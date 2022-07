De ultieme survivalgids voor 7 dagen Dour: ‘nog traumatiserender dan een week tussen de ratten’

Wie de knaldrang niet kan temperen, moet deze week de richting van Dour uit. Met een XXL-editie breidt de hoogmis van de muzikale potpourri uit van vier naar zeven dagen. Volgens ervaringsdeskundigen was Dour in normale omstandigheden al het slopendste evenement op de festivalkalender. Hoe overleef je Dour? Een survivalgids in vijftien stappen.

1. Doe niet onnodig stoer

Het is onder jeugd misschien bon ton om met een huifkar vol Cara Pils op de camping van Dour te paraderen, maar als drie sixpacks budgetpils ervoor hebben gezorgd dat er geen plek meer was voor een opblaasmatras, dan ben je niet cool maar gewoon dom. We herhalen graag dat Dour XXL maar liefst zeven (!) dagen duurt, en heb je echt wallen zo groot als de Borinage over voor een Carakater die aanslaat als Miley Cyrus’ wrecking ball? Dour overleven begint bij de basics: verkies een fleecedeken niet boven een slaapzak, verwar een matras niet met een yogamat, en spreek onderling af wie er een pomp voorziet. Dat laatste is essentieel als je een slaaptekort wil vermijden dat niet in uren maar in dagen uit te drukken is.

2. Neem je eigen vouwstoel mee

Of wil je echt de festivalganger zijn die tot vervelens toe op andermans materiaal aast?

3. Mijd de toiletten op de camping

In de zoektocht naar de perfecte kampeerplek, mijd je best twee situaties: zet je tent niet neer op moerasgebied, en als er binnen de straal van vijftig meter toiletten te bespeuren zijn, trek je (minstens) honderd meter noordwaarts. Hoewel de naïeve festivalganger sanitair in de nabijheid als een pluspunt beschouwt, zijn de sanitaire blokken op de camping van Dour de plekken waar in het verleden al eens geïmproviseerde raves werden georganiseerd. Ga je gang als je je nachtrust graag verspeelt aan goa-trance, maar zeg niet dat we je niet hebben gewaarschuwd.

4. Mijd Fransmannen op de camping

Je op een camping naast Nederlanders installeren is om gekende redenen een beginnersfout, maar blijf op Dour ook vooral weg van onze zuiderburen. Je tent neerplanten naast Fransmannen is om problemen vragen. Niet dat we alle Franse twintigers over dezelfde kam willen scheren, maar in 70 procent van de gevallen slapen ze niet en overleven ze de nachten op happy hardcore. Dan mag je nog stoefen over de kwaliteit van je oordoppen: courage!

5. Koop een slot voor je tent

Een tip die ons is ingefluisterd door doorwinterde Douristen. Geef de dieven geen kans. Het helpt natuurlijk om je flatscreen tv, drie Rolexen en tandkristallen thuis te laten.

6. Verwar water niet met azijn

Tijdens een editie van Dour in onze tienerjaren trokken twee vrienden in benevelde toestanden naar de plaatselijke supermarkt, waar ze water verwarden met azijn. Hydrateren op dagen dat je je keel als bierleiding gebruikt, is een vaak vergeten traject in de bestrijding tegen Dimitri Vegas & Like Mike-dreunende hoofdpijn, maar laat bovenstaande een wijze les zijn en lees wat er op het etiket van een fles staat. Waar we naartoe willen: drink water, véél water.

7. Wees gewapend tegen de modder

Volgens bezopen ooggetuigen ploeterden Beyoncé en haar collega’s van Destiny’s Child in 2000 door de modder van Dour. In werkelijkheid liet de organisatie op bevel van het drietal een leger bodyguards de Henegouwse klei trotseren om de leden van Destiny’s Child – volledig in het wit gekleed – letterlijk op het podium te hijsen. In 2012 headlinede Bon Iver dan weer de meest uitgeregende editie in de recente geschiedenis van het Waalse festival.

Wout van Aert en andere Kempenaren hebben een streepje voor op Dour, waar het gras al na één plensbui forfait geeft en het terrein in geen tijd verandert in de WK-droom van veldrijders. Wie het festival op witte sneakers denkt te overleven en hoopvol is dat een enkele wasbeurt volstaat om ze te reanimeren, mag verder dromen. Het is bovendien Dour en niet Tomorrowland, dus laat je designerkleren thuis. Niemand zal trouwens vreemd opkijken als je plots opdraaft in een retro skipak met bergwandelschoenen of regenlaarzen onder. We zagen ooit iemand in oliepak en met knielaarzen over de weide trekken en hoewel het er behoorlijk lullig uitzag, werd die bezoeker wel unaniem tot Slimste Dourist ooit gekroond.

Googel ‘Dour modder’ en je weet wat te verwachten wanneer de zomerse voorspeling van Frank Deboosere niet blijkt te kloppen. We willen trouwens niet de spelbederver zijn, maar het hoeft niet aanhoudend te regenen. Ook één stevige lokale bui kan al volstaan om Dour te veranderen in een driloefening van het leger.

