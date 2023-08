De kindertijd van Wim Lybaert: ‘Op deze plek kon ik het geluk gewoon oprapen’

Zodra hij over zijn kindertijd praat, krijgt het gezicht van Wim Lybaert (54) glans en gloed, alsof hij een aan het oog van de wereld ontsnapte Instagramfilter heeft gevonden. Hij heeft die jaren altijd willen bewaren, zegt hij, want de bossen en weiden uit z’n jeugd vormden een groothandel in geluk. In ‘Zomeravonden’, het nieuwe VRT 1-programma waarin hij elke dag voor een bekende gast kookt en die vervolgens tot een avondlijk gesprek verleidt, piert hij ook naar de kindertijd van zijn invités. Maar eerst neemt hij Humo mee naar zijn eigen wonderjaren.

‘Zou ik aanbellen? Of is dat onbeleefd?’

Het is jaren geleden dat Wim Lybaert hier nog is geweest, maar ook met een blinddoek om zou hij soepel door de lanen en dreven glijden. Elk lichaam heeft een geheugen, en in dat van Lybaert zit het stratenplan van Sint-Andries geëtst – een deelgemeente van Brugge, beheerst ademend ten westen van de stad. Hier, in de Krakkestraat, heeft hij gewoond, achttien jaar lang. Lybaert kijkt naar de villa voor ons, zet wat haastige passen achteruit, dan weer vooruit, alsof hij een nieuwe verhouding moet zoeken tot het huis waarin hij is opgegroeid.

WIM LYBAERT «Zo is het ook wel een beetje. Als kind is de wereld per definitie groot en massief. Een huis is een kasteel. Een boom groeit tot in de hemel. Een zomer duurt eeuwen. Maar dan word je volwassen en lijken de dingen te krimpen. Ons huis is kleiner geworden.»

Hij heeft beslist. Zijn vinger zoekt de deurbel.

LYBAERT «Ik weet niet wie er nu woont. Mijn moeder heeft het huis verkocht, in 1992, geloof ik. Je kent Sam Dillemans, de kunstenaar? Wel, het was zijn broer Bruno, een obesitaschirurg, die de nieuwe eigenaar werd. Maar ondertussen is het nog eens verkocht.»

De huidige eigenaar doet open. Hij weet dat Lybaert hier ooit heeft gewoond, lijkt niet te schrikken van het onaangekondigde bezoek, en zwaait de deur verder open – een uitnodiging. Lybaert gaat naar binnen, er zit nu iets gulzigs in zijn stap.

LYBAERT «Ja, dit is het. Dit was het. Ons huis. (Kijkt rond) Het ziet er nu veel beter uit dan toen. Verbouwd, verbreed, opgeknapt.»

De eigenaar knikt. Rond de eeuwwisseling hebben de vorige bewoners het huis anders laten ademen. In de nok werden nieuwe kamers gemaakt, aan de achterkant werd er bijgebouwd, zowat elke ruimte werd opnieuw aangekleed. Het is de logica, het is de gang van zaken, het is hoe een huis in de loop der decennia altijd weer nieuwe kleuren draagt.

LYBAERT «Maar het is iets anders als het jóúw huis is – of beter: was. Ik vind het overweldigend om te zien hoe mooi het verbouwd werd, hoe stijlvol het nu ingekleed is. Toen wij er indertijd woonden, was het een blokkendoos op een stuk grond. Nu is het een villa.»

Binnen gaat hij op zoek naar wat wel nog hetzelfde is gebleven. Een handvol deuren, een trap, een open haard, een schouw.

LYBAERT «Weet je wat meteen terugkomt? De geuren. Kijk, hier had ik een donkere kamer ingericht, om mijn foto’s te ontwikkelen. Het rook er altijd naar chemicaliën. En daar, een beetje verder, was de ruimte waar mijn vader altijd zat. Ik ruik meteen weer zijn sigaren en zijn calvados. (Loopt verder) En kijk, dat dakraam hier! Als het openstond, kon ik gesprekken voeren met m’n buurmeisje.»

