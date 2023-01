De zussen van Olivier Vandecasteele: – ‘Tijdens ons videogesprek vorige week zag hij er iets beter uit’– ‘Ze hadden hem een jasje gegeven, zodat hij er beter zou uitzien’

Geen buitenlander heeft langer in een Iraanse isoleercel gezeten dan de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (42). Binnenkort zit hij er precies een jaar vast. Vandecasteele is na een schijnproces veroordeeld tot 40 jaar opsluiting en 74 zweepslagen, maar hij zal pas vrijkomen als de Belgische justitie de Iraanse terrorist Assadollah Assadi laat gaan. Zijn zussen Nathalie en Virginie Vandecasteele blijven hemel en aarde bewegen voor hun jongste broertje en wereldverbeteraar. ‘Hij weet zelfs niet dat er een revolutie woedt in Iran.’

Eerlijk duurt het langst, dacht de familie Vandecasteele uit de regio van Moeskroen. En dus deden ze wat de Belgische regering vroeg. Ze zwegen over de arrestatie van Olivier Vandecasteele in Iran, tegenover vrienden en kennissen beweerden ze zelfs dat er niets aan de hand was. België moest namelijk eerst nog het overbrengingsverdrag met Iran afronden dat een gevangenenruil mogelijk maakt. En daarna moest het Belgische parlement de wet over het overbrengen van gevangenen goedkeuren – wat het ook heeft gedaan. Maar toen ging het Grondwettelijk Hof dwarsliggen. Het strookt niet met de grondwet, zeiden de rechters, dat je terrorist Assadollah Assadi zou ruilen voor ngo-medewerker Olivier Vandecasteele: ‘Dat zou het recht op leven van de slachtoffers schenden.’

NATHALIE VANDECASTEELE «Op 20 januari hebben we het laatste videogesprek met Olivier gehad. Hij zag er beter uit dan de vorige keer dat we hem hadden gesproken.»

VIRGINIE VANDECASTEELE «Hij droeg voor het eerst sinds lang een jasje – dat hadden ze hem gegeven zodat hij er beter zou uitzien. Maar hij is er niet goed aan toe.»

NATHALIE «‘Ik moet positief zijn,’ zei hij. Maar we zagen dat hij zijn uiterste best deed om niet te huilen. Hij wilde onze ouders geen pijn doen.»

VIRGINIE «Op zo’n moment kan hij niet zeggen wat hij wil. Hij keek voortdurend naar boven, naar de bewakers die hem in de gaten hielden. Hij werd ook gefilmd.»

HUMO Begrijpen ze wat hij zegt als hij met jullie Frans spreekt?

VIRGINIE «Er is altijd een vertaler bij, ook als de Belgische ambassadeur op bezoek komt. Dan volgen op zijn minst vijf mensen de conversatie.»

NATHALIE «En twee camera’s.»

VIRGINIE «Eén camera op het gezicht van Olivier, en één camera op het gezicht van de ambassadeur. Het is vaak de vertaler die bepaalt waarover Olivier mag spreken of niet.

»Hij is van de wereld afgesloten. Hij is opgepakt op 24 februari vorig jaar, de dag waarop Rusland Oekraïne is binnengevallen, maar het zou kunnen dat hij niet eens weet dat daar een oorlog aan de gang is. Hij weet ook niet dat er een revolutie woedt in Iran. Wij spreken daar niet met hem over, omdat zelfs de ambassadeur dat niet durft. Op een gegeven moment heeft die hem wel gevraagd: ‘Hoor je lawaai in je cel?’ Dat was een manier om te weten te komen of Olivier nog altijd in een gevangenis in het centrum van Teheran zit.»

NATHALIE «We weten niet waar hij is.»

HUMO In de beruchte Evin-gevangenis, toch?

NATHALIE «Daar zat hij tot midden juni.»

HUMO Ahmadreza Djalali, de gegijzelde Zweeds-Iraanse gastprofessor van de VUB, zit daar ook.

