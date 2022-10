De speech van Sihame El Kaouakibi voor het Vlaams parlement: ‘Rationeel had ik nooit voor de politiek mogen kiezen, maar ik ben ook emotioneel’

Sihame El Kaouakibi heeft een videoboodschap op Instagram geplaatst. Eerder deze week verloor ze haar parlementaire onschendbaarheid. In een emotioneel pleidooi zou ze in het Vlaams Parlement zelf om de opheffing gevraagd hebben, maar daar mocht de pers niet bij zijn. Nu reageert El Kaouakibi dus zelf op Instagram.

‘De speech die jullie niet mochten horen’, zo schrijft El Kaouakibi op Instagram. Dinsdag sprak ze in het Vlaams Parlement, dat besliste over de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid. Daar mocht de pers niet bij zijn, en dus bleef het onduidelijk wat de politica er juist had verteld. ‘De verwensingen had ik verwacht maar dat ze me zouden censureren niet’, klinkt het op Instagram.

‘Ik wilde er hier allesbehalve een show van maken. De pers was al volop aanwezig en ik ben de laatste die de spotlight zelf opzoekt. Wat ik wel wilde doen? Gebruik maken van mijn spreekrecht. Dit is geen privilege maar een recht dat ieder parlementslid toekomt. Ik wilde het parlement en jullie toespreken om mijn onschendbaarheid op te heffen. In de plenaire, want dit wordt elke week live uitgezonden, zonder manipulaties of montages.’

‘Ik ben naïef geweest’

Daarom zet El Kaouakibi nu dus zelf haar toespraak op sociale media. Daarin vertelt ze dat ze zich heel machteloos heeft gevoeld, omdat ‘ze zich niet tegen ‘buiten’ kon verweren. Omdat het niet mocht, omdat ik niet wist waar ik aan zou beginnen, en omdat ik in de hoop op een eerlijk onderzoek naar de waarheid, die waarheid niet wou vertroebelen.’

‘Een van dé fundamenten van de rechtstaat is dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Maar nog voor ik een voet in een rechtszaal heb gezet, hebben velen me al veroordeeld.’

De politica vertelt hoe ze jaren geleden begon met haar vzw Let’s Go Urban, een maatschappelijk dans- en jongerenproject, en hoe dat snel uitgroeide tot meer en grotere projecten. ‘Ben ik naïef geweest? Ja. Heb ik verkeerde inschattingen gemaakt? Elke mens maakt fouten. Maar, Let’s Go Urban reduceren tot een financieel buitenkansje? Dat is heftig.’

‘Het schuldgevoel waar ik mee moet leven is dat ik niets kon doen toen honderden jongeren van Let’s Go Urban op straat werden gezet. (...) Nog voor enig onderzoek begon. Collateral damage. Ik ontvang nog wekelijks hun steunberichten. Maar ze zijn ook verdrietig, boos, ze voelen zich in de steek gelaten. (...) Dat spijt mij oprecht aan die jongeren, dat doet mij pijn.’

Lastercampagnes

Ze vertelt verder over de lastercampagnes als gevolg van de beschuldigingen aan haar adres. ‘Mijn familie en ik werden weggezet als een criminele clan. Dat leidde tot ingeslagen ruiten en politiepatrouilles die ons moesten beschremen tegen gevaar. Post die ik ontvang waren brieven met rattenvergif met even giftige woorden. Rotte fruitmanden voor beterschap, iedere week opnieuw hondenstront in de brievenbus van mijn ouders. Dat mijn gezin en familie zo werden getroffen, dat is onbeschrijfelijk.’

‘Jullie zijn zelf partners, moeders, vaders, kinderen van trotse ouders. Dat doet pijn, heel veel pijn.’

El Kaouakibi zegt dat ze haar parlementaire onschendbaarheid zonder enige twijfel zelf afgeeft. ‘Niemand staat boven de wet of boven het volk. Iedereen verdient een eerlijk proces.’ ‘Ik ben klaar om mijn rechten uit te oefenen en de waarheid te brengen. In de rechtszaal, voor de bevoegde rechter, maar wel in alle openheid en in alle transparantie. Niet meer in achterkamers en verscholen achter toetsenborden en schermen, zoals het voorbije anderhalf jaar.’

Ze richt zich tot slot tot de jongeren, die haar de voorbije maanden contacteerden. ‘Je mag je dromen nooit begraven. Blijf geloven in de droom dat je kan bijdragen aan het land waarin je leeft. Die droom wil ik meer dan ooit beschermen.’

Achter gesloten deuren

De komst van Sihame El Kaouakibi naar het Vlaams Parlement dinsdag, na een afwezigheid van bijna twee jaar wegens ziekte, zorgde voor opschudding in het halfrond. Parlementsleden schudden haar de hand, maar hier en daar klonken ook verwensingen.

De zitting werd dus achter gesloten deuren georganiseerd en de pers moest de zaal verlaten. Waarom de zitting precies achter gesloten deuren werd gehouden, is niet helemaal duidelijk. Maar reglementair kan dat gevraagd worden door de voorzitter of als er ten minste vijf leden daarom vragen. Bij de stemming zelf was El Kaouakibi niet meer aanwezig. De stemming was unaniem.

Het subsidieschandaal rond Sihame El Kaouakibi barstte los in februari 2021. Als onderneemster werd zij ervan beschuldigd subsidiegeld van verschillende overheden voor haar vzw Let’s Go Urban, een maatschappelijk dans- en jongerenproject, te hebben doorgesluisd naar eigen vennootschappen.

In dat onderzoek is onder meer sprake van het vervalsen van facturen, valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding en misbruik van vennootschapsgoederen en vertrouwen. Als ze effectief veroordeeld zou worden door de strafrechter, dan staat haar een zware straf te wachten. Het gaat dan om een geldboete en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.