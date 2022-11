De malaise bij paars-wit: ‘Nog altijd heeft men het over ‘de klasse van Anderlecht’. Wélke klasse?!’

In december zal het vijf jaar geleden zijn dat Marc Coucke Anderlecht aan zijn imperium toevoegde. Sindsdien tuimelt wat ooit ’s lands toonaangevende club was van de ene beproeving in de andere klucht, met als recentste dieptepunt het supportersgeweld op Standard, en het daaropvolgende ontslag van trainer Felice Mazzù. Hoe is het ooit zo trotse instituut zo diep kunnen afglijden? Humo vroeg het een half dozijn ex-trainers. ‘Anderlecht is een mooie verpakking, maar zonder inhoud. Met deze spelers zal het nooit lukken.’

Bij Fred Rutten, coach van paars-wit tussen januari en april 2019, had de chaos op Sclessin iets van een déjà vu. Hem overkwam precies hetzelfde op speeldag vier van de play-offs, waarvoor Anderlecht zich ternauwernood had geplaatst. Bij een 2-0-stand voor Standard werd de wedstrijd stilgelegd.

FRED RUTTEN «De hele tribune stond op ontploffen. Vuurpijlen vlogen op het veld, het leek wel oorlog. Vreselijk. Het heeft na de match nog lang geduurd voor we naar huis konden vertrekken.

»Anderlecht is een club met allure. Het Ajax van België, zeg maar. Daar horen verwachtingen bij. Als je zo snel van trainer wisselt (Rutten volgde halfweg het seizoen de ontslagen Hein Vanhaezebrouck op, red.), wil dat zeggen dat je die niet hebt kunnen inlossen. Dat supporters dan ontgoocheld zijn, is begrijpelijk. Maar ik was gehaald met maar één opdracht: de play-offs halen. Dat is een hels karwei geweest, maar het is wel gelukt.»

Rutten was aangetrokken door Frank Arnesen. Die zat zelf nog maar net bij paars-wit. Met zijn rijke ervaring als technisch directeur bij de grootste Europese clubs moest hij – zelf een ex-speler van Anderlecht – Michaël Verschueren ondersteunen. Die was na het ontslag van Luc Devroe uit het niets door Marc Coucke tot sportief directeur gebombardeerd.

FRANK ARNESEN «Anderlecht verkeerde niet in goede doen, maar ik zag er muziek in. Er was geld om te investeren. Ik heb Fred Rutten gehaald en in dat halve jaar hebben we het niet slecht gedaan.»

Fred Rutten: ‘Met een ervaren coach zoals ik naast Kompany, hadden we een aantal dingen beter kunnen managen.’ Beeld Photo News

RUTTEN «Na de incidenten in Luik besloot ik om door te selecteren. In de play-offs viel toch niets meer te rapen. De kleedkamer moest kleiner, en de mix tussen jeugd en gearriveerde spelers – waarvan er veel te veel waren – moest beter. Yari Verschaeren is onder mij als 18-jarige basisspeler geworden. Zulke jongens wilde ik verder kneden.

»De clubleiding volgde mijn visie echter niet. Zij zagen nog kansen in de play-offs. We hebben toen per direct – maar met wederzijds respect – een einde aan de samenwerking gemaakt. (Fijntjes) Niet veel later heb ik vastgesteld dat mijn opvolger Vincent Kompany precies hetzelfde heeft gedaan. Toen kon het dus wel.»

Nog tijdens diezelfde play-offs pakken Coucke en Verschueren uit met de komst van Vincent Kompany. Eén jaar na het geslaagde WK in Rusland zet Vince The Prince een punt achter zijn carrière bij Manchester City en wordt speler-trainer bij de club van zijn jeugd, in de stad waar hij opgroeide.

ARNESEN «Heel risicovol, vond ik. Zowel voor Vincent als voor de club. Dat heb ik toen duidelijk gezegd, ook tegen Vincent. Hij had goede bedoelingen en zijn ideeën waren geweldig, maar dat maakt van iemand nog geen goede coach. Anderlecht is ook niet zomaar een club: je krijgt er niet de tijd om rustig het vak te leren. Als je dan toch die keuze maakt, moet je een ervaren trainer naast je hebben. Dat advies heeft Vincent naast zich neergelegd. Hij heeft Simon Davies gehaald, die nog nooit een eerste elftal had getraind. Het risico werd nóg groter zo.»

RUTTEN «Het trainersvak vraagt heel wat vlieguren. Iedereen maakt fouten, daar leer je uit. Met mij, of een andere ervaren coach, naast Vincent, hadden we een aantal dingen beter kunnen managen.»

ARNESEN «Ik heb geprobeerd Vincent te ondersteunen, maar hij heeft nooit gebruikgemaakt van mijn ervaring. Daarvoor was ik nochtans gehaald. Ik moest Michaël helpen. Ik zou me met de aan- en verkoop van spelers bezighouden. Over de contracten hoefde ik niet te gaan, dat deed Michaël graag zelf. Prima, geen probleem. Maar toen Vincent kwam, hebben hij en Michaël álles naar zich toe getrokken. Coucke zei me: ‘Frank, misschien is het beter dat je weggaat.’ Hij had gelijk: ik kreeg toch geen inspraak meer.

»Ik kijk er niet met wrok op terug. Maar Anderlecht heeft me nooit op mijn kwaliteiten uitgespeeld.»

‘Vincent Kompany is derde geworden met Anderlecht, met spelers die niet eens goed genoeg waren om zijn veters te strikken. Voor mij staat dat gelijk aan kampioen spelen.’ Beeld Photo News

Kompany wordt in Brussel als de grote verlosser op het schild gehesen. In zijn zog legt een cameraploeg elke beweging van de dan 33-jarige verdediger vast voor een ambitieus opgevatte documentaire. Binnen de kortste keren palmt zijn ruime entourage de club van boven tot onder in.

ARIËL JACOBS (trainer van 2007 tot 2012, twee landstitels) «Anderlecht zat in vieze papieren. Ik kan me voorstellen dat Coucke heeft gedacht: Vince zal het wel oplossen. Hoeveel trainers zouden het hebben aangedurfd om met zo’n jonge spelerskern te werken? Niet veel. Die uitdaging is Kompany wél aangegaan. Laat ons zeggen dat beide partijen elkaar op het juiste moment gevonden hebben.»

De constructie met Simon Davies als handpop werkt voor geen meter. Daarom wordt Frank Vercauteren – ex-speler en de echte prins van het Astridpark – als nieuwe hoofdtrainer ingehaald. Afspraken worden gemaakt over wie de eindverantwoordelijkheid draagt, maar Kompany houdt zich er niet aan. Wanneer zijn lichaam op blijkt en hij zijn voetbalschoenen definitief opbergt, treedt hij helemaal op de voorgrond. Voor inspraak, laat staan tegenspraak, is geen ruimte meer. Voorzitter Wouter Vandenhaute slachtoffert Vercauteren.

ARNESEN «Dat verbaasde me. Ik vond het binnenhalen van Vercauteren net een goede zet.»

JACOBS «Wat heeft zich intern afgespeeld? Dat weten we niet. Vercauteren is realistischer in zijn aanpak en heeft oog voor het resultaat. Hij had Kompany zeker kunnen helpen in zijn ontwikkelingsproces. Dat Vincent die fase heeft overgeslagen, heb ik nooit goed begrepen.»

JAN BOSKAMP (trainer van 1993 tot 1997, drie landstitels) «Vince wilde Manchester City achterna, maar had er de spelers niet voor. Frank zag dat direct en wilde een stuk zekerheid inbouwen. Terecht! Met Frank had Vince een klankbord. Hij had hem beter aan boord gehouden.»

AAD DE MOS (trainer van 1989 tot 1992, één landstitel) «Als mensen zonder voetbalachtergrond keuzes moeten maken, laten ze zich meestal leiden door hun emoties. De keuze voor Kompany was er één uit publicitaire overwegingen. Hij was als een mythe op Neerpede neergedaald, maar dat is nog geen garantie op succes. Hij doet het nu goed bij Burnley, maar dat wil niet zeggen dat hij al een topcoach is. Dat ben je in mijn ogen pas als je bij twee of drie clubs hebt laten zien dat je het vak beheerst.»

