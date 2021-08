De robotgrasmaaier blijkt een egelverminker: ‘Zo’n beestje wordt nog beter door een auto overreden’

De populariteit van de robotgrasmaaier groeit en dat gaat ten koste van egels. Die worden door het apparaat verminkt en vermalen. Gebruik de robotmaaier niet na de schemering, luidt het dringende advies.

Deze zomer is het extra druk bij opvangcentrum ’t Egelhuus, dat het echtpaar Linda en Eddy de Jong runt vanuit hun achtertuin in het Nederlandse dorpje Hollandscheveld. In de meeste hokken zit een vermagerde of manke egel, maar in de hoek zitten de egels die zware wonden hebben overgehouden aan een aanvaring met een robotgrasmaaier.

De kleinste van de twee heeft een flinke hap uit haar snuit. Je kijkt recht in haar luchtkanalen. Ze kan niet terug de natuur in, met zo’n snuit wroeten naar eten is een infectierisico. Een welwillende dierenarts heeft aangeboden de egel te opereren. Linda: ‘Als we het niet proberen, is ze gedoemd om de rest van haar leven in een hokje te blijven.’

De prijs van de robotmaaier, een geautomatiseerde, elektrische grasmaaier, daalt gestaag en daarmee stijgt zijn populariteit. Als de groei doorzet, zullen er jaarlijks ruim 12 procent meer robotgrasmaaiers worden gebruikt, stelt een onderzoek van de universiteit van Oxford. De Nederlandse verkoper DBS Maaitechniek zag de verkoopcijfers in vijf jaar tijd verdubbelen. ‘Bijna alle merken grasmaaiers hebben nu een robotmaaier’, zegt een medewerker.

De woordvoerder van robotmaaierfabrikant Gardena en Husqvarna snapt die populariteit wel. ‘Duurzaamheid en het tegengaan van wateroverlast, er zitten veel voordelen aan gras in de tuin’, zegt hij. ‘Maar dat grasveldje moet worden bijgehouden en mensen hebben niet per se meer tijd.’

Vooral de kleine egels

De Europese egel, een bedreigd dier, is daar de dupe van. De nachtbrakers worden bij schemering wakker en gaan dan aan de wandel door tuin en park, op zoek naar eten. Een aanvaring met een robotmaaier kan voor de egel fataal aflopen, vooral als ze klein zijn. Hoeveel slachtoffers de maaiers maken, weten de Britse onderzoekers niet precies, wel dat vooral de modellen zonder beschermplaten, sensoren en inklapbare messen een egelrisico zijn.

‘Robotmaaiers moeten ‘s nachts gewoon uit.’ Beeld Getty Images

Nu de maaiers goedkoper worden, vrezen Linda en Eddy de Jong het ergste. Het echtpaar ziet van alles voorbij komen: van een missend neusgat tot een volledige scalpering. Vorige week werd er nog een egel zonder snuit en bovenkaak binnengebracht. Linda de Jong pakt een robotmaaierpatiënt uit zijn hok en wijst naar de kale plek net boven zijn kop: ‘Hier zat zo’n diepe snee, die zat helemaal vol met maden.’

‘Er kunnen wel sensoren in zo’n maaier zitten, maar een egel loopt met zijn snuit plat over de grond en is nieuwsgierig,’ zegt Eddy de Jong. ‘Het is ook geen vluchtdier, hij rolt zich op. Een robotmaaier zal daar niet altijd voor stoppen. Die dingen moeten ‘s nachts gewoon uit.’

Ze maaien de hele dag

Volgens de robotmaaierfabrikant is het belangrijk om de egel in het achterhoofd te houden tijdens de aankoop: kies voor sensoren, inklapbare messen en kijk hoeveel de maaier op een dag kan maaien. Sommige modellen maaien een kleine tuin, andere hebben genoeg capaciteit voor een voetbalveld.

‘Ze maaien constant, elke keer een klein stukje gras. Daar krijg je mooi gazon van. Maar als je een robotmaaier koopt die in één dag jouw hele tuin maait, dan kan je die zes tot acht uren ‘s nachts niet missen. Anders groeit je gras sneller dan je robotmaaier het kan maaien, vooral in een natte zomer.’

Maaierverminkingen zijn misschien niet de grootste doodsoorzaak onder egels, maar ze zijn volgens het egelopvangcentrum wel verschrikkelijk. Volgens hen is de oplossing simpel: de maaier uitzetten als het donker wordt.

Zal die egel met z'n open snuit helemaal herstellen? Dat wordt nog spannend. ‘Een egel waarvan de neus eraf wordt gemaaid en niet naar ons wordt gebracht, dat is nog erger. Die verhongert met veel pijn,’ zegt Linda de Jong. Haar man valt bij: ‘Die egels kunnen beter door een auto overreden worden, dan is het ten minste snel voorbij.’

(TROUW)