NATHALIE «In de vleugel voor buitenlandse politieke gevangenen, ja.»

VIRGINIE «Maar nu weten we niet waar Olivier is. Als hij zijn cel verlaat, wordt hij geblinddoekt voor een rit van veertig minuten naar de plek van afspraak. Ook als hij wordt gelucht, gaat de blinddoek om, tot hij op de binnenkoer staat.»

NATHALIE «Zijn cel is een kelder onder de grond, zonder venster.»

VIRGINIE «Het licht is er 24 uur per dag aan. Op een bepaald moment werd de lucht in zijn cel ververst, maar daar zijn ze al lang weer mee opgehouden. Hij doet zijn gevoeg in een hoekje, en dat wordt pas doorgetrokken als de bewakers daar zin in hebben. Soms ligt het twee dagen lang te geuren.»

NATHALIE «Boeken krijgt hij ook niet meer.»

VIRGINIE « Die heeft hij gekregen van 15 juli tot 15 september, als een gunst omdat het Belgische parlement het overbrengingsverdrag met Iran had goedgekeurd.»

NATHALIE «Het eerste boek dat hij had gevraagd, was de Bijbel. De ambassadeur is er één gaan halen bij de bisschop van Teheran (lacht).»

VIRGINIE «Toen bleek dat ook de goedkeuring van het verdrag niet volstond om de zaken te doen opschieten, was het afgelopen met boeken en verse lucht. Daarna is hij ook berecht. Vermoedelijk wilde de Iraanse regering hem eerst helemaal niet laten berechten. Voor het overbrengen van gevangenen is dat ook niet nodig. Het volstaat dat de gevangene wordt uitgeleverd aan zijn land van oorsprong.

»Ze hebben Olivier voor de rechter gesleept omdat de Belgische regering niet beweegt. Eerst hebben ze hem veroordeeld tot 28 jaar opsluiting, en toen onze regering nog altijd niet reageerde, tot 40 jaar.»

NATHALIE «De regering had nooit verwacht dat het Grondwettelijk Hof de wet zou schorsen.»

HUMO Was professor Djalali inbegrepen in de ruil?

NATHALIE «Op een bepaald moment is zijn naam gevallen, ja. Maar tegelijk vernam ik dat Olivier wel prioriteit genoot: hij is een Belg.»

VIRGINIE «Djalali is een Iraanse Zweed. Zweden heeft de oud-directeur van de Evingevangenis, Hamid Nouri, levenslang gegeven (voor de moord op politieke gevangenen, red.).»

NATHALIE «Intussen zit er een tweede Zweed in de Iraanse gevangenis. Gijzeldiplomatie is niet alleen een Belgisch probleem. Er zitten ook zeven Franse gijzelaars vast in Iran. Eén van hen is Benjamin Brière, een reiziger en blogger. Hij is veroordeeld voor spionage omdat hij met een drone foto’s zou hebben genomen van een olie-installatie aan de Turkmeens-Iraanse grens. Is dat waar of niet waar? Dat weten we niet. Van Olivier weten we het wel met zekerheid: hij heeft niets verkeerds gedaan. Ze hebben hem eruit gepikt omdat hij zwaarder weegt dan een doorsneetoerist: hij heeft zes jaar lang in Iran gewerkt.

»Bij de ngo Norwegian Refugee Council (NRC) was Olivier verantwoordelijk voor een team van honderd mensen: hij weet perfect wat je daar mag doen en wat niet. Hij zag er toe op de omstandigheden waarin Afghaanse vluchtelingen werden opgevangen in een kamp op de Iraans-Afghaanse grens. Hij pleegde ook overleg met de Iraanse overheid en onderhandelde over subsidie met de Europese Unie: hij heeft een gevuld adresboekje.»

VIRGINIE «Olivier is een wérker. Met NRC heeft hij heel wat scholen en dispensaria gebouwd.»