Frank Arnesen: ‘Op den duur had ik niks meer te zeggen. Marc Coucke zei: ‘Misschien is het beter als je weggaat.’’ Beeld Photo News

KOMPANY EN DE KIDS

Het verhaal van Anderlecht vertoont veel gelijkenissen met dat van Club Brugge. Dat ging na de tumultueuze verkoop aan Bart Verhaeghe in 2011 ook jarenlang door de woestijn. Alleen eindigde het tijdens die barre tocht nooit buiten de top drie. In drie seizoenen op Neerpede leidde Kompany Anderlecht achtereenvolgens naar een achtste, vierde en derde plaats.

AIMÉ ANTHUENIS (trainer van 1999 tot 2002, twee landstitels) «Die derde plaats stond voor mij gelijk aan een eerste plaats! Kijk eens naar het spelersmateriaal waarmee hij dat heeft klaargespeeld: dat stelde weinig voor. Daarom zeg ik: Kompany is eerste geworden achter een ongenaakbaar Club Brugge en een sterk Union. Vince heeft het moeten doen met spelers die destijds nog niet eens zijn veters hadden mogen strikken. Zelfs op mijn reservenbank was er twintig jaar geleden geen plaats voor wie dan ook van de huidige spelerskern. Toch is Kompany zijn spelers nooit afgevallen. Misschien heeft hij op zijn tong moeten bijten, maar hij heeft ze altijd in hun waarde gelaten. Daar heb ik bewondering voor.»

JACOBS «Hij had gedacht dat hij zijn idealistische speelwijze er veel sneller zou kunnen inslijpen, daar heeft hij zich op miskeken. Omdat hij symbool stond voor het DNA van de club, heeft hij veel krediet gekregen. Maar als het proces te lang duurt, wordt ook de grootste believer ongeduldig.»

ARNESEN «Burnley (Kompany’s huidige club, waarmee hij in de top van de Engelse tweede klasse meedraait, red.) profiteert nu van het leergeld dat Vincent heeft betaald. Dat is wel ten koste van Anderlecht gegaan, natuurlijk.»

JACOBS «Dat vind ik te sterk uitgedrukt. Het verwachtingspatroon bij Anderlecht lag duizend keer hoger dan bij Burnley. Bij Anderlecht verlangt men mooi voetbal, de titel én de doorbraak van jonge spelers. Dat is veel tegelijk. Dankzij zijn uitstraling heeft hij meer tijd gekregen dan de doorsnee trainer. Ik vind dat niet verkeerd, maar een andere coach had zeker sneller plaats moeten ruimen.»

In zijn laatste seizoen leidt Kompany de club naar een derde plaats met een rist jonge spelers, zij het niet zo extreem meer als in zijn eerste seizoen. Steeds vaker grijpt Kompany terug naar iets oudere spelers.

ARNESEN «Talent opstellen gaat zelden gepaard met resultaten. Een groot talent breekt altijd door. Zo’n Doku, die hou je niet tegen. Maar andere jongens hebben tijd nodig. Die moet je omringen met ervaren spelers, want die zorgen voor de resultaten en de winnaarsmentaliteit. Dat is niet genoeg gebeurd.»

DE MOS «Bij Anderlecht denken ze al snel dat elke knul een talent is. Dat is niet zo. Haast elke jonge speler krijgt tegenwoordig een contract, uit vrees dat hij anders wordt weggekaapt. Maar er zijn er maar één of twee die meekunnen op het hoogste niveau.»

