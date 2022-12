‘De opnames bleken de druppel. Twee maanden later was ik vel over been’: de 22 meest gelezen Humo-artikels van 2022

Traditiegetrouw namen we op de Humo-redactie massaal pen, papier en glühwein ter hande om te turven welke artikels op dit mooie stukje internet het voorbije jaar het meest zijn gelezen. Uw voorkeuren zijn op z’n zachtst gezegd eclectisch te noemen, maar bovenal heeft u, de Humo-lezer, een zeer góéde smaak. Het bewijs daarvan ziet u in onderstaand lijstje.

Het begin van het academiejaar is niet alleen spannend voor de studenten: ook de professoren slaan weleens aan het blunderen. Humo sprak in juni met docenten over hun memorabelste kemels en die van hun studenten. ‘Als studenten geneeskunde er een rommeltje van maken tijdens het praktijkexamen, melden we aan de wachtenden in de gang: ‘Even geduld, we zijn nog bloed aan het opdweilen.’’

In zijn prille carrière heeft Conner Rousseau, die dit jaar 30 kaarsjes uitblies de wereld al vaak verbaasd. Hij werd omschreven als een kamikazepiloot, toen hij als snotneus het roer overnam bij de SP.A. Maar hij gaf de leegbloedende partij een nieuwe naam en een nieuw elan, en trok naar de regeringsonderhandelingen alsof hij al tien jaar in de Wetstraat rondliep. Even verrassend waren zijn zangkunsten en danspasjes als Konijn in ‘The Masked Singer’. Hoog tijd dus voor een diepgravend gesprek met Humo: ‘Er is geen enkel voorbeeld in de wereldgeschiedenis van extreme partijen die de welvaart en de vrijheid hebben verbeterd’

Beeld Saskia Vanderstichele

Zo verliep het écht op de première van ‘Zillion’ volgens Het Gat van de Wereld.

Zag u ze ook op straat, zodra de temperatuur steeg: de T-shirts met behaloze borsten, de tepels vrij en complexloos vooruit? Steeds meer jonge vrouwen lijken het tepeltaboe te trotseren. Achttien jaar geleden deed MTV Janet Jackson in de ban nadat Justin Timberlake haar outfit had gescheurd en haar tepel een halve seconde in beeld was gekomen tijdens de halftime show van de Super Bowl, en nog altijd verwijderen Instagram en Facebook consequent elke geposte tepel – maar de weerstand groeit. Bewegingen als Free the Nipple en No Bra Brigade steken de middelvinger op naar idiote preutsheid. En zelfs de wetenschap zegt nu: doe uit, die beha! ‘Borsten móéten wiebelen, wippen en schommelen.’

Beeld Johan Jacobs

Jan Decorte, Dominique Deruddere, Josse De Pauw en Marc Didden jennen samen met Arno de tijd. De vijf zijn niet van plan om snel op te staan van hun twee tafeltjes in café Le Coq, aan de Beurs in Brussel. Er kan nog gedronken, er moet nog gelachen en gepraat. Het is 1987, en een Française heeft net afgedrukt: ze weet nog niet dat haar foto van le plus beau en zijn trouwe cafévrienden een iconisch tijdsdocument zal worden. Sinds 23 april van dit jaar weten we dat er geen nieuwe versie meer zal volgen. Op die dag ging Arno domweg dood.

Het hele voorbije jaar al giert er onrust door de gangen van het Huis van Vertrouwen. De VRT moet immers fors besparen: ruim tweehonderd mensen zouden weg moeten en het kijkcijferkanon ‘Thuis’ wordt voortaan buitenshuis gemaakt. Wordt de VRT kapotbespaard, of valt er nog vet weg te snijden? Waarom was er wél nog geld om Niels Destadsbader af te snoepen van VTM? En hoe kan de openbare omroep zich staande houden tegen streaminggiganten als Netflix? In juni maakte Humo al een analyse, waarin de toplonen van schermgezichten toen al werden doorgelicht.

Beeld DPG Media

Zij meet 1 meter 62, hij raakt de lat exact 20 centimeter lager. En toch kijken Nikki Janssens en William Boeva elkaar recht in de ogen. Na hun toevallige Tinder-match, zo’n twee jaar geleden, zijn ze geleidelijk gegroeid als koppel. Eerst voorzichtig en met kleine stapjes, maar nu gaan ze voluit voor elkaar. ‘William is een BV én hij heeft een beperking: ik heb tijd nodig gehad om de klik te maken.’