NATHALIE «In vier jaar tijd heeft hij het budget opgeschroefd van 2 naar 11 miljoen euro. Het aantal medewerkers, oorspronkelijk twintig, heeft hij bijna vervijfvoudigd. Op het einde keek hij toe op de gezondheid van drie miljoen Afghanen.»

VIRGINIE «Intussen is Olivier fel verzwakt, maar je ziet dat het in zijn hoofd blijft malen: hij snapt niet waarom hij nog altijd geen bezoek van een Belgische politieke delegatie heeft gekregen. Als je in Iran echt wilt onderhandelen, moet je ter plaatse zijn. Met brieven, mails en telefoons zal het niet lukken.»

HUMO Zijn minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) en haar voorganger Sophie Wilmès (MR) nooit naar daar gegaan?

VIRGINIE «Nee.»

NATHALIE «Wellicht voelden ze zich niet sterk genoeg tegenover de oppositie om onder tafel een gevangenenruil te organiseren, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven. De Verenigde Staten hebben dat wél gedaan toen ze de Russische wapenhandelaar Viktor Bout wisselden voor de Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner.»

VIRGINIE «Ze hebben te traag gehandeld. Onze broer is op 24 februari vorig jaar opgepakt, en op 11 maart heeft België het verdrag met Iran gesloten – een verdrag waarover al sinds 2016 werd onderhandeld.»

NATHALIE «Twee jaar vóór Assadi is opgepakt! De Belgische regering heeft het zo proper mogelijk willen doen, door een wet te laten stemmen in het parlement. Terwijl zo’n overbrengingsverdrag al bestaat met 74 andere landen – met China al twintig jaar. Voor Iran is daar geen komma aan gewijzigd. Maar toen het parlement in juli de wet zou goedkeuren, heeft de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI), de Iraanse oppositie, de naam van Olivier laten lekken. Daarmee wilde het tonen dat België zich door het Iraanse regime laat chanteren, en zo de ruil saboteren. NCRI wil niet dat Assadollah Assadi vrijkomt. Dat snap ik, maar zij weten óók dat Assadi twintig jaar gevangenisstraf heeft gekregen (voor een bloedbad dat hij wilde aanrichten op een meeting van de NCRI in Parijs, red.), waarvan hij al vier jaar heeft uitgezeten. De advocaat van Assadi kan over twee jaar de vervroegde vrijlating voor zijn cliënt vragen, en die vraag om de drie maanden herhalen. Dat kan de Belgische justitie één keer weigeren, maar geen drie of vier keer, zegt onze advocaat. Assadi heeft geen verblijfsvergunning voor België. Hij zal dus onmiddellijk terugkeren naar Iran, waar men hem zal vrijlaten.

»De NCRI beweert dat ze voor de vrijlating van Olivier is, maar ze heeft wel het overbrengingsverdrag met Iran geblokkeerd. De dag na de goedkeuring van de wet was in kort geding al een klacht tegen de Belgische staat ingediend. Die kwam van de NCRI.»

HUMO En van Ingrid Betancourt, de voormalige Colombiaanse presidentskandidate die zelf jarenlang is gegijzeld.

NATHALIE «Een tiental mensen steunen de NCRI in zijn verzet. Daar is geen enkele Belg bij, maar wel Ingrid Betancourt, een Italiaan en enkele Engelsen en Amerikanen.»

HUMO Rudy Giuliani, de luidruchtige adviseur van Donald Trump, spreekt geregeld de NCRI toe. Hij krijgt daar goed voor betaald, schrijft de Amerikaanse pers.

NATHALIE (kort) «Dat staat daar, ja.»

‘Als Assadi over drie jaar vervroegd vrijkomt, hebben we geen enkele garantie dat de Iraniërs Olivier laten gaan.’ Beeld DR

HUMO Assadi blijft wel een veroordeelde terrorist. Kun je hem vanuit ethisch oogpunt vervroegd vrijlaten?

VIRGINIE «Assadi wilde geen aanslag plegen op een luchthaven of metrostation. Zijn doelwitten waren niet onschuldige burgers, wel politieke opposanten.»