JACOBS «Anouar Ait El Hadj haalt geen niveau meer, Verschaeren loopt al jaren achter zijn beste vorm aan, Marco Kana wisselt een topmatch af met een plek in de tribune. Francis Amuzu speelt al jaar en dag met dezelfde kwaliteiten, maar vooral ook met dezelfde gebreken. Zeno Debast breekt nu door, maar waar staat hij over twee jaar? De vraag is: hebben al die jongens wel hetzelfde potentieel als destijds Youri Tielemans, Dennis Praet of Leander Dendoncker? Ik zie niemand van wie je nu met zekerheid kunt zeggen: over een paar jaar zit die bij een topclub.»

BOSKAMP «Anderlecht heeft wél nog goede jeugdspelers, hoor. Het probleem is dat de inkomende transfers de ploeg niet meer beter maken. Van hen moet de meerwaarde komen, maar die brengen ze niet meer.»

ANTHUENIS «Nog altijd hebben kenners het over ‘de klasse van Anderlecht’. Wélke klasse? Stel, je bent technisch directeur van een Europese middenmoter: welke Anderlecht-speler kom je dan halen? Julien Duranville? Kijk, als het zover komt dat de jeugd de kar moet trekken, ben je verloren. Supporters houden geen rekening met leercurves: die willen nog altijd het Anderlecht van vroeger zien. Mazzù kon onmogelijk tegemoetkomen aan die verwachtingen.»

JACOBS «Hoeveel kansen je jonge spelers ook geeft: als het resultaat niet volgt, zul je je job niet lang houden.»

BOSKAMP «Tegen Standard werden bij een 3-1-achterstand Mario Stroeykens en Lucas Stassin ingebracht. Zo leg je de verantwoordelijkheid bij jongetjes van 17 en 18 jaar. Dat is niet eerlijk. Maar goed, er is ook niemand anders. Dan hebben de mensen in de bestuurskamer het slecht gedaan. Misschien moet dáár iets veranderen.»

'Yari Verschaeren loopt al jaren achter zijn beste vorm aan, en Francis Amuzu heeft kwaliteiten, maar vooral ook gebreken. Er is niemand van wie je kunt zeggen: over een paar jaar zit die bij een topclub.' Beeld BELGA

REBEL TREBEL

Na drie jaar scheidden afgelopen zomer de wegen van Anderlecht en Kompany. Kompany wilde, naar Engels model, alle sportieve macht naar zich toe trekken. Dat botste met de eerzucht van Vandenhaute en Peter Verbeke. Vandenhaute laat zich geregeld zien in de kleedkamer, belt met spelers en bemoeit zich graag met de transfers – Jan Vertonghen was zijn prestigetransfer. Verbeke – door Vandenhaute bij de club gehaald, eerst als sportief directeur, en na een zoveelste personeelswissel ook als CEO – heeft ambities die hoger reiken dan Anderlecht.

JACOBS «We kennen de omstandigheden niet waarin Kompany is weggegaan. Heeft Vandenhaute beslist om hem op straat te zetten? Of had Kompany er zelf genoeg van?

»Ik kan me voorstellen dat ze het voetbal onder Kompany een beetje te veel in de breedte vonden, en graag wat sneller diepgang wilden zien. Union heeft dat. Maar je kunt geen trainer met zijn manier van werken overplanten naar een club met een totaal andere identiteit. De Anderlecht-spelers uit de eigen jeugd hebben die manier van spelen nooit geleerd: zij staan voor een ander soort voetbal. Je kunt het oplossen met gerichte transfers, maar dat hebben ze verzuimd. Op Josh Cullen na dan misschien, maar van hem vond men dan weer dat hij het paars-witte DNA niet had. Ondertussen hebben ze 25 jeugdtalenten uitgeprobeerd, en nog altijd vinden ze niet de juiste balans.»

Wie wel voor die balans zorgde, was Adrien Trebel. Een transfer nog van voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck en spelersmakelaar Mogi Bayat, beiden verdacht in het Propere Handen-onderzoek. Trebel is nog steeds Anderlechts duurste speler, maar door blessures en een interne boycot speelde hij nauwelijks. Mazzù viste hem weer op.