Het succes van programma’s als ‘Huis gemaakt’ en ‘Blind gekocht’ bewijst dat de Vlaming nog lang niet af is van zijn voorliefde voor bakstenen, al liggen die hem steeds zwaarder op de maag. Helaas blijft een huizenjacht voor jongeren vaak een epische onderneming. Hoe is dat zo gekomen en, vooral, waar moet dat heen? Humo bracht met Hadisa Suleyman (33), Béa Vandendael (58) en vastgoedexpert Philippe Janssens (73) drie generaties huizenkenners samen onder één dak. ‘Jongeren gaan elke week op restaurant en drinken dure koffies, en beseffen pas op hun 35ste dat ze niet genoeg hebben gespaard om een huis te kopen’

Het moet niet altijd euforisch feestgedruis en oplaaiende tinnitus zijn op een festival, ook romantiek heeft er zijn plaats. Meer bepaald horizontaal in een bloedhete twee secondentent of in een ietwat krampachtige zithouding op een festivaltoilet. Afgelopen zomer stuurden we onze sensueelste ziel, Arno The Kid, naar de camping om zich te verdiepen in de vleselijke activiteiten van Pukkelpop: ‘Iedereen stinkt en alles stinkt.’

Beeld Humo

Wie The Voice van Vlaanderen wordt, weten we pas tegen Kerstmis. Dat er naast routiniers Natalia en Koen Wauters twee nieuwe juryleden rondjes draaien in de stoelen van VTM, kan u al sinds eind september (!) bewonderen. Jan Paternoster is de frontman van het met prikkeldraad omrande rockduo Black Box Revelation (zilver in Humo’s Rock Rally 2006), vader van twee en echtgenoot van StuBru-presentatrice Eva De Roo. Mathieu Terryn (finalist ‘Eurokids’ 2005) is de zanger van het met goud omzoomde Bazart (Sportpaleis 2017).

‘Tja, jongens, spijtig. Ergens een koffie gaan drinken, dan maar?’ Op een grijze vrijdagmiddag in september haalde Herman Brusselmans quasi onverschillig de schouders op, waarna hij nog maar eens een Marlboro Light opstak. Hij ging aan de achterdeur van zijn ouderlijke huis aankloppen (‘nog altijd dezelfde deur als toen’), maar de huidige bewoner, op het eerste gezicht een aan lagerwal geraakte edelfigurant uit ‘De helaasheid der dingen’, bleek weinig zin te hebben om de schrijver en zijn gevolg een kijkje te gunnen in zijn woning.

Schoorvoetend gaf Valerie Verhulst (32), de huisarts die deelnam aan de beklijvende ‘Taboe’-uitzending over autisme, toe dat ze ook worstelt met een eetstoornis: ‘Wat zullen mijn patiënten van me denken? Zullen ze nog wel bij me willen komen?’ Maar ze wist toen al dat ze op dezelfde helling stond als de meisjes met eetstoornissen die tijdens de pandemie binnenstroomden. Twee maanden later was ze vel over been en werd ze opgenomen. In februari van dit jaar wist ze het zeker: ze wil spreken. ‘Als anorexiapatiënten na lang wachten eindelijk opgenomen worden, zijn ze vaak te zwak om nog te herstellen.’

Beeld Joris Casaer

‘Geen hond weet exact wat met woke wordt bedoeld, maar iedereen wil dat vooral zo houden. Dan kun je alles wat jou niet bevalt uitschelden voor ‘woke’ en ‘het wezenskenmerk der moderne watjes’. Iets wat jouzelf tegelijkertijd verheft tot stoere burgermansheld. Twee vliegen in één klap. In deze tijden heet dat al ‘debat’.’

In ‘De allerslimste mens’ beloofde Het Nieuwsblad-hoofdredacteur Liesbeth Van Impe, hervallen na borstkanker: ‘Ik kom terug in bloedvorm. Ik heb mijn dokters gevraagd om de behandeling te starten tussen de voorrondes en de finale.’ Het zorgde voor een lang applaus en een ontroerend televisiemoment. Eén van die dokters is professor Sevilay Altintas, een toonaangevende oncologe met een grenzeloze passie voor haar patiënten en een bijzonder levensverhaal als telg van een Turks arbeidersgezin in Antwerpen. Humo ging op consultatie.