NATHALIE «In Iran woedt een bikkelhard gevecht om de macht. Moet daar een onschuldige Belg voor boeten? Assadi zal hoe dan ook niet lang meer in een Belgische cel zitten.»

VIRGINIE «Hij was een diplomaat in Oostenrijk en is opgepakt in Duitsland voor een aanslag die hij in Frankrijk wilde uitvoeren. Maar hij is wel in België voor de rechter gesleept. Ik snap dat niet.»

HUMO Hij werkte samen met een koppel dat in Antwerpen verbleef.

VIRGINIE «Moest hij daarom in België voor de rechter verschijnen? Het is eenvoudig: geen enkel ander land wilde dat proces organiseren.»

NATHALIE «België heeft het wel aangedurfd, en het was ook moedig om op democratische wijze een gevangenenruil mogelijk te willen maken. Maar die ruil is geblokkeerd door de Iraanse oppositie. Als Assadi over drie jaar dankzij de verzoekschriften van zijn advocaat de Belgische gevangenis verlaat, hebben we geen enkele waarborg dat Olivier nog vervroegd vrijkomt.»

VIRGINIE «Als het niet snel wordt opgelost, dreigt Olivier een lastpost voor de Iraniërs te worden. En dat is gevaarlijk.»

MARTELINGEN

HUMO Heeft hij met jullie gesproken over zijn proces?

NATHALIE «Met de ambassadeur. Men heeft hem voor de rechter gebracht, waar hij in de beklaagdenbank een advocaat aantrof die hij van haar noch pluim kende en die zijn mond niet heeft opengedaan.»

HUMO Was Olivier geboeid?

NATHALIE «Niet voor het echte proces. Enkele weken later hebben ze het overgedaan voor een film: drie uur lang stond hij, geketend aan armen en benen, voor een valse rechter. En achteraf moest hij met zijn ketenen door de gangen van het gerechtsgebouw sjokken.»

VIRGINIE «Een andere keer hebben ze hem een kostuum en een hemd aangetrokken voor een ondervraging, die ook is gefilmd.»

HUMO Heeft hij onder druk bekentenissen afgelegd?

NATHALIE «Ik heb de indruk dat hij standhoudt.»

VIRGINIE «Zeker weten we het niet.»

HUMO Wordt hij gemarteld?

NATHALIE «Dat denk ik niet.»

VIRGINIE «Als hij zou worden gemarteld, zou hij het niet vertellen in het bijzijn van mama en papa. We wéten het niet.»

NATHALIE «We vernemen wel dat andere buitenlanders, die ook als pasmunt worden gevangen gehouden, niet fysiek worden aangepakt. Maar een geestelijke marteling is het natuurlijk wel.»

VIRGINIE «Ze hadden hem in het begin wijsgemaakt dat niemand in België zich om zijn lot bekommerde, zelfs zijn familie niet.»

NATHALIE «Wij hebben, behalve via de ambassadeur, geen contact met hem gehad tot eind augustus. Het heeft bijna tien weken geduurd voor onze ambassadeur een eerste bezoek aan Olivier bracht. Intussen moesten wij zwijgen en de schaarse informatie waarover we beschikten voor onszelf houden. Dat is behoorlijk ingewikkeld. En dat is het nog altijd: de Europese Unie heeft laatst besloten een vierde pakket met strafmaatregelen voor Iran af te kondigen. Wat hebben die drie andere pakketten opgeleverd?»

VIRGINIE «Ze duwen Iran alleen maar dieper in de put.»

NATHALIE «En wie betaalt de prijs? De Iraanse burger. Daardoor is het er nu al maandenlang onrustig. Olivier vond ook dat de wereld het Iran onmogelijk maakte om te blijven functioneren. Welk land kan dat als het niets mag in- of uitvoeren?»

