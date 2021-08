‘De taliban gaan mijn dochters meenemen en uithuwelijken, voor vrouwen is hier geen toekomst meer’

Buiten klinken er schoten. Terwijl er talibanstrijders door de straten lopen, blijven de vrouwen van Kaboel angstig binnen. Enkele vrouwen getuigen over hun angst voor het nieuwe regime. ‘Ik ben bang voor mijn kinderen, vooral voor mijn dochters. De taliban hebben al gezegd dat ze meisjes gaan meenemen en uithuwelijken.’

Jan Begum (44): ‘Ik heb doden en gewonde kinderen gezien’

Jan Begum met twee dochters. Beeld Jan Begum

JAN BEGUM «We zijn in een kelder gaan zitten voor onze veiligheid. Er zijn overal schoten te horen. Ik ben bang voor mijn kinderen, vooral voor mijn dochters. De taliban hebben al gezegd dat ze meisjes gaan meenemen en uithuwelijken aan wie hen wil. In andere provincies hebben ze dat al gedaan. De taliban hebben ook 25 meisjes ontvoerd. Twee van hen zijn al gestorven.

»Water of elektriciteit is er niet. Er is niets om te eten. Mijn man is naar buiten gegaan om voedsel te zoeken. We zijn maandagochtend vroeg naar de luchthaven gegaan. Omdat we gehoord hadden dat de Amerikanen mensen zouden helpen om te vluchten. Maar toen we daar aankwamen, werd er geschoten. Ik heb doden gezien en gewonde kinderen. Een vrachtwagen heeft ons dan een eind teruggebracht, de rest hebben we gestapt.

»Ik zie geen verschil met de periode van de jaren 90, voor de Amerikanen de taliban verdreven. Vrouwen mogen niet werken, of mogen niet naar buiten als er geen mannelijk familielid is om hen te vergezellen. Ze moeten ook een hijab (hoofddoek, red.) dragen. In Kaboel zijn de taliban nu vooral bezig om de overheid over te nemen. Hier houden ze zich in vergelijking met elders rustiger. Maar we weten dus wel al wat ze daar gedaan hebben. Allicht is het maar een kwestie van tijd voor dat hier ook allemaal gebeurt.

»Ik vind het heel laf dat de regering zomaar is gevlucht. De politici hebben mensen bedrogen en in de steek gelaten. In plaats van ons bij te staan, zijn ze gewoon vertrokken. Ik heb al verschillende jobs gedaan. Een tijd lang heb ik voor de gouverneur van de provincie Balkh gewerkt (Mazar-i-Sharif is de hoofdstad van die provincie, YV). Iedereen die ooit voor de overheid gewerkt heeft, loopt gevaar.»

Rahima (29): ‘De taliban hebben een van mijn buren gedood’

Rahima met haar man en kinderen. Beeld Rahima

RAHIMA «De taliban lopen rond ons huis. Ik kan met mijn kinderen niet buiten. Iedereen is bang. Niemand roept, niemand weent, uit angst.»

Aan de telefoon excuseert Rahima zich dat ze heel snel praat. Na enkele zinnen barst ze in tranen uit.

RAHIMA «Zondag om 11 uur zijn de taliban Kaboel binnengetrokken. Iedereen was bang. De taliban hebben een van mijn buren gedood. Ze hadden haar tegengehouden. Ze had voor het Amerikaanse leger gewerkt. Dan zeiden ze: ‘Toon ons waar je woont.’ Vervolgens hebben ze haar neergeschoten.

»Ik werkte vroeger in een hotel, maar ik heb mijn job nu verloren. Omdat de taliban niet toelaten dat vrouwen werken. Een vrouw die werkt zouden ze slaan. ‘Waarom werk je?’, zouden ze vragen. ‘Waarom blijf je niet thuis in je kamer?’ Op dit moment ben ik thuis. Scholen zijn dicht, hotels zijn dicht. Ik ben heel de tijd aan het denken wat er met mijn kinderen gaat gebeuren.

»Voor vrouwen is er niets meer mogelijk. Ik heb twee kinderen. Voor hen is er geen toekomst meer. Mijn man en ik vragen ons af wat we voor hen moeten doen. Maar er is niets meer dat we zouden kunnen proberen. Onze regering is gevlucht. De taliban hebben heel het land overgenomen. Ik wil zeker niet in Afghanistan blijven. Maar we kunnen niet meer aan een paspoort of een visum geraken. De taliban zouden het ook afnemen. Het enige wat we nog kunnen doen is bidden.»

Nassima (30): ‘Haal ons weg uit dit land’

Nassima Ahmadi. Beeld Nassima Ahmadi

NASSIMA AHMADI «Ik werkte voor televisiestations, als make-upartieste. De taliban zijn uit op mensen die met internationale organisaties gewerkt hebben, ook zitten ze achter mensen in de media. Daarom ben ik enorm bang. Ik deed niet enkel make-up voor vrouwen, maar ook voor mannelijke artiesten. Dat kan me in de problemen brengen. In Afghanistan wordt het niet geaccepteerd dat een vrouw een man aanraakt, ook niet voor de make-up. Bovendien ben ik een ongehuwde vrouw.

»Mijn broer heeft dan weer met de Amerikanen gewerkt, dus vrees ik voor hem. Ik wil dan ook vragen aan iedereen in andere landen om ons te komen helpen. Haal ons weg uit dit land. Mensen, zoals ik, die een doel willen bereiken in hun leven door te werken, gaan er nu geen kans meer toe krijgen. Ik kan zelf niets meer doen.

»In de hoop dat ze het land konden verlaten zijn velen uit heel Afghanistan naar de luchthaven gevlucht. Maar ook daar zijn er talibanaanvallen geweest. Ik woon zelf in Kaboel, in de buurt van de luchthaven. Dag en nacht hoor ik de geweerschoten hier rond me. De meeste mensen blijven thuis. Als ze documenten hebben waaruit blijkt dat ze voor een internationale organisatie hebben gewerkt, of in de media, steken ze die in brand. Of ze verbergen ze onder de vloer.

»Zeker voor vrouwen is het te gevaarlijk om naar buiten te gaan en een kijkje te nemen. Een paar dagen geleden konden we als vrouwen nog vrij buiten lopen. Maar nu is dat compleet veranderd. Ik hoop dat het op een dag nog goed komt in Afghanistan, maar ik vrees van niet.»