De vijf best betaalde VRT-gezichten: ‘Ik verdien zeker niet zoveel dat ik nu al van mijn pensioen zou kunnen genieten als ik stop’

Alweer heisa aan de Reyerslaan: ondanks dat de openbare omroep weigert om de toplonen van haar schermgezichten te, wel ja, openbaren, zijn de cijfers nu toch uitgelekt. En wát voor cijfers: de absolute grootverdiener van het lijstje strijkt jaarlijks maar liefst 700.000 euro bruto op. Maar ook de overige schermgezichten met een exclusiviteitscontract bij de VRT kunnen niet klagen: met jaarlijkse loonbriefjes tussen de 300.000 en 500.000 euro kan je dezer dagen toch al eens flink gaan tanken.

Humo bracht begin mei de bal aan het rollen, toen verschillende bronnen bevestigden dat Niels Destadsbader en andere populaire schermgezichten ‘een half miljoen euro per jaar en meer’ verdienen bij de VRT, omgerekend minstens 40.000 euro per maand. In juni veroorzaakten twee zinnetjes in het VRT-jaarverslag nog meer ophef: ‘Elf VRT-gezichten verdienen tussen 101.000 en 300.000 euro bruto per jaar. En zes exclusiviteitsovereenkomsten hebben een waarde van meer dan 300.000 euro’. De grote verdieners bleven evenwel anoniem, want de VRT verschuilde zich achter een contractueel vastgelegde zwijgplicht.

Nochtans geldt de regel van ‘openbaarheid van bestuur’ voor élk overheidsbedrijf. Elke Vlaming heeft immers het recht om te weten wat er met zijn belastinggeld gebeurt. Vorige maand nog verklaarde mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) dat het ‘de afspraak was met de VRT om daar transparantie in te geven.’ Desalniettemin heeft de VRT niet meegewerkt aan het dossier van Het Laatste Nieuws, waarin de krant uitspitte om welke schermgezichten het precies gaat.

Tom Waes

Hét kijkcijferkanon van de VRT is Tom Waes. Naast een exclusiviteitscontract via productiehuis De Mensen heeft hij ook een volumedeal, waarmee hij kan rekenen op een minimumaantal programma’s of uren zendtijd. Waes krijgt een geschatte brutovergoeding van minstens 700.000 euro per jaar

Philippe Geubels

In 2018 deed de veelbesproken overstap van de komiek naar de VRT al heel wat stof opwaaien rond de VRT-strategie met exclusiviteitscontracten. Philippe Geubels onderhandelde met VTM, maar koos uiteindelijk voor de openbare omroep. Programmabaas Olivier Goris haalde hem binnen met een fors financieel voorstel. Dat legde de VRT geen windeieren, want sindsdien maakte Geubels populaire programma’s als ‘Taboe’, ‘Is er een dokter in de zaal?’ en de fictiereeks ‘Geub’. Geubels krijgt van de VRT niet alleen een exclusiviteitsvergoeding, maar ook een lucratieve consultancy-afspraak en een sterke volumedeal. Alles samen goed voor een loonbriefje van minstens 500.000 euro bruto per jaar.

Jeroen Meus

Vlaanderens meest geliefde tv-kok verdient met al dat jolige roeren in de potten van ‘Dagelijkse kost’ per jaar zo’n 500.000 euro. Bovendien probeert de VRT als ‘een goede huisvader’ van ons belastinggeld haar inkomsten te maximaliseren, bijvoorbeeld via de vennootschap 4Tops die alle merchandising van ‘Dagelijkse kost’ op de markt brengt: kookboeken, potten en pannen, keukengerei, enzovoort. Een deel van die opbrengsten gaan inderdaad naar de VRT, maar Meus zelf heeft ook belangen in die vennootschap.

Niels Destadsbader

Niels Destadsbader was tot voor kort één van de exclusieve VTM-gezichten en presenteerde er onder andere het immens succesvolle ‘The Masked Singer’. Vrij verrassend kondigde hij vorig jaar aan de Medialaan voor de Reyerslaan te verruilen. Naar verluidt wilde VTM niet ingaan op zijn vraag om een pak meer te verdienen dan de zowat 300.000 euro die hij toen al opstreek. Enter Ricus Jansegers, ex-programmabaas van VTM en nu algemeen directeur content bij de VRT: ‘We hebben een marktconform voorstel gedaan.’ Dat voorstel zou goed zijn voor minstens 400.000 euro per jaar.

Ben Crabbé

Ben Crabbé is vooral bekend als de presentator van ‘Blokken’, dat hij onafgebroken presenteert sinds 1994. Met een vergoeding van 2.000 euro per aflevering komt hij alleen al daarmee aan 400.000 euro per jaar. Crabbé is zowel exclusief verbonden aan de VRT als aan productiehuis De Mensen, en heeft daarnaast nog een ruime volumedeal. In totaal verdient hij zo minstens 500.000 euro bruto per jaar.