BOSKAMP «Ze lopen nu te zeiken dat ze hem missen. Maar ze hebben drie jaar niet naar hem omgekeken! Dat was je reinste kapitaalsvernietiging. Onder Mazzù heeft hij vier of vijf wedstrijden gespeeld. Daarin deed hij het erg goed, de ploeg kende toen haar beste periode. Tot hij geblesseerd raakte aan zijn schouder en van het voorplan verdween – dat duurt wel erg lang ondertussen.»

JACOBS «Kenners hebben Trebel nooit een speler voor Anderlecht gevonden. Kompany moest hem ook al niet, en nu blijkt dat hij de missing link is. Geef toe: een warrig verhaal, toch? Wederom staat het symbool voor de bokkensprongen in het beleid.»

Jan Boskamp: ‘Vroeger waren alleen goed voetballen en winnen belangrijk. Nu heet alles ‘een proces’. Ik word er gek van.’ Beeld Jan De Meuleneir / Photo News

ANTHUENIS «Valt Trebel niet uit, dan is Mazzù vandaag misschien nog de trainer van Anderlecht.»

DE MOS «Ach, Mazzù was gewoon een verkeerde keus. Anderlecht heeft spélers nodig met grinta, geen coach. Bij Union hebben ze dat van nature, bij Anderlecht is er niet één. Als Mourinho of Van Gaal morgen bij Anderlecht binnenstapt en tegen Hoedt, Debast en Vertonghen zegt dat ze op de middenlijn moeten gaan spelen, wens ik ze veel succes. Die kúnnen dat niet.»

JACOBS «Anderlecht wil graag Ajax achterna. Terecht: Ajax heeft bewezen dat je met een doordacht beleid ver kunt komen. In navolging van Ajax heeft Anderlecht spelers aangetrokken om met vier achterin te spelen. Maar wat doet Mazzù? Met drie centrale verdedigers spelen. En omdat ze geen echte wingback hebben op links, probeert hij om er één van Amuzu te maken. Kortom, met één aanwerving – die van een nieuwe trainer – gooi je als club alles overboord.»

BOSKAMP «Ik neem aan dat je als club toch op voorhand weet hoe je coach wil gaan spelen? Dat moet in de gesprekken voor zijn aanwerving toch aan bod zijn gekomen? Dan is het slap gelul om hem nu buiten te gooien.»

ANTHUENIS «Vaak zegt men: als de trein passeert, moet je erop springen. Wel, Mazzù is erop gesprongen. Hij had alleen één zaak over het hoofd gezien: de kwaliteit van de passagiers was niet meer die van vroeger. Ook vandaag heeft Karel Geraerts (Mazzù’s opvolger bij Union, red.) nog altijd veel betere spelers dan Anderlecht. De feiten liegen niet: zes keer hebben ze tegen elkaar gespeeld. En vijf keer heeft Anderlecht verloren.

»Neem nu zo’n Teddy Teuma: wat een wereldspeler! In mijn tijd zou Anderlecht hem direct bij Union hebben weggeplukt. En wat te denken van die Boniface: dat is de nieuwe Oulare! Waarom vindt Anderlecht zo’n speler niet? Nee, zij halen… hoe heet hij ook alweer? Esposito, juist! Komt amper van de bank af, maar scoort één keer en legt ons al meteen met zijn vingertje op de mond het zwijgen op. Alsjeblieft zeg, zo onvolwassen!»

DE MOS «De oplossing is nochtans simpel. Eerst bepaal je welk voetbal je wil gaan spelen. Vervolgens haal je de juiste spelers. En ten slotte ga je kijken welke trainer daarbij past. Wat heeft Anderlecht nu aan een trainer die bij Union dansjes deed voor de tribune? Mazzù is een people manager die past bij clubs als Charleroi en Union, waar niets moet en alles mag. Bij Anderlecht wordt iets anders van een trainer gevraagd.

