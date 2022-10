De ongelogen waarheid: Humo heeft de grappigste podcast van het land

Humo’s allereerste podcast valt meteen in de prijzen! Op de Belgian Podcast Awards is ‘De Ongelogen Waarheid’ zopas uitgeroepen tot de grappigste van het land.

Alle lof is vanzelfsprekend voor gastheer Clement Peerens, eminent popkenner uit Antwerpen en bijna ex-frontman van The Clement Peerens Explosition. In ‘De ongelogen waarheid’ laat hij samen met Bart Peeters zijn licht schijnen op de (internationale) muziekwereld en krijgt u en passant culinaire tips over het gebruik van peirdevet. De bedgeheimen van Koen Wauters, de link tussen garnaalkroketten en Arno of verrassend carrière-advies voor Stromae? Ontdek het in ‘De ongelogen waarheid’.

Schuddebuikend nagenieten kan op humo.be, of in uw favoriete podcast-app. Elke eerste donderdag van de maand vindt u er ook de nieuwste aflevering. Geen zin om te wachten? Ontdek dan nu alle afleveringen van ‘De Ongelogen Waarheid’ hieronder:

