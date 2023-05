De Italiaanse maffia zit ook in Limburg: ‘Een zaak aanspannen is niet simpel: de zwijgplicht is in die wereld een erecode’

Bij wat politie en gerechtelijke diensten omschrijven als de grootste actie ooit tegen de Calabrische maffiagroep ’Ndrangheta zijn woensdag bij het parket in Limburg 13 mensen voorgeleid. Een van hen is Lucio Aquino, de nestor van de beruchte familie uit Maasmechelen.

‘Restinformatie uit een gerechtelijk onderzoek uit 2013', hield de Limburgse procureur Guido Vermeiren het cryptisch tijdens een persconferentie bij het federaal parket in Brussel. ‘En dat, in combinatie met het kraken van het Sky-ECC netwerk in maart 2021. Dit over heel Europa uitgespreide onderzoek is opgestart met info vanuit Limburg.’

Die info leidde woensdagochtend tot een actie waarbij in Italië 3.000 politiemensen werden ingezet en in Duitsland nog eens 1.400. ‘Dit betreft zonder twijfel de grootste operatie ooit tegen de Calabrische maffia in Europa’, zei Eric Van Duyse van het federaal parket. ‘Er is jaren voorbereiding en intense samenwerking tussen verschillende diensten aan voorafgegaan. Er vonden tegelijkertijd huiszoekingen en arrestaties plaats in Spanje, Portugal, Frankrijk, Roemenië en Slovenië.’

Italiaans dorpje

In totaal werden 132 mensen opgepakt bij 150 huiszoekingen, her en der in Europa. In België werden 150 agenten ingezet. 13 mensen werden van hun vrijheid beroofd en voorgeleid voor verhoor. Dat gebeurde in Genk, Maasmechelen, Bilzen en Pelt. Tegen 6 arrestanten loopt een Europees aanhoudingsbevel vanuit Italië, dat ook hun overlevering vraagt. Er werden 3 luxevoertuigen in beslag genomen, 20.000 euro aan cash en meerdere verboden wapens. ‘Alle betrokkenen worden ervan verdacht lid te zijn van de Italiaanse maffiaorganisatie ’Ndrangheta’, zegt Van Duyse.

’Ndrangheta is een misdaadorganisatie uit Calabrië, in het zuiden van Italië. De organisatie is groter dan de Siciliaanse Cosa Nostra (Sicilië) en een van de machtigste criminele organisaties ter wereld. De origines situeren zich in het iets meer dan 4.000 bewoners tellende stadje San Luca, waar slachtoffers van onderlinge broedermoordoorlogen traditioneel onder massale belangstelling hun uitvaart krijgen in het plaatselijke kerkje. Zoals gebeurde na een reeks interne afrekeningen in en rond een pizzeria in het Duitse Duisburg in 2006.

De ’Ndrangheta ontstond in 1860, nadat een groep Siciliaanse misdadigers van het eiland werd verbannen en neerstreek in Calabrië. Anders dan de Siciliaanse Cosa Nostra en de vooral in Napels actieve Camorra kende de ’Ndrangheta door de jaren heen nooit verklikkers. Volgens een rapport van de FBI uit 2018 telt de organisatie zo’n 160 familiaal gestructureerde clans.

‘Ik ga niet zeggen dat de Belgische verdachten rechtstreeks deel uitmaakten van ’Ndrangheta’, zegt Guido Vermeiren. ‘Ze leverden volgens ons wel hand- en spandiensten. Ze verzamelden gelden voor het vervoer van cocaïne. Naar Europa, maar ook naar Australië en Afrika. De aanwezigheid van de maffia in Limburg is dus zeker geen fictie. Toen ik dat voor het eerste vertelde in 2014 gaf dat nog aanleiding tot een factcheck in ‘De Standaard’. Ik denk dat het vandaag wel duidelijk is.’

De politie leidt een arrestant uit een woonhuis in Hagen, West-Duitsland, tijdens een grootschalige operatie tegen de beruchte Italiaanse ’Ndrangheta-maffia in heel Europa. Beeld AFP

In de aanklacht is verder sprake van het opzetten van cocaïnewasserijen, handel in cannabis en hasj en witwassen. ‘En dat alles binnen een georganiseerde Italiaanse maffiastructuur’, zegt Vermeiren. ‘Die maffia probeert zich te verweven met de politiek en de economie van de bovenwereld. Het is niet zo evident om daarop te werken, want de omerta – zwijgplicht – is in die wereld een erecode. We willen met onze aanpak een verschil maken in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. We investeren in grote onderzoeken, wat vaak tijd vergt, maar waardoor we wel tot de top van de criminele wereld kunnen doorstoten.’

Aquino’s

Een van de 13 Belgische arrestanten is Lucio Aquino (61), de oudste broer van de familie uit Maasmechelen die in 2014 ongeveer integraal werd gearresteerd op verdenking van grootschalige drugstransporten. Dat leidde later tot een geruchtmakend proces rond de over 5 ladingen gespreide import van 24 ton cocaïne. De advocaten van de Aquino’s voerden toen aan dat het federaal parket de transporten zelf had uitgelokt door een burgerinfiltrant in te zetten.

In de marge van dat proces werd broer Silvio Aquino in augustus 2015 door enkele criminelen uit het Roma-milieu ontvoerd en geliquideerd. Dat leidde in april vorig jaar tot een spraakmakend en door de bijna voltallige familie Aquino bijgewoond assisenproces in Tongeren dat begon met een vinger-op-de-keel-doodsbedreiging door de hoofdverdachte.

‘Uit gevoerde onderzoeken is gebleken dat een aantal prominente Italiaanse criminelen steeds hun toevlucht zoeken bij dezelfde personen in België’, zegt procureur Vermeiren. ‘Veel van deze Italiaanse criminelen zijn actief in de Limburgse horeca met als doel de criminele geldstromen in de bovenwereld wit te wassen. Om onder de radar te blijven van politie en gerecht laten zij zich bijstaan door een netwerk van familieleden en andere mensen van Italiaanse origine die hen voorzien van verblijfplaatsen, jobs, voertuigen, telefoons, ontmoetingsplaatsen en valse documenten. Om hun positie te versterken werken zij nauw samen met andere georganiseerde bendes en corrupte personen in de havens waar de cocaïne aankomt.’

De onderzoeksrechter in Tongeren moet beslissen over de verdere aanhouding van de 13 verdachten.