Aan de achterkant van het huis – ‘Waar een boomgaard stond, en ik m’n eerste moestuin had’ – wacht nu een zwembad op het einde van de zomerregen. Wat nu het poolhouse is, was tot drie decennia geleden de garage van het gezin Lybaert.

LYBAERT «Ik herinner me nog dat m’n broer tijdens een familiefeest knal tegen de garagepoort reed. Onze nichtjes wilden in de garage spelen, maar de auto stond in de weg. ‘Die verplaats ik wel even,’ zei mijn broer, en hij jatte de sleutels van m’n moeder. En vervolgens ramde hij dus de garagepoort. Onze ouders hebben het pas ’s avonds ontdekt. Hoe oud mijn broer toen was? O, een jaar of 6.»

Lybaert kijkt naar zijn handen en draait ze met de palm naar boven: links ligt de herinnering, rechts de nieuwe werkelijkheid.

LYBAERT «Het is een ander huis geworden. Bij ons was het… Hoe moet ik het zeggen? Bric-à-brac. Mijn ouders hadden de bouwgrond als huwelijkscadeau gekregen van mijn grootouders en ze waren vrij impulsief beginnen te bouwen. Mijn moeder had een Friese schuur voor ogen. Ken je dat? Een soort van boerderij, eigenlijk, vaak met een rieten dak. Maar dat dak is er nooit gekomen, de brandverzekering zou fortuinen hebben gekost.

»Enfin, mijn ouders bouwden dus dat huis, maar met veel improviseren, want op álles moest beknibbeld worden. Er was ook geen overvloed aan comfort. Als je warm water wilde, moest je de ketel aanzetten. Maar voor mijn moeder leek zelfs dat al op weelde: in haar jeugd waste ze zich op zondag in een bassin waar ook haar twee broers in gingen. Zij zag dus alleen vooruitgang.

»Het helpt dat dit een ander huis is geworden. Het zijn dezelfde muren, maar niet dezelfde kamers. Wat in mijn herinnering zit, bestaat niet meer. En net dát vind ik comfortabel: ik kan er niet meer bij, dus verlang ik er niet naar terug.»

'We herinneren ons amper wat we gisteren hebben gedaan, maar moeders wortelstoemp, inclusief putje voor de saus, slingert ons meteen terug naar onze kindertijd. Dat is toch wonderlijk?' (Foto: een blij weerzien met het ouderlijke huis.) Beeld Koen Bauters

BOURGONDIËR VAN 16

Lybaert kijkt omhoog, naar de kruinen van de eiken die de straat – zijn straat – omzomen.

LYBAERT «Ik moet mezelf corrigeren: niet álles is kleiner geworden. Die bomen zijn nu tien meter hoog, kathedralen zijn het, maar in mijn kindertijd waren ze net aangeplant. Fijne, tere stammetjes, elk exemplaar vastgemaakt aan zo’n paaltje dat voor stabiliteit moest zorgen. (Grijnst) Toen ik een jaar of 9 was, heb ik al die paaltjes eens uit de grond getrokken om er een kamp mee te bouwen. Niemand heeft ooit geweten dat ik het was. En zie: de eiken hebben het toch prima gered, nee?

»Hier, in dat handjevol straten, zie je wat er in Vlaanderen is gebeurd tussen de jaren 70 en nu: het is volgebouwd. In mijn jeugd stond ons huis nog in een oase van groen. Akkers, bos, heel veel weides: alles was open. Nu staat op elk perceel een huis.»

In de buurt moet nog wel een overgebleven bosje zijn, denkt Lybaert – spreek uit: bosjtje. Hij wil graag de plek tonen waar hij als kind z’n kampen bouwde. Terwijl hij door de wijk wandelt, hagelt het herinneringen. Lybaert vertelt over stuntwerk met BMX-fietsjes, over sleeën en schaatsen, over een broer die z’n elleboog op drie plaatsen breekt. Over de sloot, over kikkers, over vuursalamanders die in zijn aquarium een nieuwe thuis vinden.