VIRGINIE «Toen Olivier in 2015 in Iran begon te werken, opende het land zich voor de wereld: buitenlandse bedrijven vestigden zich er. Je had vluchten tussen Parijs en Teheran. Maar toen werd Donald Trump president van Amerika. In 2018 blies hij de Iran-deal op (in 2015 had Iran beloofd van kernwapens af te zien in ruil voor de opheffing van internationale sancties, red.), en alles ging weer dicht. Ik geloof niet in voortdurend bestraffen. Welk kind wordt braver als je het voortdurend op de vingers tikt?»

NATHALIE «Laten we ophouden over politiek.»

HUMO Nog één ding. De N-VA ageert heftig tegen het overbrengingsverdrag met Iran. Heeft de Iraans-Belgische volksvertegenwoordiger Darya Safai (N-VA) een band met de NCRI?

NATHALIE «Geen commentaar.»

VIRGINIE «Toen het Grondwettelijk Hof de wet schorste, kon Theo Francken (N-VA) zijn lol niet op. Hij maakte zich vrolijk over Olivier, een man die op dat moment 15 kilogram lichter woog, van wie de teennagels uitvielen, die al maandenlang zonder matras op de grond sliep. Voor Francken was het niet meer dan een partijtje voetbal: Vivaldi tegen de oppositie: 0-1. (Zwijgt) De partij van meneer Francken heeft het graag over de hoge belastingdruk: mijn broer heeft zijn belasting altijd in Vlaanderen betaald.»

NATHALIE «En wat migratie betreft, voert Olivier het N-VA-programma uit: hij vangt vluchtelingen zo dicht mogelijk bij hun thuisland op.

»‘Er zijn andere mogelijkheden om Olivier vrij te krijgen,’ beweert de N-VA. Oké, ik stel voor dat ze ons die eens laten zien. De partij heeft nooit contact met de familie opgenomen.»

‘Als het niet snel opgelost raakt, dreigt Olivier een lastpost voor de Iraniërs te worden. En dat is gevaarlijk.' Beeld RV

HUMO Theo Francken zei dat jullie broer in februari 2022 op eigen initiatief Iran heeft bezocht, op een moment dat Buitenlandse Zaken zo’n bezoek ‘niet aanraadde’.

NATHALIE «Dat klopt, maar Olivier ging niet op bezoek. Hij was geen toerist.»

VIRGINIE «Hij heeft gewerkt in Mali, Afghanistan en Iran. Toen hij naar de oorlog in Mali trok, werd dat dan aangeraden? Of toen hij naar Afghanistan trok? Ik dacht het niet, hè. Laten we ophouden met die onzinnige discussie.»

NATHALIE «Waarom heeft minister Hadja Lahbib (MR) laatst een oproep gelanceerd om Iran te vermijden? Omdat tot november vorig jaar nog maandelijks vijftig landgenoten erheen reisden. Olivier heeft pech gehad, il avait le mauvais numéro.»

VIRGINIE «Ze hebben hem voor spionage veroordeeld omdat hij zo’n goedgevuld adresboekje heeft.»

HELPEN BEVALLEN

HUMO Ze hebben hem ook veroordeeld voor witwassen en contact met een vijandelijke staat, de Verenigde Staten van Amerika.

VIRGINIE «Relief Internati- onal, de organisatie waarvoor hij van 2020 tot 2021 heeft gewerkt, is een Amerikaans-Franse ngo. Vandaar.»

HUMO Klopt het dat hij met zijn Iraanse vriendin naar Teheran is gevlogen?

NATHALIE «Olivier is alleen naar Iran gegaan.»

VIRGINIE «Zij was al vroeger vertrokken.»

NATHALIE «We weten zelfs niet of ze nog een relatie hadden. Maar we gaan niet beginnen over zijn privéleven, hè. Dat soort verhalen… (blaast) Theo Francken heeft ook verklaard dat Olivier was teruggekeerd om zijn flat te verkopen, maar hij húúrde die.»

VIRGINIE «Hij wilde zijn appartement leegmaken. Hij had ginder ook nog een bankrekening omdat hij van plan was in Iran te blijven werken.»

