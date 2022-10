‘De tumor van mijn dochter was brute pech. En toch vond ik dat ik gefaald had als vader’: 9 verhalen over de strijd tegen kanker

Vandaag organiseert Kom op tegen Kanker voor de 23ste keer de Dag tegen Kanker. Nog steeds krijgen elk jaar meer dan 40.000 Vlamingen het harde verdict te horen - gemiddeld vijf nieuwe patiënten per uur. Vandaag leven ook ruim 200.000 mensen met de gevolgen ervan. Wij bundelden voor u 9 verhalen over, en getuigenissen van, mensen die met het medische monster geconfronteerd werden: ‘Net zoals je altijd een ex-roker blijft, blijf je voor altijd een kankerpatiënt’

Beeld Marco Mertens

De strijd tegen het schuldgevoel en de tumor: ‘De kanker van mijn dochter was brute pech. En toch vond ik dat ik gefaald had als vader’

Elk kwartier krijgt een Europees gezin te horen dat hun kind kanker heeft. Dankzij grote sprongen van de medische wetenschap is vier op de vijf patiëntjes vijf jaar na de diagnose nog in leven. Maar de tol op kind en gezin is zwaar. Humo mat naar aanleiding van Kinderkankerdag de fysieke, emotionele en financiële impact van de ziekte bij kinderen. In het eerste deel van het onderzoek: hoe gaan families om met het noodlot? ‘Ik ken lieve, fantastische ouders bij wie de woede en frustratie vele jaren later nog blijven borrelen.’

Moeder en dochter over preventieve borstamputatie: ‘Ik wist wel dat ik er niks aan kon doen, maar het is toch door mij dat ze dat gen hebben’

Een taverne in Lokeren na sluitingstijd. Vader Willy, vroeger vrachtwagenchauffeur, staat nog achter de toog, mama Liliane, die de feestzaal runt, is net klaar met dweilen. Dochter Cindy tapt een pintje voor me. Haar gsm rinkelt. ‘Alweer’, zegt ze, ‘sinds deze ochtend regent het sms’jes: ‘Heb je het gelezen, Angelina Jolie heeft het ook laten doen, net als jij!” ‘Maar ik was wel eerst,’ zegt ze dan wonderlijk onverbloemd. Ze neemt nog even afscheid van haar jongste zus. ‘Zij is de enige van de vier zussen die het BRCA1-gen niet van mijn moeder heeft geërfd,’ vertelt ze dan, terwijl ze aanschuift.

Fit naar de 100: ‘Je kunt tot 60 procent van alle kankers voorkomen door je levensstijl aan te passen’

We leven gemiddeld langer dan ooit, maar helaas niet altijd in uitstekende gezondheid: menige senior verpietert tussen de sanseveria’s en de looprekken, tjokvol medicijnen tegen de chronische pijnen. De aandachtige Humo-lezer zal dat lot gelukkig bespaard blijven, en wel dankzij onze handzame gids waarmee u moeiteloos de kaap van de 100 rondt: ‘Ettelijke studies hebben aangetoond dat veel fruit en groenten eten de kans op kanker met 30 tot 50 procent vermindert’

Beeld Saskia Vanderstichele

Tore Sercu is onherroepelijk ziek: ‘Net voor ze me die eerste chemococktail zouden toedienen, zeiden ze dat die me onvruchtbaar zou maken’

Op je 23ste hoort tijd zich uit te strekken als een oceaan voor je blote voeten. Tot mei vorig jaar keek Tore Sercu, zoon van ‘Chantal’-bedenker en -acteur Mathias Sercu, nog uit over zo’n oceaan van tijd. Plannen, avonturen, studie, liefde: een heel leven tekende zich af aan de horizon. In vijftien maanden is die oceaan verdampt tot een plasje waar hij nog met moeite zijn grote teen in kan dippen. De schuldige is kanker, één van een zeldzame en zeer agressieve aard. Genezen kan niet meer. ‘Ik heb altijd willen weten: hoelang heb ik nog?’

Arno: ‘Ik leef nog, ja. Maar ik leef met een kanker, hè’

Hij was alomtegenwoordig in 2021: de plaat ‘Vivre’ en de Canvas-documentaire ‘Charlatan’ waren even ontwapenend als succesrijk. Maar achter de schermen beleefde Arno (72) zijn annus horribilis. Zijn pancreaskanker dwong hem hardhandig tot rust, twee van zijn beste vrienden stierven – één van hen was Paul Couter, zijn bloedbroeder bij Tjens Couter. ‘Ik leef vandaag en ik ben heel blij, misschien is dit het laatste concert dat ik doe en ik dank iedereen daarvoor.’

Kankerkoning alcohol: ‘Een glaasje wijn per dag goed voor de gezondheid? Larie!’

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek legt een duidelijk verband tussen alcoholgebruik en verschillende soorten kanker, maar toch weten de meeste mensen van niets. Zelfs wie het bij één of twee glaasjes per dag houdt, verhoogt zijn kansen om op een dag in het dokterskabinet een verpletterende diagnose te krijgen. Humo ging praten met patiënten die de link tussen het woekerweefsel in hun lichaam en hun liederlijke leven durven te leggen. ‘Ik had gesolliciteerd voor borstkanker zonder dat ik het doorhad.’

Beeld Diego Franssens

Dirk De Wachter na de kankerdiagnose: ‘Ik zit met de dood voor ogen, maar mijn blik op de wereld is onveranderd’

Dirk De Wachter (61) straalt wanneer hij de deur voor ons openzwaait. De psychiater die ons ongelukkig leerde zijn, doet zonder enige twijfel zijn eigen leer eer aan. Hij kreeg deze zomer een onheilstijding – kanker – en onderging een zware operatie. Maar als wij hem complimenteren over zijn verschijning, grapt hij moeiteloos dat hij tien kilo is afgevallen en dat de cortisonen zijn gelaat een mooie vulling geven. ‘De absurditeit van het leven, door Kamagurka altijd zo meesterlijk verbeeld, zul jij nooit uit het oog verliezen,’ zegt hij. ‘Maar,’ voegt hij er even later aan toe, ‘de afgelopen maanden waren miserie. Ik ben blij dat ik nog leef.’

VUB-rector Caroline Pauwels over omgaan met kanker en de kunst van een mooi leven: ‘Dat ik zoveel liefde krijg, ontroert me mateloos’

Nadat Caroline Pauwels in juni 2019 te horen kreeg dat ze kanker had, verdween ze even van de radar. Maar sinds de opening van het nieuwe academiejaar is de VUB-rector weer alomtegenwoordig. ‘Ik heb de voorbije maanden al even vaak gelachen als gehuild.’ En zo gingen haar kinderen daar mee om: ‘Dat je mama kanker heeft, hoor je liever niet.’

Beeld Geert Van de Velde

Vier lotgenoten over het leven na en met kanker: ‘Net zoals je altijd een ex-roker blijft, blijf je voor altijd een kankerpatiënt’

Enkele jaren geleden bracht Humo bracht vier lotgenoten samen: Bart van Eldert, Danielle Pinedo, Floor Van Liemt en Sabine De Vos. Allemaal schreven ze een boek over de impact van de ziekte op hun leven, op hun kijk op de dingen én op hun omgeving. Want er is onverbiddellijk een vóór en een na, wanneer je het parallelle universum van PET-scans en chemopompen, wachtkamers en astronautenvoeding in wordt gezogen.