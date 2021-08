De volgende hindernis in de evacuatie uit Afghanistan: vermijden dat extremisten Europa insluipen

De voorbije week werden enkele duizenden mensen uit Afghanistan geëvacueerd. De prioriteit ging uit naar mensen met een buitenlands paspoort en Afghanen die werkten voor landen die streden tegen de taliban. Toch vrezen veiligheidsdiensten dat enkele extremisten van de chaos gebruik zullen maken om grenscontroles te verschalken. Ze bewaren pijnlijke herinneringen aan 2015, toen in de grote vluchtelingenstroom ook enkele terroristen binnenkwamen.

Nu duizenden Afghaanse vluchtelingen per luchtbrug naar Europa en Noord-Amerika komen, staan westerse politie- en inlichtingendiensten voor de lastige taak om mogelijke jihadisten en andere potentieel gevaarlijke mensen eruit te pikken. Europese veiligheidsdiensten bewaren pijnlijke herinneringen aan 2015, toen tegelijk met een grote influx van vluchtelingen uit Syrië ook enkele islamistische extremisten binnenkwamen, die in november van dat jaar in Parijs een reeks bloedige aanslagen pleegden. Daarbij kwamen 130 mensen om. De autoriteiten proberen daarom alle vluchtelingen voor of bij binnenkomst te screenen.

Amerikaanse functionarissen doen die identiteits- en achtergrondcheck, die soms al in het vliegtuig begint, vooral op legerbases in het Midden-Oosten en Europa. Daar worden de vluchtelingen in eerste instantie heen gebracht. Vandaar worden de Afghanen doorgevlogen naar de Verenigde Staten. En een land als Frankrijk doet zijn eerste screening op een basis in Abu Dhabi. “Wij kennen alle personen die door het Franse leger hierheen worden gebracht”, verzekerde de Franse binnenlandminister Gérald Darmanin op radiozender France Info.

Risico

Niettemin zijn er inmiddels enkele verdachte personen binnengeglipt. Zo houdt de Franse inlichtingendienst vijf via de luchtbrug binnengekomen Afghanen nauwlettend in de gaten, omdat zij mogelijk banden hebben met de taliban. Een van hen zou voorzien van een vuurwapen een taliban-controlepost in de Afghaanse hoofdstad Kaboel hebben bemand, maar zou de Fransen ook flink hebben geholpen bij hun evacuatie. De veiligheidsdienst probeert te bepalen of de vijf mannen een risico vormen. Een van hen werd opgepakt, volgens de autoriteiten omdat hij het hotel waar hij in quarantaine moest blijven korte tijd had verlaten.

“Natuurlijk is er een risico van infiltratie”, zei directeur Didier Leschi van de Franse immigratiedienst op de radio. “In 2015 en 2016 werden we in Europa, en vooral Duitsland, geconfronteerd met de komst van mensen met valse Syrische paspoorten. Dus we zijn voorzichtig.”

Verdachte personen

Denemarken trof onder zijn evacués twee verdachte personen aan, onder wie een bendelid uit Kopenhagen dat in juli was uitgezet. De gangster probeerde op de identiteitspapieren van zijn broer terug naar Denemarken te komen. “Wij hebben een persoon gearresteerd die met een evacuatievliegtuig vanuit Afghanistan via Pakistan hierheen kwam”, twitterde de politie van Kopenhagen.

En volgens de Britse onderminister van defensie James Heappey hebben mensen die op een no-fly-lijst staan geprobeerd om aan boord van evacuatievliegtuigen te komen. “Er zijn mensen die van de situatie gebruik proberen te maken om binnen te komen en ons kwaad te doen”, aldus de bewindsman tegen de BBC.

Ook landen rond Afghanistan, zoals Iran, Pakistan en enkele voormalige Sovjet-republieken – die vaak worden gerekend tot de Russische invloedssfeer – zijn beducht voor terroristische infiltratie. Want de VS vielen Afghanistan twee decennia geleden binnen omdat terreurgroep Al Qaida haar aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon vanuit Afghanistan had gepland. En ondanks de jarenlange Amerikaanse interventie opereren er naar schatting van de Verenigde Naties nog altijd honderden Al Qaida-strijders in het land. Daarnaast zijn allerlei andere terreurgroepen actief, zoals een lokale tak van Islamitische Staat en Tehreek-e-Taliban Pakistan, de Pakistaanse taliban.

Zorgen over defensiemateriaal van Amerikaanse makelij

De Russische regering uitte woensdag dan ook haar bezorgdheid over de fikse hoeveelheid defensiematerieel van Amerikaanse makelij die in het bezit is gekomen van de taliban. De Russen zeggen vooral gealarmeerd te zijn over zo’n honderd luchtafweerraketten die vanaf de schouder kunnen worden afgevuurd, die door de strijders zouden zijn bemachtigd. Als terroristen die raketten in handen krijgen, kunnen ze deze gebruiken om burgervliegtuigen neer te halen.

President Vladimir Poetin merkte daarbij op dat “strijders vermomd als vluchtelingen” ook Russisch grondgebied kunnen bereiken. “Wie kan er verborgen gaan tussen de vluchtelingen?” vroeg de Russische sterke man retorisch. “Wie kan het weten?”