LYBAERT «Altijd kwam ik gehavend thuis. Schrammen, builen, rode sporen van de brandnetels… Als ik terugdenk aan de stunts die ik samen met mijn broer en mijn vrienden uithaalde, is het eigenlijk een wonder dat ik mijn jeugd heb overleefd (lacht). Er kleefde ook altijd een prachtige nonchalance aan de dagen: mijn broer en ik gingen naar buiten, en we moesten pas weer thuis zijn tegen etenstijd. Maar wanneer was dat, etenstijd? We droegen geen horloge, hè.»

De tussentijdse missie is volbracht: Lybaert heeft een stukje bos gevonden. Met een forse tak probeert hij het hoog opgeschoten struikgewas te temmen. Hij monstert de bomen, zijn ogen worden jong, en meteen ziet hij waar een kamp gebouwd kan worden.

LYBAERT «Ik was een megalomane architect: ik zag het altijd veel te groot. Dan had ik vier bomen gevonden waartussen ik met takken en stammetjes een kamp kon bouwen, maar bleken die toch te ver uit elkaar te staan – en kon ik alles weer afbreken. En als het wél lukte, ja, dan werd het een groot, zorgvuldig opgetrokken kamp: de benedenverdieping om te koken, de eerste verdieping om te zitten en de tweede om over het land uit te kijken. Ik was niet bijzonder handig, maar ik kon wel met hout overweg. Zagen, en dan alles sjorren – vloeren, wanden, bankjes, leuningen...»

Nu hebben kreupelhout en brandnetels het op een stil samenzweren gezet: nergens een spoor van jonge voeten.

LYBAERT «Ik zie nooit nog kinderen buiten spelen. Ze tanken hun opwinding uit hun smartphone en hun iPad, hè. Het huis waar ik nu woon, grenst aan een bosje. Ideaal voor de kinderen, dacht ik, toen ik het kocht. Maar ze hebben er nooit in gespeeld. (Haalt de schouders op) Het zij zo. Je moet de volgende generatie niet willen platslaan met je eigen herinneringen. Maar zelf koester ik ze wel, natuurlijk. Mensen hebben de neiging om hun jeugd als onbekommerd en idyllisch voor te stellen, en dan vergeten ze de zorgen die ze als kind hadden, de verveling, de ruzies. Maar het voelde écht zo: ik kon het geluk hier gewoon oprapen. Er zat voor mij niets moeilijks aan opgroeien, want het gebeurde in een omgeving die me alles gaf wat ik verlangde. Ik hoefde niet te dromen.

»Ik ging naar het college, enkele kilometers hiervandaan. Op de lagere school liep het allemaal prima, maar vanaf het tweede middelbaar gingen mijn resultaten steil naar beneden. Ik werd een slechte student, en nu weet ik hoe dat kwam: ik zat híér met mijn gedachten. Om iets te leren moet je nieuwsgierig zijn. En de antwoorden op de vragen waar ik nieuwsgierig naar was, vond ik hier, tussen de bomen.

»Toen ik zelf kinderen kreeg, heb ik vaak overwogen om hen eens te laten brossen. Dan wilde ik bijvoorbeeld mijn oudste zoon een dagje meenemen naar Noord-Frankrijk, om daar samen door het bos te lopen. Daar zou hij veel meer van leren, dacht ik. (Glimlachje) Het is er nooit van gekomen: mijn vrouw hield me telkens tegen.»

In ‘De Columbus’ stuurde Lybaert zijn bus in zo breed mogelijke bochten rónd de steden. Het was hem om licht en lucht te doen, niet om rumoer.

