelijk zíjn moment. Op het strand van Albufeira probeerde hij al menig meisje te verleiden met zijn onthaarde en vervolgens ingeoliede borstspieren - zonder succes weliswaar, maar wie houdt de tel bij? - en op de terugvlucht fantaseerde hij al hoe hij in België wél zijn slag zou slaan. Helaas, op Tomorrowland ligt de leeftijdsgrens nog steeds op 18 jaar en de patser zit nog op de middelbare school. Dan maar pronken op Pukkelpop. Zo heb je in september tenminste wat te vertellen in de les Nederlands.

Beeld Thomas Sweertvaegher

DE GEEF-ME-BEVESTIGING

Dit type is makkelijk te verwarren met De Patser - een torso om jaloers op te zijn - maar hij handelt helemaal niet uit zelfzekerheid. Eerder integendeel. Hij heeft constant nood aan bevestiging en een compliment van een compleet vreemde kan wonderen doen. In de volksmond staat hij daarom ook bekend als ‘de Pieter Loridon’.

Achter de Boiler Room kwam ik een huilende jongeman tegen: ‘Een kwartíér! Zo lang zei al niemand meer iets over mijn buikspieren. En ik heb er wel ácht!’ snikte hij. Dus als u hier bent, werp hen eens een compliment toe. Ze hebben er nood aan.

Jouw buikspieren zien er trouwens strak en glanzend uit, Pieter.

HET KLADBLOK

Stel, u koopt een outfit voor duizenden euro’s, dan wilt u die toch tonen aan Jan en alleman? Wel, bij mensen met tattoo’s is dat exact hetzelfde, zij het wel dat hun outfit op hun bast staat getekend. En omdat je in de meeste stadscentra nog steeds beboet wordt als je zonder bovenkleding rondloopt, blijft een festival de ideale locatie om je krabbels tentoon te stellen. Hoe slecht ze ook gezet zijn.

Beeld Thomas Sweertvaegher

DE DENKER

Het moet niet altijd om esthetiek gaan. Sommige mannen weten dat Pukkelpop een smerige bedoeling kan worden: bier dat over u heen klotst, saus die uit uw hamburger druipt of gewoonweg vuilaards die tegen u aanschurken in een overvolle Boiler Room. Met zo’n T-shirt vol vlekken van onbekende oorsprong wil je natuurlijk niet aankomen bij moeder de vrouw. Dus krijgt de intelligente medemens een ingeving: kledij die er niet is, kan niet vuil worden. En wie zijn wij om dat te weerleggen?

Beeld Thomas Sweertvaegher

DE IK-BEN-TROTS-OP-ALLES-BUITEN-MIJN-TEPELS

Sommige mensen kampen met complexen, dat is nu eenmaal de realiteit. Blijkbaar is dat voor veel mensen hun tepels. En dan moet je inventief zijn als je de rest van je lichaam toch wilt tonen, zonder dat je vrienden je nog wekenlang uitlachen met die pannenkoektepels. Gelukkig viel dit opgevouwen stappenplan uit de zak van een ervaringsdeskundige:

Vertrek op de camping zonder te laten merken dat je enige ambitie hebt om je shirt uit te trekken. Vermeld terloops al enkele keren dat het ‘toch verrassend warm is’. Mors ‘per ongeluk’ wat bier over jezelf. Spreek de woorden:‘Oh jee, dan doe ik het wel uit met deze hitte.’ Moment suprème: trek je shirt uit en voor iemand het goed en wel doorheeft hebt, bind je het diagonaal rond je middel. Noot: let erop dat je de juiste bindtechniek onder de knie hebt om beide tepels te bedekken. Idealiter oefende je dit al enkele keren voor de spiegel.

Et voilà, wisseltruck geslaagd en niemand die wat doorheeft. Als je dat drie dagen na elkaar doet , krijgt je omgeving misschien wel wat argwaan, maar trakteer ze dan gewoon op een extra pint en alles is weer vergeten.