De studente uit Michel Houellebecqs pornofilm: ‘Ik zou best meer willen uitproberen dan is toegelaten op OnlyFans’

Jini Jane, de jonge vrouw die het bed deelde met schrijver Michel Houellebecq, ziet seks als iets bevrijdends. Over de zaak met de Fransman mag ze niets meer zeggen. Maar uitleggen waarom een Nederlandse studente filosofie een OnlyFans-account heeft en deel is van kunstplatform Kirac wil ze wel.

Op een kastje in haar kleine studentenkamer ligt de vuistdikke ‘Kritiek van de zuivere rede’ (1781) van Immanuel Kant. De wasmachine in de badkamer draait overuren, het geluid overstemt soms haar gedachten, zegt Jini Jane (de artiestennaam van Jini van Rooijen). Een grote spiegel naast haar bed, en een lade eronder met allerhande lingerie verraden misschien wat Jini voor bijbaan heeft. Maar verder is ze een doorsnee studente filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, in een bescheiden kamer in Amsterdam-Zuidoost.

Toch is Jini (23) helemaal geen doorsnee studente. Ze verdient haar geld met een OnlyFans-account, waarop ze zelfgemaakte pornofilms deelt. Voor 20 dollar per maand kunnen mannen haar content bekijken. Ze kan er goed van leven, zegt ze. Die middag zal ze nog optreden in een videoclip van Goldband. De band was op zoek naar een meisje dat niet preuts is. Ze kwamen algauw uit bij Jini.

Eerder was ze het ‘linkse meisje’ dat met een ‘rechtse jongen’ naar bed wilde. De rechts-conservatieve FvD-filosoof Sid Lukkassen reageerde op de oproep op Geenstijl. Tot seks kwam het niet, Lukkassen voelde zich vernederd, de film werd toch gemaakt, door Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha van kunstcriticiplatform Kirac (Keeping It Real Art Critics). De omstreden film ‘Honeypot’ ging in premiere in 2021. Het schandaal dat volgde – Kirac zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbare man – haalde alle media.

Jini Jane gaat zitten op een bankje in haar kamer, haar stem lijzig, het is nog vroeg.

- Hoe ben je bij Kirac betrokken geraakt?

JINI VAN ROOIJEN «Ik ben opgegroeid in Rotterdam en ben voor een vriendje naar Amsterdam gekomen. Dat vriendje was fan van Kirac. Ik ben toen zo vaak als mogelijk naar optredens van hen gegaan om in contact te komen met Stefan (Ruitenbeek, red.). Ik was ontzettend fan van ze, en heel erg geraakt door wat zij maakten. Ik wist niet dat het mogelijk was om zo eerlijk te zijn tegen mensen. Ze vertellen de waarheid over wat ze zien. Dat wilde ik ook kunnen.»

Nu is Jini verwikkeld in de rel rond de Franse auteur Michel Houellebecq. Met Kirac-collega Ruitenbeek ging ze naar Parijs, aanvankelijk om een gangbang te organi­seren voor op haar OnlyFans-account.

Wat volgt is een nogal complexe zaak, waarover ze van haar advocaat niets meer mag zeggen. Maar het komt neer op het volgende: Houellebecq en zijn vrouw Qianyum Lysis Li hadden ‘Honeypot’ gezien en wilden ook zoiets doen. Jini ging akkoord, maar ze spraken af dat ze een contract zouden tekenen waardoor Jini het ook op haar OnlyFans zou kunnen plaatsen.

Later kwam Houellebecq naar Amsterdam om met meerdere jonge vrouwen naar bed te gaan. De schrijver kreeg spijt van zijn deelname, spande een rechtszaak aan om de ‘lasterlijke beelden’ tegen te houden, maar verloor, tot twee keer toe. Zowel in Frankrijk als in Nederland.

- Waarom maak je porno?

VAN ROOIJEN «Ik ben ooit begonnen omdat ik merkte dat het bevrijdend is om seksscènes te maken. Ik wilde erachter komen waarom het goed voelt.»

- Ben je altijd al zo vrij geweest over seks?

VAN ROOIJEN «Ja. Mijn ouders zijn een beetje hippies, niet zozeer dat ik blootgesteld werd aan wat zij in hun privéleven deden, maar ze waren heel open naar mij. Ik heb als kind veel vrijheid en autonomie gehad en ik kon altijd alles met mijn ouders bespreken. Ze zijn gescheiden, ik ben enig kind en ze zijn nooit hertrouwd, dus ik heb fulltime een-op-een aandacht gehad.»

- Wat betekent seks voor je?

VAN ROOIJEN «Ik heb sinds mijn zestiende veel seks gehad. Ik denk dat ik er veel uit afleid, dat het expressie is. Voordat ik besloot kunst en films te maken, was seks voor mij een manier om mijn nieuwsgierigheid en mezelf op het spel te zetten, te uiten.»

