De mond gesnoerd: Duitse ploeg geeft Duivels goede voorbeeld en protesteert tegen de FIFA en Qatar

Daar is het dan toch, het eerste (stille) protest tegen het gebrek aan vrije meningsuiting op het Wereldkampioenschap in Qatar. Kapitein Manuel Neuer mag niet met de regenboogband aantreden en daarom poseerde de volledige Duitse ploeg met een hand voor de mond op de teamfoto. Een sterk signaal voor alle ploegen die de mond gesnoerd worden. Benieuwd wat de Rode Duivels straks in petto hebben.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De Duitse ploeg houdt een stil protest op het Wereldkampioenschap Waar? Tijdens de live verslaggeving van de wedstrijd Waarom is het opvallend? Er werd veel gespeculeerd over mogelijke protesten tegen het verbod op de regenboogarmband, maar geen enkel land durfde het aan. Tot nu.

Horen en zien, dat mag van de FIFA en Qatar, maar daarna moet er toch vooral gezwegen worden. Dat maakt Die Mannschaft duidelijk met een nu al iconisch beeld. Vlak voor hun eerste groepsmatch tegen Japan poseerde Neuer en co. met een hand voor de mond.

Het is niet de dapperste actie van dit nog jonge, maar nu al gepolitiseerde WK. Nee, die kwam van de Iraanse spelers die weigerden hun eigen volkslied te zingen als protest tegen de afschuwelijke situatie in hun thuisland. Maar het is wel het eerste land dat zich verzet tegen veelbesproken verbod op de regenboogarmband. Natuurlijk was het straffer geweest als ze állemaal de armband hadden aangetrokken en trainer Hansi Flick in een regenboogkostuum in de dug-out stond. Maar Frankrijk, Engeland en Denemarken speelden normaal ook met de regenboogband en slikten de sanctie reeds zonder protest. Dit is dus wel degelijk een moment voor de geschiedenisboeken.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.



Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7 — Germany (@DFB_Team_EN) 23 november 2022

De protestactie van onze buren liep niet alleen óp het veld, want tijdens de match was in de tribune ook de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser te spotten met de bewuste OneLove-regenboogband om haar arm. Onze sympathie voor de Duitsers groeit zienderogen.

Beeld Reporters / DPA

Ook van de Rode Duivels wordt vanavond tegen Canada een protestactie verwacht, zeker nu de Duitsers het goede voorbeeld geven. Draaien Eden Hazard en Jan Verthongen een tong voor de aftrap? Steekt Roberto Martínez twee middelvingers op richting de Qatarese Emir? Of prullen de Duivels stiekem het stickertje van hun ‘Love’-etiket aan de binnenkant van hun truitje af? We wachten vol spanning af.