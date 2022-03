De harde cijfers na één maand oorlog in Oekraïne: 6 miljoen vluchtelingen, 78 dode kinderen, 5 gesneuvelde generaals en amper terreinwinst

Een maand geleden begon in Oekraïne een oorlog die Europa op zijn grondvesten doet daveren. De gevolgen zijn gigantisch: duizenden doden en gewonden, kapotgeschoten steden en miljoenen mensen op de vlucht voor de Russische agressie. Met voorlopig geen uitzicht op een staakt-het-vuren. Een overzicht van de oorlog in cijfers.

Vluchtelingen

De vluchtelingencrisis is in Europa de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Aantal inwoners Oekraïne voor de oorlog: 44 miljoen.

Oekraïners dat land is ontvlucht: 3,6 miljoen.

Aantal ontheemden in het land zelf: ruim 6 miljoen.

Polen heeft tot nu toe de meeste vluchtelingen opgenomen: 2,1 miljoen.

Slachtoffers

Gesneuvelde militairen Rusland: Een betrouwbaar cijfer is lastig te geven. Oekraïne meldt dat er tot nu toe ruim 15.000 Russische militairen (onder wie vijf generaals) zijn omgekomen. Op een site van een Russische krant stond eerder deze week dat er volgens het Russische ministerie van Defensie 9861 Russen zijn gedood (en 16.000 gewond), maar onduidelijk is of dit klopt. Het bericht werd offline gehaald en als nepnieuws bestempeld. Begin maart was de laatste keer dat de Russen een officieel dodencijfer naar buiten brachten: 498 gesneuvelde militairen.

Ondertussen komen nauwelijks cijfers naar buiten over Oekraïense verliezen. Een week geleden zei president Zelenski dat 1300 Oekraïense militairen waren gesneuveld. Verder zijn Oekraïners noch Russen scheutig met informatie over de verliezen aan Oekraïense zijde.

Aantal geregistreerde burgerslachtoffers: 953, onder wie 78 kinderen.

Veroveringen Russische leger

De Russen begonnen op 24 februari met zo’n 150.000 militairen aan de invasie. Hun verwachting dat het op één na grootste land van Europa binnen een paar dagen kon worden ‘bevrijd’ bleek een enorme misrekening. Mede geholpen door westers wapentuig bieden de Oekraïners fel verzet. Een maand later hebben de Russische troepen vooral in het zuiden vanuit de Krim land veroverd en een grote stad, Cherson, en een kleine haven, Berdjansk, ingenomen. In het noorden lijken de veroveringen zich te beperken tot de inname van grensstroken ten noorden van de lijn Kiev - Tsjernihiv - Charkov. In de oostelijke regio Donbas lijken de separatistische milities met hun Russische steun weinig terreinwinst te hebben geboekt. Ze hebben ook nog steeds hun belangrijkste doelwit, de havenstad Marioepol, niet helemaal in handen.

Sancties

Russische individuen op de westerse sanctielijsten: 877.

Wereldwijd bevroren tegoeden van Russen: dat loopt in de miljarden euro’s. De Belgische overheid alleen al heeft voor 10 miljard euro aan tegoeden bevroren als gevolg van de financiële sancties tegen Russische oligarchen, bedrijven, politici en andere figuren uit de entourage van de Russische president Vladimir Poetin.

In ons land is tot nu voor ruim 391 miljoen euro aan Russisch geld bevroren. Dat meldde minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer. Van banken kwamen 38 meldingen, voor een totaal van bijna 145 miljoen euro, van trustkantoren kwamen 130 meldingen, goed voor 242 miljoen euro. Van pensioenfondsen kwamen drie meldingen, voor 380.000 euro. En er waren nog 7 beleggingsinstellingen die voor bijna 4 miljoen over de brug kwamen. Het totaal komt zo op 391.944.031 euro.

Niet alleen bankrekeningen worden geblokkeerd, ook (luxe) bezittingen van Russische rijkaards worden door meerdere westerse landen in beslag genomen. Denk aan villa’s, luxe appartementen en niet te vergeten de superjachten die onder meer in Franse, Italiaanse en Spaanse havens aan de ketting worden gelegd. Daarnaast hebben honderden westerse bedrijven besloten zich (deels) terug te trekken uit Rusland. Bekende namen zijn onder meer Shell, Ikea, McDonald’s, Starbucks, Netflix, Zara en Mastercard. De gevolgen tot nu toe voor de Russische economie: een ingestorte munt (roebel), hoge inflatie, een rente van 20 procent, lege schappen in de supermarkt en lange rijen mensen voor de bankkantoren. De voorspelling is dat de Russische economie dit jaar gaat krimpen met 10 tot 15 procent.

Wapentuig

Veertig landen leveren militaire steun aan Oekraïne, met de VS als grootste leverancier. Favoriete wapen van de Oekraïners: Amerikaanse antitankraket die vanaf de schouder kan worden afgeschoten.

De oorlog veroorzaakte tot nu toe voor ongeveer 110 miljard euro aan schade. Zeker 2000 gebouwen zijn totaal verwoest.

Losse cijfers

Aantal toespraken president Zelenski sinds de oorlog: zeker 40. De president wordt wereldwijd bewonderd om zijn indrukwekkende toespraken die hij sinds de oorlog dagelijks geeft via een videoverbinding. Hij spreekt niet alleen zijn landgenoten toe, maar ook parlementen en topbijeenkomsten van EU, Navo en de VN.

Aantal arrestaties (demonstranten tegen de oorlog) in Rusland: ruim 13.500.

Adviesprijs brandstof per 23 maart: Euro 95: 2,436 euro per liter. Diesel: 2,284 euro. Ter vergelijking: adviesprijs voor benzine bedroeg in januari 2019 1,528 euro per liter en voor diesel betaalden we toen 1,335 euro.

(AD)