- Bij seks komt vaak macht kijken.

VAN ROOIJEN «Ik was me daar nooit zo van bewust. Pas toen ik op mijn studievereniging werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en werd geroyeerd, daalde dat besef in. Uiteindelijk ging het over een jongen die zich afgewezen voelde, maar het was een grimmige toestand. Voor die tijd had ik egalitaire ideeën over dat je samen in een ruimte bent en het samen doet. Ik heb heel veel seks gehad met random mensen. Dat seksuele macht bestaat, begreep ik op dat moment nog niet.»

- Zou je jezelf exhibitionistisch noemen?

VAN ROOIJEN «Mijn moeder heeft eens gezegd dat ik exhibitionistisch ben, al bedoelde ze dat liefdevol. Maar ik denk zelf dat ik helemaal niet zo exhibitionistisch ben omdat ik er niet geil van word als mensen me naakt zien. Ik vind naakt zijn normaal, ik vind het normaal dat mensen me zien. Ik voel geen spanning of schaamte als ik geneukt word en ik dat film, terwijl mensen die echt exhibitionistisch zijn dat wel hebben.»

- Wat is OnlyFans voor jou?

VAN ROOIJEN «Het is echt een gezellige plek en het is goed dat het er is. Al die pervy mannen die mij volgen, willen gewoon gezien worden. Als ik met mannen in gesprek ga, heb ik vaak leuke gesprekken. Het porno maken is gewoon een interessant onderzoek naar hoe ik seks wil hebben, waar ik opgewonden van word op dat moment en hoe ik iets origineels kan filmen, ook al heeft het platform wel beperkingen.

»Op OnlyFans mag je niet zomaar op een openbaar plein naakt rondlopen, of neuken in een publiek toegankelijk park. Doe je dat wel, dan halen ze het eraf. Je mag geen objecten gebruiken die er niet voor zijn bedoeld, geen komkommers bijvoorbeeld. Ik zou best meer willen uitproberen, maar dan moet ik ooit mijn eigen platform bouwen.»

- Voel jij je kunstenaar, pornoactrice of sekswerker?

VAN ROOIJEN «Ik voel me kunstenaar, omdat mijn OnlyFans deel is van een breder project, het is een middel om dingen mogelijk te maken. Het begin van het Houellebecq-verhaal is dat Stefan en ik naar Parijs gingen om een gangbang te regelen en dat Stefan een film maakte over mijn zoektocht. Zo is het verweven met het grotere geheel. Sekswerk doe ik niet, want ik heb geen seks met mannen voor geld. Ik maak porno met mannen die ik zelf uitkies en verdien daar geld mee. Er zijn wel mannen die graag willen dat ik seks met ze heb voor geld, maar ik trek daar een grens.

»Ik ben niet op missie om mensen seksueel te bevrijden. Ik vind niet dat mensen die preuts zijn, minder preuts zouden moeten zijn. Of dat vrouwen die niet met hun kut op de foto willen, dat wel zouden moeten doen. Als je er zelf open over bent, hoop ik vooral dat je je niet bang laat maken. Maar verder denk ik niet dat ik veel kan bereiken, behalve kunst maken.»

- Er zijn in je queeste naar kunst inmiddels toch wat slachtoffers gevallen. Sid Lukkassen, Michel Houellebecq. Hoe zie jij dat?

VAN ROOIJEN «Over Houellebecq mag ik niets zeggen. En ik zie Sid niet als slachtoffer. Hij vond het moeilijk om afgewezen te worden. Het is een thema dat ik vaak terugzie: je hebt een verwachting van een seksuele ervaring en wanneer die niet uitkomt, leidt dat tot een hevige golf van emotie. Maar ik kan op basis daarvan geen gunsten verlenen.»

- Ga je nog afstuderen?

VAN ROOIJEN «Ik moet mijn studie echt afmaken. Er staat alleen nog een scriptie, maar ik weet nog niet waarover. Vast iets met liefde, en seks.»

Keeping It Real Art Critics (Kirac) is in 2016 opgericht door kunstenaar Stefan Ruitenbeek. Met zijn partner, archeoloog en filosoof Kate Sinha, en kunstenaar Tarik Sadouma maakt hij postmodernistische, kritische, provocerende films over de kunstwereld, subsidies en allerhande onderwerpen in de maatschappij waar ze zich kwaad over maken. Zo ‘uncancelden’ ze de van seksueel geweld beschuldigde Julian Andeweg, en kregen Sinha en Ruitenbeek eerder het verwijt seksistisch en racistisch te zijn waarna een bijeenkomst op de Gerrit Rietveld Academie werd geschrapt. Sadouma is er overigens sinds kort uitgestapt, volgens de Volkskrant omdat hij niet achter de omgang met Houellebecq zou staan.