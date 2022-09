De ouders van Remco Evenepoel: ‘Remco is niet meer de jongen die uit zijn slof schiet als iets hem niet zint. Of een bidon naar me gooit’

‘Hasta la fiesta!’ Het waren de laatste woorden van Remco Evenepoel tijdens de podiumceremonie van de Vuelta. Zelf moest hij het kort houden, want hij had een vlucht te halen naar Australië, waar hij één van de kanshebbers is op de regenboogtrui. Zijn ouders hebben gelukkig ietsje meer tijd: om vooruit te blikken naar het WK, en even stil te staan bij de mens achter de sporter.

HUMO Winst in een grote ronde: hadden jullie dat verwacht?

Patrick «Om eerlijk te zijn hadden ook wij niet gedacht dat het zo snel zou gaan.»

Agna «Het is wel altijd zijn doel geweest. En wij hebben als ouders enorm met hem meegeleefd. Mijn man en ik hebben elk onze job, maar daarnaast is al onze vrije tijd aan Remco opgegaan – al sinds hij op zijn 4de begon te voetballen. Ons hele leven draaide rond hem, we namen amper tijd voor onszelf. Vandaag zijn we blij dat we dat gedaan hebben, maar ook zonder dit succes zouden we er geen seconde spijt van hebben.»

Patrick «We zijn enorm trots op wat hij realiseert, maar wij gaan daar heel gewoon mee om. Ik ben een werkman: mocht Remco een gewone job hebben, was ik net zo trots.»

HUMO Er is een groot contrast tussen de Remco die vorig jaar moest opgeven in de Giro, en de Remco die nu de Vuelta won. Hij is veranderd.

Patrick «Inderdaad, dat merken wij thuis ook. Hij is niet meer de jongen die uit zijn slof schiet als iets hem niet zint. Of die een bidon naar me gooit als ik te snel rijd tijdens een training achter de brommer (lacht). Hij is volwassen geworden.»

HUMO In het verleden is er weleens wat controverse geweest over zijn uitspraken.

Patrick «Hij bedoelt het goed, maar soms is de toon waarop hij dingen zegt niet helemaal juist. Ook daarin is hij gegroeid.»

Agna «Alles wordt meteen uitvergroot. Dat is jammer.»

Patrick «Neem nu het verhaal van die supporter die in de Vuelta na een bergrit om een handtekening vroeg. Hij góóide een truitje naar Remco, terwijl hij net bezig was met z’n coolingdown – met losrijden op de rollen mag je geen uur wachten. Remco reageerde een beetje geïrriteerd, en meteen noemde iedereen hem arrogant.»

Agna «Remco heeft later dat truitje nog gesigneerd, maar intussen zijn die beelden wel de wereld rondgegaan.»

Patrick «Als een andere renner zo reageert, wordt daar niets over gezegd.»

HUMO Hij moet een sterke kop hebben om daarmee om te gaan.

Patrick «Sinds dit jaar kan hij de dingen beter loslaten. Hij is minder bezig met wat anderen over hem zeggen.»

HUMO Vroeger gebeurde het dat hij een bericht stuurde naar een journalist over een artikel dat hem niet zinde, zoals in de Giro vorig jaar.

Patrick «Dat weet ik, maar dat ligt achter ons. In die Giro zat hij gewoon niet goed in z’n vel. Het waren allemaal signalen dat het niet goed met hem ging.»

Agna «Als hij een artikel leest waarin de zaken verkeerd worden voorgesteld, doet hem dat pijn. ‘Wat schrijven ze nu weer? Wat heb ik nu weer fout gedaan?’»

HUMO Ondanks de druk bleef hij nu wél kalm in de Vuelta.

Patrick «Hij heeft veel boeken gelezen over hoe je je mindset kunt veranderen.»

Agna «Hij heeft geleerd om geen energie te verspillen aan zaken waar hij geen vat op heeft. Hij slaagt er beter in om een negatieve gedachte om te zetten in iets positiefs.»

HUMO In het wielrennen gaat het steeds vaker over het mentale. Tom Dumoulin gaf er de brui aan: te veel muizenissen in zijn hoofd. Waken jullie erover dat Remco niet in die val trapt?

Patrick «Wees gerust, hij kan echt wel uit de bol gaan.»

Agna «Dat gebeurt meestal met vrienden of familie. We genieten graag samen van een goed restaurant. Je zal hem niet snel in een club vinden. Iedereen laat stoom af op zijn manier.»