LYBAERT «Ik ben geen stadsmens. Ik was al 15 toen ik voor het eerst in het centrum van Brugge kwam. Toen braken natuurlijk de jaren aan waarin ik wél geïnteresseerd was in de stad. Als tiener wil je leven om je heen, hè. En meisjes (lacht). Op vrijdagnamiddag spijbelde ik vaak met m’n beste vriend – dat is hij trouwens nog altijd. Ik spaarde mijn zakgeld om te gaan eten bij de Tunesiër in Brugge. En góéd eten, hè: couscous royal, wijntje erbij, muntthee om af te sluiten. We waren er vaste klanten, en we lieten het ons allemaal graag welgevallen. Bourgondiërs van 16 (lacht). Rond drie uur gingen we terug naar school, want dan hadden we nog een uurtje lichamelijke opvoeding – dat vonden we plezierig. En daarna trokken we opnieuw de stad in, naar de jeugdcafés.

»Als ik dat nu aan mijn kinderen vertel, kunnen ze maar niet begrijpen waarom ik mijn zakgeld spendeerde aan eten op restaurant. Zij gaan gewoon met hun vrienden naar de Pizza Hut, snel en goedkoop. Maar het was wie wij waren, mijn kameraad en ik. En eigenlijk is er niet veel veranderd. Ik hou van koken, van eten en van drinken. Van avonden zonder haast. En wat óók bewaard is gebleven: mijn neiging om het gezelschap klein te houden. Toen al vond ik het fijner om één-op-één met mijn kameraad te praten dan om een rol te moeten vinden in een grote groep. Ik ben op m’n best als ik me op één iemand kan concentreren, zoals ik altijd heb gedaan in ‘De Columbus’ – en nu dus ook in ‘Zomeravonden’.

»Met het ouder worden geef ik me meer en meer over aan mijn verlangen naar het groen, en kom ik nog nauwelijks in de stad. En natuurlijk gun ik mezelf ook vaak de fantasie om écht weg te trekken van het kabaal. Ergens in een afgelegen huisje gaan wonen, omringd door groen… Ooit had ik de perfecte plek gevonden, in de Cevennen (gebergte in Zuid-Frankrijk, red.). Maar mijn vrouw en ik hadden net goed werk, onze oudste zoon was 1 jaar… Het zou een te riskante onderneming zijn geweest. Het zal voor na mijn pensioen zijn.»

'Ik hou van koken, van eten en drinken, van avonden zonder haast. En ik blijf de neiging hebben om m'n gezelschap klein te houden. Dat is wat ik deed in 'De Columbus', en nu ook weer in 'Zomeravonden'. (Foto: met Fien Germij s in 'Zomeravonden'.) Beeld vrt

WAAROM TOCH?

Lybaert loopt verder, dieper de villawijk in: hij wil zien wat er van De Boerderij is geworden. Hij komt bij een keurig omheind domein met daarop de gerenoveerde gebouwen van wat vroeger een hoeve is geweest. Nu huist er een architectenbureau.

LYBAERT «Hier woonden vroeger een boer en zijn vrouw. Je zag dat het ooit een herenboerderij was geweest, maar het was allemaal wat krottig geworden – overal verval. Maar ik vond het heerlijk om er te spelen, en hoewel de boer een behoorlijk onverstaanbaar taaltje sprak, kon ik het goed met hem vinden. Richard heette hij. Hij had een oude tractor, ik mocht weleens mee wanneer hij het land ploegde. Ik zie het nog zo voor me: m’n moeder die komt aanfietsen, op zoek naar mij, en de verbijstering op haar gezicht wanneer ze merkt dat ik losjes op de wielkast van de tractor zit. Dat wás ook gevaarlijk, besef ik nu. Stel je voor dat ik eraf was gevallen: dan hadden die ploegscharen fricassee van me gemaakt, hè.

»Richard was een eenvoudige keuterboer, maar ook hij voelde de tijden veranderen. Ik was nog klein toen hij op een dag in onze straat stond, samen met zijn vrouw en hun dochter Claudine. Ze deden hun boerenpaard weg, maar eerst kwamen ze afscheid nemen in de wijk. Ik was geweldig onder de indruk van dat grote, brede dier. Opnieuw: ouder worden betekent dat de dingen kleiner worden, maar als kind was zo’n boerenpaard voor mij zo groot als een olifant. Ik zie het nog voor me staan: enorm, massief, maar heel lief. En het ontroert me nog altijd dat boer Richard zijn paard een laatste tochtje door de wijk gunde. Dat het ook voor hem een emotioneel afscheid van een tijdperk was.

