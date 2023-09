‘De problemen van de kinderopvang zijn zo fundamenteel, dat los je niet meer op met een pleister van een paar miljoen’

In de aanloop naar de gesprekken over de begrotingsopmaak voor 2024 heeft Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) gewaarschuwd dat er geen ruimte is om ineens de buidel open te trekken voor de kinderopvang. Peter-Paul Vossepoel, de bezorgde vader die begin dit jaar wekelijks in het Vlaams Parlement protesteerde voor betere kinderopvang, ziet zo'n verdubbeling wél als noodzakelijk, zo vertelde hij eerder deze zomer in Humo.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 4 juli 2023

Zelden zo’n bloedchagrijnig gezicht in het Vlaams Parlement gezien als dat van Open VLD’er Jean-Jacques De Gucht toen hij tijdens zijn rede begin dit jaar onderbroken werd door een huilende baby op de publiekstribune. ‘Bijzonder raar,’ foeterde de parlementariër tegen de ouders die elke woensdag met hun kroost naar de vergaderzaal tuigen om aandacht te vragen voor de crisis in de kinderopvang. Peter-Paul Vossepoel (34), de vader van de huilende baby, blikt terug, en merkt dat er niks veranderd is.

PETER-PAUL VOSSEPOEL «Tegenwoordig haalt het het nieuws niet meer, maar er zitten nog altijd iedere woensdag bezorgde ouders in het parlement, ondertussen al bijna dertig weken op rij. Zelf ben ik er sinds het akkefietje met De Gucht niet veel meer geweest.»

HUMO De ophef heeft iets met je gedaan?

VOSSEPOEL «Ja, het ging me niet in mijn koude kleren zitten. Natuurlijk was ik blij dat onze actie plots door alle media werd opgepikt, maar tegelijk schrok ik ervan hoe vuil het politieke spel wordt gespeeld. Na het incident beweerden sommige parlementariërs dat onze actie politiek gestuurd was, dat wij militanten waren die onze kinderen voor politiek gewin misbruikten. Ik vind het veelzeggend dat ze niet op de inhoud van ons protest ingingen, maar ons in diskrediet probeerden te brengen.»

HUMO Mag ik je partijkaart even zien?

VOSSEPOEL «Met de hand op het hart: ik heb geen partijkaart. Ik ben gewoon een bezorgde ouder.»

HUMO Hoe is het pamperprotest dan wél ontstaan?

VOSSEPOEL «In een aantal crèches in Gent, waaronder die van mijn dochtertje Mees, was de uitval bij het personeel op een gegeven moment zo groot dat de opvang voortdurend gesloten was. De stad heeft toen alle gefrustreerde ouders bij elkaar geroepen, om uit te leggen wat er aan de hand was. Het werd ons toen al snel duidelijk dat het weinig zin had om onze pijlen te richten op de begeleiders, de uitbaters of op de stad, want het ging om een dieperliggend probleem. Een crisis die in heel Vlaanderen speelt.

»We raakten in gesprek met andere ouders en langzaam ontstond het idee om op sluitingsdagen naar het parlement te gaan om te protesteren. Ook omdat we op die dagen toch niet konden gaan werken.»

Beeld rv

HUMO ‘Kind en gezien’ werd jullie actiegroep gedoopt. Jullie boodschap luidt: de staat van onze kinderopvang is, letterlijk, om te huilen.

VOSSEPOEL «Er is in de media veel aandacht voor excessen, zoals crèches waar kinderen gewond raken. Wat wij willen benadrukken: zelfs als alles wél loopt zoals het moet, is de situatie óók niet oké.

»De problemen zijn fundamenteel. Het hele systeem van de kinderopvang moet grondig hertekend worden. Het budget moet flink omhoog: experts schatten in dat er zelfs een verdubbeling nodig is.»

HUMO Dat is fors.

VOSSEPOEL «De voorbije decennia is de kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang door onderfinanciering steeds verder weggezakt. Als je het tij echt wilt keren, volstaat een pleister van een paar miljoen euro niet meer.

»Voor de duidelijkheid: we streven echt niet naar een soort utopische droomopvang, maar gewoon naar een kinderopvang die pedagogisch verantwoord is, een plek waar kinderen zich prettig voelen en gestimuleerd worden.»

HUMO Eén van de meest besproken problemen is het aantal begeleiders per kind. Die ratio werd in 2014 opgetrokken tot één begeleider per negen kinderen.

