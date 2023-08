‘De tijd tikt in Poetins voordeel’: 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Otto-Jan Ham: ‘Dat zware auto-ongeluk op mijn 19de heeft twintig jaar enorm op me gewogen’

Uit televisionele overwegingen heeft hij al de Atlantische Oceaan overgestoken, een afstompend WK tijdrijden verreden en met de hulp van paddo’s bloemetjes geplukt in eigen hoofd. En toch staat Otto-Jan Ham (44) nu pas voor zijn grootste uitdaging: een hoogsteigen laatavondtalkshow presenteren op VRT 1. Zoals hij het in zijn gloednieuwe programmatitel zelf treffend uitdrukt: ‘Amai zeg wauw!’

Oleksandra Matviichuk: ‘Het einde van Prigozjin bewijst: een mensenleven is niks waard in Rusland’

Samen met haar team legt de Oekraïense Oleksandra Matviichuk (39), winnares van Nobelprijs voor de Vrede, alle oorlogsmisdaden van de Russische troepen vast. Haar doel: de daders veroordeeld krijgen, Vladimir Poetin op kop. ‘Er moet snel iets veranderen, want de tijd tikt in zijn voordeel.’

Lou Miller

Lou Miller, dochter van An Miller en Filip Peeters: ‘Op een gegeven moment ga je dood. Dat maakt mijn perfectionisme draaglijk’

‘Iedereen gaat natuurlijk met haviksogen naar mij kijken in ‘De twaalf’,’ zegt Lou Miller, blij dat ze nog even respijt heeft. ‘Dat heb je als dochter van.’ Maar wat moet je, als je ouders hebt als An Miller en Filip Peeters, en toch ook passioneel geniet van acteren?

Bart De Wever: ‘Ik ga niet stoppen. Als ík het niet doe, wie dan? Wat na mij komt, is niet beter’

Na twintig jaar als N-VA-voorzitter staat Bart De Wever (52) voor het belangrijkste jaar van zijn carrière: de parlementsverkiezingen in juni en de daaropvolgende regeringsvorming worden bepalend voor zijn plaats in de geschiedenisboeken en de toekomst van het land.

Margriet en Celien Hermans: – ‘We zijn allebei hevige karakters’– ‘Ik was blij toen je het nest verliet!’

Mochten mensen een cijfer op de schaal van Beaufort kunnen krijgen, dan zouden Margriet (69) en Celien (30) Hermans vast als orkanen geklasseerd worden. Aan tafel bij de muzikale moeder en dochter klinkt het bulderlachen als gedonder en wordt er gebakkeleid dat ramen en deuren kletteren. ‘Wij zijn hevig in alles. Zowel in de warmte en liefde die we elkaar tonen, als in onze ruzies.’

Margriet en Celien Hermans

Zij-instromers in het onderwijs: ‘12-jarigen rúíken dat je nieuw bent. Ik deed het in mijn broek!’

Met 1 september in zicht is het voor ouders angstig afwachten: staat bij mijn kind straks wel iemand voor de klas? Gelukkig wordt het lerarentekort bestreden door zij-instromers: redders in nood die van het onderwijs misschien niet hun eerste, maar na rijp beraad wel hun tweede loopbaan hebben gemaakt. In het beste geval krijgt uw kroost straks les van één van deze vier bekende koppen.

Geweld bij jongeren (3): ‘Ik verstop mijn keukenmessen en ga slapen met mijn handtas, anders gaat mijn zoon ermee aan de haal’

Liesbeth ontdekte twee jaar geleden dat haar toen 13-jarige jongste zoon in een drillrapbende zat, en sindsdien gaat haar gezin door een hel. De wanhoop nabij doet ze haar verhaal, zonder taboes. ‘Ik ben doodsbang dat er op een dag iets onomkeerbaars gebeurt.’

Op reis door uw lijf: de ogen. ‘Kinderen die veel buiten spelen, zijn minder bijziend dan kinderen die veel in boeken of op schermen lezen’

Wat mogen wij blij zijn met onze kijkers. Ze zorgen er niet alleen voor dat wij ons probleemloos door de wereld kunnen bewegen en kunnen zien hoe mooi die (soms) is, ze stellen ons ook in staat om woordeloos contact met elkaar te maken. Toch bezorgen onze ogen ons ook een pak hoofdbrekens. Professor Ingele Casteels keek en zag: ‘Een beetje bijziendheid kan geen kwaad.’

Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard Beeld Photo News

Viva la Vuelta: ‘Evenepoel is niet de favoriet, zelfs op 90 procent kan Vingegaard winnen’

Geholpen door de loden Spaanse hitte maakt Humo u helemaal warm voor de Ronde van Spanje. Welke renners moet Remco Evenepoel verschalken op weg naar zijn tweede eindzege? Moet hij de mythische col Angliru vrezen? En hoe zit dat nu met die transferperikelen?

The Hickey Underworld: ‘Als wij ergens samen zijn, is het meestal geen feest’

The Hickey Underworld won in 2006 de Rock Rally, maakte drie bejubelde platen, hield er in 2016 mee op, en is nu helemaal terug. Het grote comebackinterview! ‘We hebben dingen níét gedaan waarvan ik mij nu afvraag: waarom in godsnaam?’