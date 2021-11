De slachtoffers van de overstromingen waren de eerste Belgische klimaatdoden volgens De Croo. Klopt dat?

‘De 41 mensen die stierven door de overstromingen in Wallonië, waren de eerste dodelijke slachtoffers van de klimaatverandering in België,’ zei premier Alexander De Croo in zijn speech op de klimaatconferentie in Glasgow. Maar volgens klimaatwetenschapper Philippe Huybrechts (VUB) klopt dat niet.

PHILIPPE HUYBRECHTS «Het waren zeker niet de eerste klimaatdoden in ons land. Elke serieuze hittegolf is veel dodelijker. In de zomer van 2003 werd heel West-Europa geplaagd door een uitzonderlijke hitte en droogte. In ons land was er in de drie zomermaanden zelfs een oversterfte van 2.052 overlijdens. En tijdens de twee hittegolven van 2006 vielen er meer dan duizend doden. De slachtoffers waren vooral oudere, verzwakte mensen in de woonzorgcentra. Toen beschikten de wzc’s niet allemaal over airco, nu is de situatie daar beter. De hittegolven van de voorbije jaren hebben minder levens geëist, hoewel ze soms extremer waren: tijdens de drie hittegolven van 2019 stierven ruim zevenhonderd mensen meer dan normaal.»

HUMO Toont de uitspraak van premier De Croo aan hoelang de politiek de klimaat-verandering heeft onderschat?

HUYBRECHTS «Absoluut! Maar het heeft wellicht ook te maken met de slachtoffers. Een hittegolf treft bijna uitsluitend de oudsten in onze samenleving, door een zware overstroming kan iedereen om het leven komen. Dat hakt er meer in.»

HUMO Op Twitter hekelde N-VA-parlementslid Theo Francken de woorden van premier De Croo: ‘Is er enig bewijs voor dat die 41 doden de eerste klimaatdoden in België waren? Of klinkt dat gewoon goed?’

HUYBRECHTS «De link tussen de opwarming van de aarde en extreme neerslag is iets moeilijker te bewijzen dan die met extreme hitte. Maar wie beweert dat het er niets mee te maken heeft, negeert de wetten van de fysica en de kansberekening. Het is onomstotelijk bewezen dat de atmosfeer 7 procent meer waterdamp kan opnemen per graad dat de aarde opwarmt. Zo ontstaan waterbommen die op een bepaald moment naar beneden storten. Hoe warmer het klimaat, hoe groter de bommen. Dat verklaart ook waarom onweders steeds heviger tekeergaan.

»Voor de zware overstromingen in Wallonië zijn er twee oorzaken aan te wijzen: de extreme hoeveelheid neerslag in het weersysteem en de buitengewoon lange periode waarin de neerslagzone op dezelfde plek bleef hangen. Het eerste is zeker het gevolg van de klimaatverandering, het tweede is iets moeilijker te linken. Maar zonder de klimaat­crisis was die ramp zeer waarschijnlijk niet gebeurd.»