»Ik vind het fijn dat de boerderij er nog altijd staat. Chic gerenoveerd, maar niet afgebroken. Huizen moeten voortleven, vind ik. Een mensenleven kun je verplanten: je gaat verder, je begint aan iets nieuws, maar je neemt wel jezelf mee – wie je bent, je herinneringen, je dromen, je ontgoochelingen, je geluk. Een huis kan dat niet: het hoort bij een grond. Breek je het af, dan is de geschiedenis weg. Ik vind het huis dus altijd belangrijker dan z’n bewoner.»

Even verderop stoot Lybaert een kermende, van boze verbazing doortrokken kreet uit. Hij wil het mooiste huis van de straat laten zien, een modernistische woning waar hij als kind de majesteitelijke levens bij fantaseerde. Maar een geel aanplakbiljet is de bode van bitter nieuws: straks gaat het huis tegen de vlakte om plaats te maken voor vier nieuwe eengezinswoningen.

LYBAERT «Dat meen je niet? Dat kan toch niet? Dat mag toch niet?!

»De man die dit huis heeft ontworpen, was ook de architect van het huis waarin ik nu woon: Arthur Degeyter. Ik heb zijn zoon gekend, en ik heb ooit een thesis van een architectuurstudente over hem gelezen. Een heel bijzondere man: in de jaren 60 had hij al veel gereisd, hij heeft zelfs een tijdje in Scandinavië gewoond. Toen hij terugkwam, bracht hij al de ideeën mee die hij ginder had opgedaan. »Dit huis was daar een prachtig voorbeeld van. Naar de normen van die tijd had hij de ramen nogal vreemd geplaatst. Omdat hij naar de lichtinval keek, natuurlijk: ’s ochtends landde de zon op de ontbijttafel, in de namiddag viel ze binnen in het salon. En de materialen die hij gebruikte! Dat huis is toen, begin jaren 70, gebouwd om honderd jaar te bestaan. Ik kon me eraan vergápen. En het had een prachtige, haast gesculpteerde tuin – je liep een wonderland binnen. Dat verdwijnt nu dus allemaal, voor vier nieuwe woningen. (Hoofdschuddend) Sommige mensen moet je weghouden van schoonheid.»

Dat de dingen veranderen, kan hij goed verdragen, zegt Lybaert. Om wat opgeknapt wordt, van kleur verschiet of een nieuwe bedding krijgt, hoeft niet gerouwd te worden.

LYBAERT «Maar wel om wat vernield wordt. Waarom toch?

»Je voelt het, hè: ik heb aanleg voor nostalgie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn kindertijd. In ‘Zomeravonden’ vraag ik mijn gasten steevast: ‘Hoe waren ze, je jonge jaren, en hoe werken ze na?’ De gasten kiezen ook het gerecht dat ik bereid, en dat is bijna altijd een terugkeer naar hun kindertijd. Guillaume Van der Stighelen vroeg me om een witte boterham met omelet – in zilverpapier, zoals z’n moeder hem die meegaf op schoolreis. Guillaume is een spraakwaterval, een man die zwijgen tijdverlies vindt, maar toen hij een hap van die boterham nam, werd het plots stil. Idem bij Erik Van Looy, die om de chipolata met wortelstoemp van zijn moeder vroeg, inclusief putje voor de saus. Hij begon te eten, en plots kwamen de verhalen over zijn jeugd. Hoe we ons nauwelijks herinneren wat we eergisteren hebben gedaan, maar iets kleins ons meteen weer naar onze kindertijd laat reizen: dat is toch wonderlijk?

»Ik heb zelf altijd geprobeerd om die jaren te bewaren. Er zijn zeker tijden geweest waarin ik doorschoot in die nostalgie, ja. Een beetje weemoed is prettig, in kleine dosissen valt melancholie goed te verdragen, maar je moet er wel voor uitkijken dat al dat dansen met het verleden je bestaan niet overneemt. Nu zit het allemaal goed: de nostalgie die ik voel is zacht en zoet, ik slaag erin geluk te vinden in mijn leven van nú. Ik zit vol contentement.