VOSSEPOEL «Zo’n situatie is niet alleen slecht voor de kinderen, het is ook niet vol te houden voor de begeleiders. Je kunt dan enkel zorgen dat iedereen eten krijgt en geen bloedneus oploopt, maar een crèche zou meer moeten zijn dan een plek waar kinderen overleven.»

HUMO Jullie willen naar een ratio van één op de vijf.

VOSSEPOEL «Dat is een gezonde verhouding, en trouwens ook het Europese gemiddelde.

»Maar goed, er is meer nodig om de baan van kinderbegeleider weer aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld het personeel eerlijk verlonen. En zorgen dat er af en toe kindvrije uren zijn, zodat er ook tijd is voor andere zaken dan pampers verschonen.»

HUMO Niet alleen de kinderopvangcrisis ligt je na aan het hart, je bent ook bezorgd over het klimaat. Op de website van Humo sprak je vijf jaar geleden over de actie ‘Zomer zonder vliegen’.

VOSSEPOEL «Ik was destijds op een grafiekje gebotst waarin allerlei dingen stonden die je kunt doen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Minder vlees eten, bijvoorbeeld, of je auto minder gebruiken, maar helemaal bovenaan stond: minder vliegen. En daar was in die tijd vreemd genoeg nog amper aandacht voor. Sterker nog, uit onderzoek bleek dat Nederlanders die voor de groenen stemmen juist het meest vliegen van alle kiezers.

»Onze campagne sloeg best aan, maar uiteindelijk begon het bij mij ook wat te knagen om de verantwoordelijkheid bij het individu te leggen. Want hoe komt het eigenlijk dat de luchtvaart zoveel belastingvoordelen geniet? Waarom hapert het treinnetwerk in Europa? Ik heb toen besloten om me meer op de politiek te richten.»

HUMO En zo volgde vorig jaar bijvoorbeeld de actie ‘Tegengas’, waarmee jij en andere activisten protesteerden tegen het openen van nieuwe gascentrales

VOSSEPOEL «Omdat we toch echt niet kunnen accepteren dat er anno 2023 nog nieuwe fossiele infrastructuur wordt gebouwd. Er zijn andere oplossingen nodig.»

HUMO Die oplossing is volgens jullie ook geen kernenergie. Wat dan wel?

VOSSEPOEL «Ik denk dat we een andere discussie moeten voeren: willen we almaar meer en meer energie opwekken? We kunnen het ook begrenzen: dit is de totale hoeveelheid energie die we hebben, hoe gaan we die verdelen?

»Ongeveer de helft van onze energie gaat naar de industrie, dus het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe essentieel al die processen zijn, en of we sommige dingen niet beter afschalen. Moeten we in de haven van Antwerpen een nieuwe plasticfabriek bouwen? Hoeveel draagt die bij aan onze maatschappij? Zulke discussies worden nu nooit gevoerd.

»Tijdens de coronacrisis bleek het in ieder geval geen taboe meer om sommige fabrieken tijdelijk te pauzeren en de werknemers goed te compenseren.»

HUMO Maak je dan de economie niet kapot?

VOSSEPOEL «Maatschappelijke vooruitgang zou niet altijd moeten worden gekoppeld aan economische groei. Als we zouden besluiten dat België massaal veel SUV’s gaat produceren, kan dat misschien wel gunstig zijn voor onze economie, maar ik betwijfel of de wereld er echt beter van zal worden.»

HUMO Wel benieuwd wat Jean-Jacques De Gucht daarvan zou denken. Heb jij hem ooit nog gesproken?

VOSSEPOEL «Nee. We werden tijdens onze bezoekjes aan het parlement vaak aangesproken door oppositiepartijen. Voor hen is het natuurlijk wel makkelijk, ze hoeven zich nergens voor te verantwoorden. De politici van meerderheidspartijen bleven zich in stilte frustreren, terwijl ik dacht: is het zo moeilijk om even naar ons toe te lopen en te zeggen ‘vervelend dat jullie in die situatie zitten, hoe kunnen we helpen?’»

HUMO Verwacht je dat je dat er tijdens de komende Septemberverklaring een oplossing voor de kinderopvangcrisis wordt aangekondigd?

VOSSEPOEL «Ik denk dat de Vlaamse regering er niet mee zal wegkomen om helemaal niets op tafel te leggen, maar het is bang afwachten of het de gewenste grote ommezwaai zal zijn.»

HUMO Denk je niet: als het nu, na al die schrijnende verhalen van het afgelopen jaar, niet lukt, dan komt het er nooit meer van?

VOSSEPOEL «Inderdaad, hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? De emmer loopt over. Voor de ouders, het personeel en bovenal: de kinderen.»