NATHALIE «Precies. Ook al is hij teruggereisd met een toeristenvisum, hij wilde daar aan de slag blijven.»

HUMO Dat heb ik nergens gelezen.

NATHALIE «Hij had een contract met de Verenigde Naties, dat niet was ondertekend.»

VIRGINIE «De VN hadden dat ook.»

NATHALIE «Het voorstel was dat hij als Midden-Oosten-expert zou herbeginnen, maar ze hebben dat uitgesteld. In juni 2021 keerde Olivier terug naar België, waar hij ook met allerlei dingen begon.»

HUMO Vastgoed.

VIRGINIE «Hij heeft zich met het vastgoed van de familie ingelaten. Mijn ouders zijn 77 jaar, ze willen minder zorgen aan hun hoofd. Hij heeft ook gesproken met een Brusselse vzw die zich het lot van Afghaanse vluchtelingen aantrekt.»

Nathalie Vandecasteele: ‘Het licht in zijn ondergrondse cel brandt 24 uur per dag, de lucht wordt niet ververst en hij doet zijn gevoeg in een hoekje. Dat blijft er soms twee dagen liggen.’ Beeld Wim Van Cappellen

HUMO In de krant stond dat hij ontgoocheld uit Iran was teruggekeerd. Hij zou het hebben gehad met humanitair werk.

NATHALIE «Beter gezegd: hij wilde het voortaan anders aanpakken. Op zíjn manier, met zijn eigen vzw. Olivier heeft zich voor zijn werkgevers altijd voor 100 procent ingespannen, alsof het zijn boîte was. Maar in het humanitaire circuit geldt de regel dat je om de vier jaar verkast. Zeker in gevaarlijke regio’s.»

VIRGINIE «Zo doen ambassadeurs, bijvoorbeeld, het ook.»

NATHALIE «Door de coronacrisis is hij een jaar langer in Iran kunnen blijven: Norwegian Refugee Council vond niet meteen een andere directeur. Na vijf jaar hebben ze gezegd: ‘Jammer, maar nu moet je elders heen.’ Dat vond hij niet prettig. Hij wilde in Iran blijven en kon aan de slag bij Relief International. Toen die ngo één jaar later zijn contract stopzette, was hij niet gelukkig.»

HUMO Is Olivier ontslagen?

VIRGINIE «Zijn contract moest na één jaar verlengd worden, en dat is niet gebeurd.»

HUMO Hij zou corruptie bij medewerkers hebben ontdekt.

NATHALIE «Daar heeft hij het met ons niet over gehad. Maar hij werd wel opzijgeschoven.»

VIRGINIE «Uit Mali was hij ook ontgoocheld teruggekeerd. Hij had daar een missie van Dokters van de Wereld opgezet om vrouwen te helpen bij de bevalling. Het eerste dispensarium had hij al geopend, en hij was van plan er nog andere te laten bouwen en gekwalificeerd personeel op te leiden. Zover is het niet gekomen: na een aanslag, waarbij vier medewerkers van Dokters van de Wereld zijn omgekomen, trok de ngo zich terug uit Mali. Olivier was gefrustreerd door die beslissing. Hij liet de Malinese vrouwen in de steek, vond hij. C’est un vrai humanitaire.»

VIRGINIE «Hij wilde in Brussel een vzw oprichten om het werk van ambachtslui uit Afghanistan, Iran en Libanon onder de aandacht te brengen.»

NATHALIE «We dreigen hier weleens te vergeten wat voor geweldige dingen hun glasblazers, juweliers, fotografen en dichters maken.»

HUMO Hij komt niet voor niets uit een familie van ondernemers.

NATHALIE «Hij is een idealist, maar hij staat met beide voeten stevig op de grond.»

VIRGINIE «Papa is een ondernemer, mama veel minder.»

NATHALIE «Er voor de ander zijn: die kant heeft Olivier van haar.»

