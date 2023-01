De seksuele obsessie met M&M’s bewijst het complete morele failliet van conservatief Amerika

M&M’s: voor ons is het een zoetje dat we achteloos achter de kiezen werken bij de gedachte aan de bittere oorlogswerkelijkheid en het bestaan van ‘De Tafel van Vier’, maar voor sommige Amerikanen is het snoepje een zaak van identitair belang. ‘Hoe halen ze het in hun hoofd om een limited edition-verpakking met enkel vrouwelijke M&M’s uit te brengen?! Woke waanzin! Mijn hele bestaan staat plots op losse schroeveeeeeen!’, schreeuwen ze op Fox News al dagenlang. Vreselijk toch, die rechtse snowflakes die zich door het kleinste detail beledigd voelen.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Conservatieve Amerikanen gaan helemaal los over de nieuwe limited edition-verpakking met enkel vrouwelijke M&M’s Waar? Op Fox News en Twitter Waarom is het opvallend? Zij die het hardst roepen over lange tenen hebben vaak de langste tenen

Niet uitgescholden worden voor n****: ik zie het probleem niet. Als vrouw gelijke kansen krijgen in een volledig voor mannen gemaakte maatschappij: te veel gevraagd. Als transpersoon met nog maar het minste menselijk fatsoen behandeld worden: doe even normaal. Nee, de Amerikaanse rechtse rakkers van Fox News weten aan welke strijd onze maatschappij écht nood heeft: die tégen vrouwelijke M&M’s.

Hoe een M&M in godsnaam vrouwelijk kan zijn, is een van de grootste mysteries des levens, maar Mars, het bedrijf achter de veelkleurige snoepjes, besloot in 1994 elke kleur M&M een eigen persoonlijkheid en uiterlijke kenmerken te geven. Zo kunnen de bruine en de groene M&M zich in reclamespotjes in uw keukenkast verstoppen, ligt u in een ander filmpje plots met een rood exemplaar in bed en is de gele M&M naar verluidt binnenkort te gast in ‘Het huis’ van Eric Goens. Een klein jaar geleden besloot Mars het groenkleurige chocolaatje een make-over te geven: de hoge laarzen, lipgloss en valse wimpers van de ‘sexy’ M&M maakten plaats voor een paar sneakers, een serieuzere blik een een #girlboss-attitude. Conservatief Amerika schoot in een kramp nog pijnlijker dan de presentatieskills van Andy Peelman, en uiteindelijk kreeg de groene M&M dan toch een deel van haar sexiness terug.

Die fout maken we niet opnieuw, dacht moederbedrijf Mars ditmaal bij de lancering van een limited edition-verpakking die alleen maar paarse (een recente toevoeging), groene en bruine M&M’s bevat. ‘Als we een deel van de winst doorstorten naar een goed doel, kan geen enkele weldenkende mens hier iets op tegen hebben.’ Waren de Mars-marketeers even vergeten dat er in de hersenpan van extreemconservatief Amerika geen greintje denkvermogen te bespeuren valt, want zelfs liefdadigheid kon de kornuiten van Fox News en co. niet van een cultuuroorlog weerhouden.

Volledige nieuwsuitzendingen werden gewijd aan het mierzoete onrecht dat hen was aangedaan, panels debateerden over wat in godsnaam de volgende verschrikking zou zijn - toch geen transgender Snickers zonder (pinda)noten! - en Twitter-feeds ontploften. Fox-presentatrice Martha MacCallum knoopte zelfs een bijzondere geopolitieke analyse vast aan de marketingstunt: ‘Dit helpt China vooruit. Nu zeggen ze daar: ‘Oh goed, focus jullie maar op vrouwelijke M&M’s terwijl wij ons alle mineralen ter wereld toe-eigenen!’’ Beruchte nitwit Tucker Carlson noemde de paarse M&M dan weer ‘obees’ terwijl zijn gezicht bij elk woord zelf steeds paarser uitsloeg.

‘Als je dit nodig hebt om je bevestigd te voelen, een M&M in de kleur die zogezegd geassocieerd wordt met feminisme, dan maak ik me zorgen over je’, klonk het nog. Nee, Martha, wij maken ons zorgen over jóu, als foeteren over futiele details is wat jij nodig hebt om je beter voelen. Toen Matthew Gertz van mediawaakhond MMFA ontdekte dat twee van de vrouwelijke M&M’s elkaars handje vasthielden, schreef hij een satirische tweet die zomaar echt geweest zou kunnen zien. ‘Eerst hebben ze de vrouwelijk M&M’s zodanig aangepast dat ze niet meer aantrekkelijk zijn om seks mee te hebben’, spotte hij met de obsessie van Carlson en co. over de fuckability van M&M’s, ‘en nu willen ze helemaal geen seks met mannen meer. Waar gaat de wereld naartoe?’

Waar gaat de wereld naartoe als mannen de liefde niet meer kunnen bedrijven met een snoepje amper groter dan een knikker - zegt dat iets over de #dickenergy van de rechtse heren in kwestie? -, ja, dat hebben wij ons ook al vaak afgevraagd. Daarnaast werpt zich steeds meer op: wat is toch de bedóeling van Fox News, naast mensen een rad voor de ogen draaien door te focussen op de zogenaamde verwoestingen van woke terwijl hun eigen partij hen met honger en een stapel schulden opzadelt?

Wij voorspellen in elk geval al welke idiote merchandise Fox News aan hun arme kijkers zal proberen te verpatsen: zakjes met enkel witte M&M’s. Because they matter too.