»(Plots nukkig) Tot ik erachter kom dat ze het mooiste huis uit mijn kindertijd gaan afbreken, natuurlijk.»

'Ik weet nu dat de grassprietjes hier óók mooi zijn. Hoeveel mensen zijn er niet die maar blijven hollen en jagen, die denken dat het geluk ver weg ligt, om het uiteindelijk voor hun voeten aan te treffen?' Beeld Koen Bauters

NIET NAAR NIAGARA

De puzzel die Lybaert vandaag wil leggen, is nog niet klaar. Hij wil naar een groter bos, een eindje van zijn ouderlijk huis, waar ‘een heuvel van tien meter hoog’ het dak van zijn koninklijke kindertijd was. Lybaert vindt ’m, en stelt vast dat ‘vijf meter hoog’ een correctere inschatting is.

LYBAERT «Ik zei het je, hè: de dingen worden kleiner. Maar kijk hier eens rond! Die sparren! Vaak kwam ik met m’n fiets naar hier, en dan klom ik tot in de boomtoppen. Ik heb nochtans hoogtevrees, maar tegelijk was ik verslaafd aan dat vreemde huwelijk van angst en opwinding. Hier groeide ook veel mos: prachtige tapijten waren dat, met de zachtheid van beddengoed dat net gewassen is. Dan lagen mijn broer en ik op onze rug in het mos, en was er niets dat de dag nog mooier kon maken.»

Voor Lybaert is een bos een wonderlijk weefsel, een vriendelijk lichaam dat nooit ophoudt met ademhalen.

LYBAERT «Ten tijde van ‘De Columbus’ heeft een recensent daar eens smalend over gedaan. ‘Hoe vaak kan die Lybaert nog kinderlijk blij worden van een bos of een veld?’ De subtekst: mijn verwondering is vals. (Schudt het hoofd) Néén! Zelfs als kind voelde ik al hoe mooi een boom voor mij kan zijn, hoe prachtig een bos. Het is simpelweg de plek waar ik het liefst ben. En het fijne is dat de verwondering nooit slijt. Van álles gaat de glans af, maar breng me naar een bos en ik ben weer een gelukkig kind.»

Er is wel vaker met korzelig dedain gereageerd op zijn liefde voor het landelijke, zegt hij.

LYBAERT «Toen ik bij Woestijnvis begon als monteur, reed ik elke ochtend 110 kilometer naar Zaventem en elke avond 110 kilometer terug naar Brugge. Ik dácht er niet aan om te verhuizen: dit is altijd mijn plek geweest. Maar bij Woestijnvis kwam ik in een heel stedelijke cultuur terecht, tussen hippe, creatieve mensen. Ik voelde me een beetje geïntimideerd, als keuterboertje tussen de kosmopolieten. Nu rol ik eens met mijn ogen wanneer ik voel dat iemand me als kleinburgerlijk – of kleindorpelijk – beschouwt, en denk ik gewoon: ik weet tenminste wat me gelukkig maakt. En dat is níét naar Brussel of Antwerpen verhuizen.

»Vraag mensen wat ze nog verlangen van het leven, en ze zullen vaak antwoorden dat ze de wereld willen zien. Maar zelf heb ik die behoefte niet meer. Ik ga weleens drie dagen naar Bretagne, omdat ik het er zo mooi vind, maar ik hoef niet naar Nieuw-Zeeland, de Niagarawatervallen, of de mooiste meren van Canada. Nee, ik wil graag thuis zijn, in mijn tuin werken, ’s avonds iets lekkers op de barbecue leggen. Eigenlijk sprak die rust ook al uit ‘De Columbus’. Want ik ging wel op reis met die bus, maar een echte bestemming was er nooit. Het programma ging over de schoonheid die je voor de voeten geworpen krijgt, als je maar goed oplet. En over de kracht van een goed, intiem gesprek.»