HUMO Hij heeft de Vuelta gewonnen. What’s next?

Patrick «Dat lijkt tegenwoordig wel de vraag van één miljoen (lacht). ‘Wat gaat hij nu doen? Moet hij naar de Tour? Of eerst nog de Giro?’ Ach, hij moet vooral doen waar hij zich goed bij voelt. Hij droomt van de Tour, maar gun hem de tijd. Laat hem eerst genieten van wat hij nu gerealiseerd heeft.»

HUMO Welk advies geven jullie hem?

Patrick «Hij moet blijven wie hij is – al zijn we daar niet bevreesd voor. De roem zal hem niet naar het hoofd stijgen.»

HUMO Wat verwachten jullie van het WK? Remco is samen met Wout van Aert kopman in de wegrit. Dat is een heel andere rol dan vorig jaar.

(stilte)

HUMO Start hij met ambitie?

Agna «Het is afwachten of de benen nog goed zijn na de Vuelta.»

HUMO Zijn relatie met de bondscoach lijkt me niet al te best. Sven Vanthourenhout is meer een vriend van Wout van Aert dan van Remco Evenepoel.

Patrick «Dat zijn uw woorden.»

HUMO Ik begrijp dat het gevoelig ligt.

Agna «Kijk, wij zoeken de commotie liever niet op. Het is jammer wat er vorig jaar allemaal is gezegd en geschreven. Wout en Remco zijn toppers. Dan moet je die zaken kunnen uitpraten. Om daarna, op het volgende WK, weer samen te werken. Zo simpel is het. Remco wil niks liever.»

Patrick «Absoluut, Wout en Remco kunnen veel aan elkaar hebben. Met twee kopmannen van dat kaliber boezem je de rest angst in.

»Ik zeg: laat Remco vroeg aanvallen, en zet de andere landen aan het werk. Ik las onlangs in Het Laatste Nieuws dat Wout nu wél voorstander is van zo’n strategie. Het ene jaar is het andere niet, zeker?»

HUMO De bondscoach gaf intussen aan dat één kopman niet de juiste keuze was vorig jaar.

Patrick «Dat denk ik ook. Ze moeten gewoon met een schone lei beginnen. De bondscoach heeft daar een verantwoordelijkheid in: hij moet goed communiceren op dit WK, en dan krijgen we hopelijk een Belgische winnaar.»

HUMO Tot slot: u bent zijn manager. Hoe weet u zich als stukadoor staande te houden in zo’n gehaaide wereld?

Patrick «Het is simpel: ik kijk niet naar het financiële, maar stel altijd het belang van mijn zoon voorop. Natuurlijk is geld belangrijk, en Remco zou op 1.001 voorstellen kunnen ingaan, maar ik blok bijna alles af.»

HUMO Doet u zelf de contractonderhandelingen?

Patrick «Ja, samen met Remco. We laten ons wel bijstaan door juristen en financieel adviseurs. Zodra die groen licht geven, gaat de afspraak door.»

HUMO Hoe moeten we dat zien? U staat op een stelling op een bouwwerf, krijgt een berichtje over een contractvoorstel, en gaat dan meteen aan de slag?

Patrick «Wees gerust: op mijn stelling lees ik zulke berichten niet. Mijn gsm zit in mijn frigobox, ik lees mijn mails dus met enige vertraging (lacht).»

HUMO Kunt u zijn manager blijven, nu Remco niet alleen België, maar ook de rest van de wereld verovert?

Patrick «Er zijn wielermanagers die weleens polsen, maar ons antwoord is altijd neen.»

Agna «We hebben veel gehad aan Patrick Lefevere. Hij heeft ons wegwijs gemaakt in deze wereld en ons de raad gegeven om niet te veel mee te gaan in al die praatjes.»

HUMO Jullie zijn allebei zelfstandige. Heeft Remco zijn werkethiek van jullie meegekregen.

Patrick «Hij heeft nooit iets anders gezien. Remco is geen verwende jongen. In de vakanties ging hij gewoon mee op de chantier. Hij amuseerde zich op die stelling en werkte hard. En daarna ging hij nog trainen.»

Agna «We hebben er bewust voor gekozen om hem te laten werken, om hem te doen inzien dat je niks vanzelf krijgt in het leven. Wij zijn met weinig begonnen. Als je iets wil bereiken, moet je ervoor werken. Zo staat hij nu ook in het leven: hij traint keihard, omdat hij weet dat hij alleen zo topprestaties kan neerzetten. Hij is en blijft een winnaar.»