»Het probleem van Anderlecht is dat het niet weet welk voetbal het wil spelen. Onlangs zag ik in één weekend Antwerp – Genk en Standard – Anderlecht. Van die vier speelde Anderlecht het meest ouderwetse voetbal. Voetbal uit de jaren stillekes, zeg maar. Debast en Vertonghen zijn om ter langzaamst. Hoedt is nóg langzamer en denkt bovendien dat-ie een sterspeler is – da’s nóg erger. Zelfs al zouden ze met tien achterin spelen, dan nog kunnen ze niet op tegen een tegenstander met een beetje snelheid. Het is onvoorstelbaar dat ze dachten hun problemen op te lossen door Vertonghen te halen. Ze zijn juist gróter geworden. Die jongen mocht bij Benfica niet meer meedoen, hoor.

»Anderlecht is een mooie verpakking, maar zonder inhoud. Met deze spelers zal het nooit lukken. Onder Kompany heb ik wedstrijden gezien waarbij ik duimen en vingers aflikte. Alleen met het scorend vermogen liep het weleens mis. Tegelijk was Kompany ook Anderlechts achilleshiel: door zijn aura dacht het dat het weer meedeed voor de prijzen.»

BOSKAMP «Vinnie was met iets bezig. Plots werd dat afgebroken en kregen we weer een heel andere stijl te zien. Vroeger had je maar één stijl bij Anderlecht. In de woorden van Constant Vanden Stock klonk dat zo: ‘Er zijn maar twee dingen belangrijk: goed voetballen en winnen.’ Ik wist meteen waar ik aan toe was. Nu heet alles ‘een proces’. Ik word er gek van, want daar is geen ruimte voor: bij Anderlecht moet je één keer in de twee jaar kampioen worden. Zo simpel is het.»

Ariël Jacobs: ‘De club kocht Olsson voor 4 miljoen euro. Klopt het dan wel dat geld een probleem is?’ Beeld vincent duterne/photo news

GEEN GELD

Helaas, het geld is op. Het Anderlechtse excuus voor de gebrekkige slagkracht op de transfermarkt is al jaren hetzelfde. Een gevolg van uit de kast gevallen lijken na de verkoop van de club aan Coucke, heet het. Voorzitter Roger Vanden Stock had verzuimd de club voor te bereiden op de toekomst, zijn rechterhand Van Holsbeeck had vooral zichzelf verrijkt. Het is maar een deel van de waarheid. Het graven van putten stopte immers niet na de verkoop, Coucke maakte ze aanvankelijk nog dieper. Ondertussen voerde hij twee kapitaalsverhogingen door en schold hij een pak schulden kwijt. Uit noodzaak, anders was Anderlecht nu al failliet. Toch staat het nog altijd 30 miljoen euro in het rood. ‘Wanbeleid’, klinkt het uit menige mond.

ANTHUENIS «De coach heeft nog maar eens het gelag moeten betalen, maar ik denk dat het stilaan tijd wordt dat degenen in de hogere regionen van de club zich vragen beginnen te stellen. Ik hoor het graag: trust the process. Maar vaak zijn het degenen die zo graag over the process reppen, die hun trainer na drie weken buitengooien.»

JACOBS «Ze kochten Kristoffer Olsson – die alweer doorgestuurd is – voor 4 miljoen euro. Dat is niet niks. Klopt het dan wel dat geld de remmende factor is? Of is er een andere verklaring? Van bij de start zijn er miscasts gebeurd. Plots gingen spelers als Saief, Santini, Milic en Musona naar Anderlecht. Spelers die men kende uit de eigen competitie en die rendeerden bij clubs uit de middenmoot, maar van wie men zich kennelijk nooit had afgevraagd of ze de stap hogerop wel aankonden. Ik heb toen grote ogen getrokken.»

Anderlecht had, in navolging van Ajax, spelers aangetrokken om met vier achterin te spelen. Maar wat doet Felice Mazzù? Met drie centrale verdedigers spelen. Beeld BELGA

DE MOS «Het smoesje van ‘we hebben niet veel geld’ gaat niet op. Geef mij een half jaartje en ik breng je de beste spelers. Zonder dat ze veel hoeven te kosten. Club Brugge is ook met een lege portemonnee begonnen. Net dan moet je nog creatiever zijn.