Toch woont er nog altijd iets ongedurigs in Lybaert, iets wat maakt dat hij vaker raast dan uitblaast.

LYBAERT «Het is waar: eigenlijk hol ik nog altijd sneller dan ik wil. Dan beloof ik m’n vrouw dat ik het na een slopende opnamereeks een poos rustig aan zal doen, dat er niet meteen een nieuw programma hoeft te volgen. En dan bedenk ik samen met haar ploegje ‘Zomeravonden’ – een dágelijks programma (lacht).

»Die rusteloosheid is een deel van mij. Ik merk het zelfs in mijn omgang met de natuur: ik heb geen favoriet seizoen, maar na één maand verlang ik al naar het volgende. Ik vind de herfst prachtig – het vallen van de bladeren, de paddenstoelen die overal opschieten, de geur van bosgrond in oktober – maar na een maand verlang ik naar het koude en knusse van de winter. Zo gaat het in elk seizoen. Ironisch genoeg toont dat net het banale en het absurde van de menselijke rusteloosheid aan: de natuur laat zich niet dicteren, de seizoenen haasten zich niet.»

Beeld Koen Bauters

KLEINE WERELD

Op de terugweg werpt Lybaert nog een laatste blik op zijn ouderlijk huis, de blokkendoos die villa werd.

LYBAERT «Ik ben hier vertrokken toen ik 18 was. Dat was ook de periode waarin m’n ouders gescheiden zijn. Mijn moeder heeft er toen nog enkele jaren gewoond met haar nieuwe man, die nog altijd mijn stiefvader is, maar op een bepaald moment hebben ze besloten om naar Gent te verhuizen. Toen heeft mijn broer hier nog even gewoond met z’n lief, maar uiteindelijk heeft mijn moeder het huis verkocht. Ik herinner me dat het wat in verval was geraakt, dat laatste jaar. Dat maakte me zenuwachtig: ‘Ma, zie je dat nu niet? Schilder het toch eens! Je zult er zoveel meer voor krijgen!’ Maar geld heeft mijn moeder nooit veel kunnen schelen. Ze verkocht het huis aan Bruno Dillemans, ‘want dat is toch zo’n toffe vent’ (lacht).

»Mijn moeder heeft iets nomadisch. In die tijd verhuisde ze zowat om de drie jaar. Wilde ze aan de kust wonen? Dan verhuisde ze naar de kust. De Graslei in Gent? Dan werd het de Graslei in Gent. En, uiteindelijk: wilde ze in het zuiden van Frankrijk wonen? Dan verkaste ze naar het zuiden van Frankrijk. Daar leeft ze nu nog altijd.

»(Peinzend) Het is even mooi als bizar hoe je met enkele mensen in een gezin opgroeit en later toch heel verschillende verlangens kunt ontwikkelen. Ja, toch? Mijn zus woont al een poos op Tenerife, en nu verhuist ze naar San Francisco, de liefde achterna. Wat bepaalt dat zij haar wereld zo groot mogelijk wil, terwijl ik de mijne graag klein hou? (Haalt de schouders op) Ach, het is ook niet belangrijk. Omdat ik vrede heb met wie ik ben, omdat ik er trots op ben dat ik nooit over de schoonheid heen kijk, omdat ik zie dat de grassprietjes hier óók mooi zijn. Hoeveel mensen zijn er niet die maar blíjven hollen en jagen, die denken dat het geluk ver weg ligt, om het uiteindelijk gewoon voor hun voeten aan te treffen?»

Lybaert stootte onlangs op iets bijzonders, vertelt hij bij het afscheid.

LYBAERT «Ik heb de geboorteakte van mijn overgrootvader teruggevonden, uit de 19de eeuw. Zijn woonplaats: Sint-Andries. (Glunderend) Hij is dus opgegroeid op dezelfde plaats als ik. Mijn overgrootvader die door dezelfde bossen liep, die op dezelfde plekken speelde, die misschien wel hetzelfde geluk heeft gevoeld: zo’n gedachte kan me innig blij maken.»

