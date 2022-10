‘De jongen die twee eerstejaars verkrachtte, bleef gewoon in het presidium zitten.’ 13 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

#MeToo in studentenclubs: ‘Twee eerstejaarsstudentes werden door dezelfde jongen verkracht. Hij bleef gewoon in het presidium zitten’

Vijf jaar na de eerste #MeToo-golf worstelen ook studentenverenigingen steeds meer met verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Dooprituelen worden misbruikt om meisjes dronken te voeren en aan te randen – of erger. Presidiumleden die over de schreef gaan, lijken onaantastbaar. ‘Een oudere student heeft me verkracht. Als straf moest hij enkel een pint met schaamhaar drinken.’

De 7 hoofdzonden van Marilyn Monroe: ‘In Hollywood betalen ze je 1.000 dollar voor een kus en 50 cent voor je ziel. Ik heb mijn ziel gehouden’

‘Er is meer aan haar verdiend dan ze zélf gekregen heeft. Ze werd geëxploiteerd, tijdens en na haar leven.’ Zo mooi, zo blond en zo obsceen: de 7 Hoofdzonden van Marilyn Monroe.

Nikki Janssens, de vriendin van comedian William Boeva: ‘Willam in het openbaar kussen vind ik moeilijk, telkens weer vallen de starende blikken me op’

Vaak kreeg ik te horen: ‘Jij kunt toch beter krijgen?’’ Dat is niet zo, betoogt Nikki (33), de vriendin van William Boeva (32), in het – sorry – lang en het – not sorry – breed. Cherchez La Femme: ‘William is een BV én hij heeft een beperking: ik heb tijd nodig gehad om de klik te maken.’

Beeld Koen Bauters

Adil en Bilall verfilmen boek van Humo-journaliste: ‘In één ruk uitgelezen, ik wist meteen dat we het naar het scherm wilden brengen’

Breaking news: de vorig jaar verschenen bestseller ‘Terroristenjager: in het hart van de Speciale Eenheden’, waarin Humo-journaliste Annemie Bulté en ex-hoofdinspecteur Lionel D. adembenemend schetsen hoe het eliteteam van de Belgische federale politie jacht maakt op IS-terroriste, wordt verfilmd door Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans. ‘Het terrorisme in Syrië en België is onze Vietnamoorlog.’

Jan Jambon: ‘Vlaams Belang is mijn meug niet, met zo’n partij ga ik niet in zee’

‘Bart De Wever heeft het me ook al persoonlijk gezegd, en hij heeft gelijk: ik zaag dikke planken, maar de fijne afwerking is niet mijn ding.’ Plankgas met minister-president Jan Jambon (62).

PFOS-klokkenluider Thomas Goorden: ‘De kabinetschef van Zuhal Demir is al vijf jaar op de hoogte van de vervuiling’

De conclusies van de PFOS-commissie waren zowel snoeihard als boterzacht. Ja, het Amerikaanse bedrijf 3M is de grote verantwoordelijke voor de vervuiling in Zwijndrecht en omgeving. En nee, de politiek heeft de Vlamingen niet genoeg beschermd – maar geen enkele politicus wordt bij naam genoemd. Tot grote frustratie van milieuactivist Thomas Goorden, die als eerste aan de PFOS-alarmbel trok. In ‘Alles komt goed’, zijn nieuwe boek, noemt hij man en paard.

Luc en Justine Haekens: ‘Wat ons bindt: de slechte moppen. Vooral van vaderskant’

Zit bij sommige families vroegtijdige kaalheid of een voorliefde voor motorcross in de genen, dan grossieren tv-maker Luc Haekens (54) en zijn dochter Justine (23 en juriste) in zelfrelativering, ironie en pokerfaces die vrolijk kattenkwaad suggereren. In ‘Het grote onbekende’ bezoekt Haekens tien studenten op Erasmus voor een portret van het leven op de rand van de volwassenheid. Justine was zijn eerste halte, en deze week ook de onze.

Beeld Marco Mertens

Anne Applebaum: ‘Poetin weet dat hij aan het verliezen is. Van een land dat volgens hem niet eens een land is!’

‘We bevinden ons in een nieuwe realiteit: Oekraïne kan de oorlog tegen Rusland winnen,’ zegt Anne Applebaum (58), wereldvermaard journaliste, historica en Pulitzer-winnaar. In de voorbije maanden heeft het Oekraïense leger de ene na de andere bezette stad heroverd op de Russen. Maar, waarschuwt Applebaum, dat betekent nog niet dat we snel verlost zullen zijn van de man in het Kremlin.

De actrices uit ‘Roomies’: ‘Ik heb lang gedacht dat ik geen echte vrouw was, omdat ik luid en slim en grappig ben’

De VRT-reeks ‘Roomies’, die donderdag in première gaat op Film Fest Gent, daarna meteen op VRT MAX wordt gedropt en vanaf maandag op Eén te zien is, mag u niet missen. Vanwege de aanstormende megatalenten die de hoofdrollen spelen – Ahlaam Teghadouini en Laura De Geest – maar ook omdat alles aan ‘Roomies’ bijzonder is. ‘Toen ik auditie ging doen, stond er: ‘Bibi is een meisje dat struggelt met haar geaardheid’ – punt. Geen woord over haar culturele achtergrond. Dat vond ik geweldig.’

Michel en Guilian Preud’homme: – ‘Wil je me als bondscoach, kom het dan vragen’– ‘Laat vallen, je bent 63!’

‘Papa heeft me vaak aangespoord om met voetbal te stoppen en te gaan golfen.’ Het omgekeerde had ook gekund, zo leert het dubbelgesprek met Guilian (29) en Michel Preud’homme (63).

Beeld Wim Van Cappellen

Martin Heylen: ‘Ik was niet alleen de vervangbaby voor mijn overleden zusje, maar ook voor een andere Martin Heylen!’

De kennismaking met de Amerikaans familie van Martin Heylen (66) kunt u volgen in ‘Uncle Martin’ op Eén; de spectaculaire voorgeschiedenis van zijn zoektocht vertelt Heylen in het boek ‘Ik dacht dat ik een kleine familie had’. Een exclusieve voorpublicatie.

Chibi Ichigo: ‘Brullen, schelden, boos worden: mijn mental coach gaat het me allemaal leren’

De debuutplaat van Chibi Ichigo, de prachtige schuilnaam (‘kleine aardbei’ in het Japans) van de nog veel mooiere Sabina Nurijeva (24) heeft de beste 2ManyDJs-beats sinds 2ManyDJs, maar ook teksten waarvoor geleerde mensen vergelijkingen met Aleksandr Poesjkin bovenhalen. Als daar maar geen hoogmoed van komt – of één van die andere 7 Hoofdzonden! ‘Ik heb veel te snel antidepressiva gekregen. Ik liep rond als een robot, ik herinner me niets van mijn eerste dates met Umi.’

John Boyne: ‘Mensen zijn boos en verontwaardigd, maar ik mag schrijven over wat ik maar wil’

Zestien jaar na zijn immens succesvolle doorbraakroman ‘De jongen in de gestreepte pyjama’, heeft de Ierse schrijver John Boyne (51) met ‘Toen de wereld brak’ een vervolg klaar. Maar dat was nog niet uit of het werd al op felle kritiek onthaald: ‘De sociale media hebben mijn job veel moeilijker gemaakt.’