8. Sletsen zijn geen festivalschoeisel

Dour vergelijken met de Marathon des Sables is net een brug te ver, maar in het verleden is meermaals gebleken dat je voeten na honderdduizenden stappen op Henegouwse grond rijp lijken voor amputatie. Dat laatste is terug te brengen naar bedenkelijke vestimentaire keuzes. Wanneer gaan festivalgangers beseffen dat badslippers en teensletsen bedacht zijn voor andere doeleinden dan een rave die nooit lijkt te stoppen? Wil je bovendien de bezoeker zijn aan wiens voeten je kan afleiden dat je al een week niet hebt gedoucht? Wie achteraan op de camping ligt heeft aan het einde van de festivaldag nog een wandeling van 2 uur en 23 minuten – een ruwe schatting – voor de boeg. Denk je écht dat je zeven dagen Dour gaat overleven op sandalen?

9. Piek op de juiste momenten

In ons geval is dat ervoor zorgen dat er nog genoeg energie in de tank zit tegen zaterdagavond, wanneer Angèle de EHBO-medewerkers zal ontlasten door hartmassages uit te voeren op de tonen van ‘Tout oublier’, ‘Balance ton quoi’ en ‘Bruxelles je t’aime’. Doseren is de enige manier om de slotdag te halen, wanneer Roméo Elvis, Flume en Sleaford Mods naar Dour afzakken. Het zou immers zonde zijn als je niet kan navertellen over hoe je pees is afgescheurd tijdens een pogo op het concert van Roméo Elvis.

10. Mijd pikant eten

En bonen. Het blijft tenslotte een festival en de laatste plek waar je tussen dag vier en dag zeven van Dour XXL wil belanden is op een Dixi. Dan mag je nog verdoofd zijn of tien wasknijpers voorzien: volgens ingewijden is een week tussen de ratten verblijven minder traumatiserend dan de geur van een Dixi op Dour.

11. Verander geregeld van spijs

Dour programmeert een Franse gabberact (Ascendant Vierge), een Burkinese verhalenverteller (Avalanche Kaito), een coldwavegroep uit Wit-Rusland (Molchat Doma), een Italiaanse techno-dj (Elisa Bee) en naar alle waarschijnlijkheid zal er tussen de honderden artiesten op de affiche ook een drillrapper van de Seychellen zitten.

Geen enkel Belgisch festival kan de term ‘eclectisch’ meer claimen dan Dour, waar verdeeld over acht podia de meest obscure genres aan bod komen die zelfs bij personeelsleden van Spotify kortsluiting veroorzaken. Het mooie aan Dour blijft dat mainstream en alternatief er in harmonie leven. Op het moment dat Angèle radiohits op de menigte zal afvuren, dient het Franse artistiek collectief Maraboutage een ratatouille op van baile funk, kuduro en gqom, terwijl Makaya McCraven in Le Labo dan weer jazzklassiekers nieuw leven zal inblazen.

Wie non-stop beats wil verorberen kan in De Balzaal terecht, en de Dub Corner is de vrijhaven voor wie bij het ontbijt, de lunch en het avondmaal niet zonder dub kan. Maar probeer als bezoeker vooral te variëren zodat je niet inkakt van verveling. Dour is er om te ontdekken, te fronsen (véél te fronsen) en huiswaarts te keren met een rugzak vol geheimtips waarmee je hipsters onder tafel kan praten.

12. Falafel is geen katereten

In het verleden de proef op de som genomen: het broodje falafel van de pitazaak aan het hoofdpodium is niet geschikt als katereten. We hebben de rest van het festival rondgelopen met het gevoel dat we inwendige aambeien van tien kilo per stuk meezeulden. Wees lief voor jezelf: probeer af en toe fruit te eten, speel nu en dan een gerecht met groenten binnen, en het komt heus wel goed.

13. Rustig aan met dat geschreeuw

Doureeeeuh is een gekende strijdkreet, maar met uitzondering van enkelingen die zich in een parallel universum wanen, is de overgrote meerderheid op de hoogte van waar het festival plaatsvindt. Schreeuw je stem dus niet schor door om de haverklap Doureeeeuh te tieren. Tenzij je graag hebt dat je vrienden je al na twee dagen beu zijn.

14. Kijk naar mekaar om

Wanneer een wildvreemde met de ogen op halfzeven je iets aanbiedt wat op een funky Frisk lijkt, is het een wijze beslissing om het aanbod af te slaan. Kijk naar mekaar om, laat je goed omringen wanneer je toch iets hebt geslikt wat geen pepermunt blijkt te zijn en help anderen in geval van nood.

15. Oefen je Frans

Er gaat een moment zijn waarop de batterij van je gsm het begeeft en je de hele avond zal ronddwalen tot je geadopteerd wordt door een ludieke Franstalige vriendengroep. ‘Fanfreluche est une poupée’ zingen laat altijd een goede indruk na, en is de opening naar nieuwe vriendschappen. Beschouw Dour verder vooral als een taalkamp Frans. Oké, misschien niet alle gevoerde conversaties zullen even zinvol zijn met het oog op het dagdagelijkse leven, maar je kan het maar gehad hebben: een onnodig lang debat over of Los Bitchos een briljante dan wel een belachelijke groepsnaam is.

(DM)

Dour Festival, nog tot en met zondag 17 juli, dourfestival.be