Beeld Humo

Het cliché wil dat mannen de klok rond in gedachten bij hun penis zitten, maar het tegendeel is waar: ook al nemen ze hem meermaals per dag in de hand, het merendeel van de penisbezitters denkt totaal niet na over wat er tussen hun benen bengelt of – af en toe – staat. Mannen hebben daarom niet zelden een verkeerd beeld van wat normaal is en trekken vaak bezorgd naar de huisarts of uroloog met peniele problemen die er geen zijn. Wie al die onwetendheid al jaren met voordrachten, boeken en eindeloos veel geduld bestrijdt, is professor Piet Hoebeke, uroloog en decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent.

Onze Man keek naar ‘BV Darts’: ‘Zeg wat je wil over ‘BV Darts’, maar de makers verstaan de kunst om het beste tot het laatste te bewaren. Maar liefst tachtig minuten liet het hoogtepunt van de tweede aflevering op zich wachten, het moment waarop Sean Dhondt eindelijk zei: ‘Deze aflevering zit er volledig op.’ Dat was nadat Pascal Braeckman zijn derde dartsmatch had gewonnen van Francesco Planckaert en zo naar de volgende ronde mocht. Ja, dat is een spoiler, maar dan hoeft ú tenminste niet meer te kijken.’

Beeld Koen Bauters

Laura Tesoro is half Belgisch, half Italiaans. Half zangeres, half VTM-schermgezicht. Half jonge ster, half geroutineerde vedette. Maar het leven, dat omarmt ze volledig, met grote gretigheid, met een ontwapenende lach en met alle 7 hoofdzonden tegelijk. Of ze nu op het podium staat, de achtervolging inzet in ‘Het jachtseizoen’ of zangtalent rekruteert in ‘The Voice’. ‘Ik denk niet dat ik seks en lust uitstraal.’

Het voorbije jaar is de energiefactuur verdubbeld, werd benzine bijna onbetaalbaar, stegen vrijwel alle prijzen in de supermarkt. Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws: Humo verzamelde diverse huis-tuin-en-keukentips waarmee het bedrag op uw kassaticket zakt en het saldo op uw rekening stijgt.

Op je 24ste hoort tijd zich uit te strekken als een oceaan voor je blote voeten. Tot mei vorig jaar keek Tore Sercu, zoon van Chantal-bedenker en -acteur Mathias Sercu, nog uit over zo’n oceaan van tijd. Plannen, avonturen, studie, liefde: een heel leven tekende zich af aan de horizon. In vijftien maanden is die oceaan verdampt tot een plasje waar hij nog met moeite zijn grote teen in kan dippen. De schuldige is kanker, één van een zeldzame en zeer agressieve aard. Genezen kan niet meer. ‘Ik heb altijd willen weten: hoelang heb ik nog?’

Beeld Saskia Vanderstichele

‘Het bestaan van fake news is fake news!’ Deze spontane kreet van de disbelievers is het beste bewijs van het bestaan van, jawel, fake news! Kunnen we deze kwaal met wortel en al uitrukken, onderdompelen in javel, na droging cremeren en vervolgens opbergen in een loden sarcofaag, ingepakt in een betonnen kubus en omringd door mijnen en prikkeldraad? Ja, dat kan. Het begint bij de opvoeding van onze kindertjes. Als we stoppen met hun leugens wijs te maken, zoals bijvoorbeeld over het bestaan van Sinterklaas, dan zullen ze opgroeien tot volwassenen die zelf niet tot liegen in staat zijn. Maar het is niet zo simpel om dat in de praktijk te brengen.

In ‘Zillion’, de langverwachte, groots opgezette, pompende, bruisende, in drank en pillen zwelgende Robin Pront-film over de op- en ondergang van Vlaanderens vochtigste danstempel vertolkt Matteo Simoni niemand minder dan Dennis Black Magic – de pornokoning van België. Ook in Humo gaf hij zich, om in de branche te blijven, bloot. ‘Toen ik na een slechte trip wakker werd in het ziekenhuis, wist ik dat ik mijn leven moest omgooien.’

Beeld Johan Jacobs

‘Ik was nooit een fan van het schreeuwerige lelijke felle oppervlakkige hysterische wansmakelijke programma ‘De wereld draait door’. Ik vond het een hoogmis van ploerterige luchtigheid, vileine holheid en frivole onbeschoftheid. Een programma gespeend van charme, mysterie, substantie, bezinning, schoonheid, devotie, troost en vertedering.’ Toch ging Delphine Lecompte op een dag in op een uitnodiging voor het beruchte programma van Matthijs van Nieuwkerk.