VIRGINIE «Papa was een Peugeot-dealer, met oog voor het menselijke aspect: elke ochtend schudde hij al zijn werknemers de hand. Hij was graag gezien in de garage. We weten dat omdat we daar vaak kwamen: na schooltijd maakten we er samen ons huiswerk.»

NATHALIE «Met ons kleine broertje erbij.»

VIRGINIE «Zes jaar jonger dan ik, acht jaar jonger dan Nathalie.»

NATHALIE «Le petit dernier, en dus werd hij ook door mama extra in de watten gelegd.»

VIRGINIE «Hij was dol op dieren en de natuur.»

NATHALIE «En hij had veel vrienden. Het merkwaardige is: heel wat vriendschappen hebben standgehouden. Olivier geniet de steun van véél mensen. Ook bij Dokters van de Wereld zijn ze vol lof over hem, kijk maar eens naar hun website. Olivier kon groeien omdat hij zoveel aandacht voor anderen had.»

Virginie Vandecasteele (rechts): ‘Het grote verschil tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden heeft Olivier altijd dwarsgezeten.’ Beeld Wim Van Cappellen

HUMO Jullie broer heeft economie gestudeerd. Hoe is hij in de zachte sector terechtgekomen?

NATHALIE «Hij heeft achteraf nog een master in internationale betrekkingen en conflictbeheersing behaald aan de KU Leuven. Hij vond dat er nog wel wat werk aan de winkel was om de wereld beter te maken. Nadat hij zijn bachelordiploma had behaald, is hij voor een maand naar Nepal getrokken. Net voor hij zou terugkeren, belde hij naar huis: het zuiden van India was door een tsunami getroffen, hij bleef om te helpen. ‘Dat heeft meer zin dan te feesten tijdens de eerste weken van het nieuwe academiejaar.’ Hij sloot zich aan bij een hulporganisatie en binnen de kortste keren had hij de verantwoordelijkheid over een team.»

VIRGINIE «Zijn verblijf in India heeft hem getekend.»

HUMO Was hij anders toen hij thuiskwam?

NATHALIE «Hij was meer dan ooit overtuigd om later die richting in te slaan.»

VIRGINIE «Het grote verschil tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden heeft hem altijd dwarsgezeten.»

HUMO Tot slot: hoe verwachten jullie dat het Grondwettelijk Hof in maart zal oordelen?

NATHALIE «We hopen dat de rechters de menselijkheid zullen hebben om een Belgische onderdaan door een rechtsstaat te laten berechten. Als het overbrengingsverdrag niet wordt goedgekeurd, komen de verdragen met 74 andere landen op de helling te staan: andere Belgen zullen daar ook de dupe van zijn.»

HUMO Zijn er nog andere Belgische politieke gevangenen?

NATHALIE (knikt) «In Afrikaanse landen met een laag democratisch gehalte.»

HUMO Hoe leven jullie intussen met de angst?

NATHALIE (schiet vol) «Op dit moment leven we alleen voor onze broer. Maar het is lastig. Ik ben tot november aan het werk gebleven in de garage, maar toen het ene slechte bericht na het andere binnenkwam – zijn hongerstaking, zijn veroordeling, de schorsing – ben ik daarmee opgehouden. Van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds zit ik met mijn laptop aan de keukentafel. Tenzij ik naar een vergadering in Brussel moet, dan wordt het nog later. Ik heb geen goede nacht meer als ik niets neem om in te slapen. Mijn kinderen gaan naar de universiteit. Goede studenten, maar tot nog toe waren alle examens onvoldoende, zeggen ze. Ze zijn er met hun gedachten niet bij.»

VIRGINIE «Er is zoveel spanning: we zijn op, we zijn triest. Alle emoties dwarrelen door elkaar heen.»

NATHALIE «Gelukkig komen steeds meer mensen erachter dat wat Olivier nu meemaakt, compleet onrechtvaardig is. Voor de grote principes van onze rechtsstaat zit een onschuldige man nu weg te rotten in de gevangenis.»