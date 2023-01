De zoektocht naar het lichaam van zuster Gaby gaat verder: ‘Was zuster-overste medeplichtig?’

Bijna 41 jaar na haar verdwijning wordt het dossier van zuster Gaby uit het Sint-Vincentiusklooster in Dendermonde nieuw leven ingeblazen. Na de publicatie van haar verhaal in Humo 4293 liet minister van Justitie Vincent Van Quickenborne weten dat een belangrijke getuigenis uit 1999 nu wel zou worden onderzocht. Tot grote tevredenheid van oud-onderzoeksrechter Walter De Smedt, die zich samen met twee gewezen speurders van de gemeentepolitie verdiepte in deze cold case en allerlei malversaties blootlegde.

HUMO Om welke getuigenis gaat het?

WALTER DE SMEDT «In 1999 verklaarde een bouwvakker die vlakbij aan het werk was dat hij, kort na de verdwijning van zuster Gabrielle, op een ochtend de zuster-overste en een novice in de tuin van het Sint-Vincentiusklooster had zien graven. De tuinman was er ook bij. Vreemd, vond de getuige, want op dat moment had de zuster-overste in de kapel moeten zitten en niet met een schop in haar hand in de tuin. Hij getuigde ook dat ze een put van één bij anderhalve meter aan het dichtgooien waren. De bouwvakker ging destijds niet onmiddellijk naar de politie – de nonnen hadden gezegd dat zuster Gabrielle uit eigen beweging was vertrokken en iedereen geloofde dat, ook hij. Pas in 1999, toen de politie van Aalst het dossier heropende en een zoektocht organiseerde naar de vrouw, viel zijn frank. Maar met zijn getuigenis werd niets gedaan. Dat is onbegrijpelijk, want in 1999 was de zaak nog niet verjaard.»

HUMO Waarom werd er niets gedaan met zijn getuigenis?

DE SMEDT «Dat is de vraag! Als men toen de zuster-overste en de novice had verhoord en geconfronteerd met het verhaal van de bouwvakker, was de zaak rond geweest.»

HUMO De hoofdverdachte in de verdwijning van zuster Gaby is wijlen kanunnik Gaston Mornie, de op seks beluste directeur van het klooster.

DE SMEDT «Een lijk verbergen is een misdaad op zich, en ik denk dat er niets gedaan is met de getuigenis van de bouwvakker om te vermijden dat er mogelijke medeplichtigheid of zelfs mededaderschap van de zuster-overste aan het licht kwam. Mornie was in 1999 al verbrand omdat iedereen afwist van zijn seksueel misbruik en zijn bezoeken aan seksclubs, maar de kloostergemeenschap zelf werd op die manier wel beschermd.»

HUMO Op vrijdag 13 januari was er een eerste onderzoek van het terrein achter het Sint-Vincentiusklooster in Dendermonde.

DE SMEDT «Ik was daar samen met de twee oud-rechercheurs van Dendermonde en drie mensen van de federale politie. De bedoeling was om na te gaan welke onderzoeken nog technisch haalbaar zijn. Sinds 1999 staan er gebouwen op die plaats en dat is natuurlijk een groot probleem. Het zou kunnen dat haar lijk onder een gebouw ligt of dat haar beenderen zijn afgevoerd samen met de grond die werd opgegraven. Misschien heeft de aannemer van toen wel beenderen aangetroffen, maar dat niet gemeld aan de politie om te voorkomen dat hij de werf zou moeten stilleggen. De kans dat we het lijk nog vinden, is dus niet groot. Maar de kroongetuige zegt wel dat er nu struiken staan op de plaats waar het volgens hem gebeurde. Het zou dus toch kunnen.»