»Nu heeft Anderlecht weer een Deen (Jesper Fredberg, red.) op het oog als nieuwe technisch directeur. Toevallig heb ik enkele maanden geleden met iemand van zijn club Viborg aan tafel gezeten: daar doen ze alles op basis van computerdata. Met zo iemand wil Anderlecht dus in zee gaan. Wéér fout, denk ik dan. Data zijn een hulpmiddel. Behalve voor mensen zonder goede ogen, natuurlijk: voor hen zijn ze een alibi.»

BOSKAMP «Toen Marc Coucke de club kocht, dacht ik dat het succes zou blijven duren. Wat de voorbije vijf jaar is gebeurd, had ik niet zien aankomen. De beste spelers hebben geen zin meer in Anderlecht. En wat ze halen, is niet meer des Anderlechts. Straks ben ik 50 jaar in België: al die tijd heb ik Anderlecht gekend als een bepalende club. Die rol is nu overgenomen door Club Brugge. Waar ik ook kom in het buitenland, word ik erop aangesproken: ‘Wat is er aan de hand met Anderlecht?’ Dan haal ik mijn schouders op: ‘Ik weet het ook niet.’ Dan kijken ze me aan alsof ze water zien branden.»

Aad de Mos: ‘Data zijn een hulpmiddel. Behalve voor mensen zonder goede ogen: voor hen zijn ze een alibi.’ Beeld PN

Drieënhalf jaar na de oorlogstaferelen die tot Ruttens vertrek leidden, is behalve Coucke geen gezicht nog hetzelfde bij Anderlecht. Op de vraag wat er ten goede veranderd is, hoeft Rutten geen seconde na te denken.

RUTTEN «Niets! Ik had gedacht dat Vincent een aantal zaken zou kunnen rechtzetten. Het is hem ook niet gelukt. In Nederland zeggen we: als het bovenin rommelt, zie je het ook onderin op het veld. De vis begint altijd te stinken bij de kop, nooit bij de staart.»

JACOBS «Het gebrek aan standvastigheid is goed zichtbaar op het veld. Dat is ook waar mensen over praten. Maar wat mij het meest in het oog springt, is het grote verloop in het management, de trainersstaf en zelfs de medische staf. Zo verliest de club haar eigenheid.»

'Wouter Vandenhaute is van kleins af aan supporter van Anderlecht en zit eindelijk waar hij altijd had willen zitten. Wel, dat hij er nu maar voor zorgt dat er weer een ploeg staat.' Beeld Eleven Sports

BOSKAMP «Ik ken er niemand meer. Vandenhaute nog een beetje, van de tv en Woestijnvis. Ik weet wel dat hij van kleins af aan supporter is van Anderlecht en eindelijk zit waar hij altijd had willen zitten. Wel, dat hij er nu maar voor zorgt dat er weer een ploeg staat. Ik heb zijn persconferentie gezien: hij hoopt nog op Europees voetbal. Stop toch met die lulverhalen! Zeg gewoon: ‘Het is niet goed!’

»En dan die Verbeke. Hem heb ik leren kennen toen hij mijn kleinzoon trainde bij Deinze – een jaar of tien geleden. Ik geloof dat ik een keer of twee met hem heb gesproken. Nadien kwam ik hem weleens tegen als scout van Club Brugge en AA Gent. Maar als ik nu interviews met hem lees, gaat het altijd over zijn computer. Daar word ik gek van.»

Aimé Anthuenis: ‘Het wordt stilaan tijd dat degenen in de bestuurskamer zich vragen gaan stellen.’ Beeld Marco Mertens

ANTHUENIS «Robin Veldman heeft het nu overgenomen als coach. Een voormalig jeugdtrainer van Ajax, die al anderhalf jaar bij de club zit. Lang genoeg dus om te weten wat hij waard is. Maar wat lees ik? Dat ze hem niet willen verbranden. Jawadde, dat zeggen ze dus terwijl de club al van de kelder tot de zolder in brand staat! Waarom geven ze hem niet voluit zijn kans als ze echt in hem geloven? Zoals Club Brugge doet met Carl Hoefkens en Union met Karel Geraerts?»