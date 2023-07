De zware gevolgen van ketaminegebruik: ‘Mensen gaan met een luier naar bed omdat ze honderd keer per dag naar het toilet moeten’

De partydrug ketamine, oorspronkelijk een pijnstiller in pilvorm die als drug wordt gesnoven, is in opmars. Nederlands onderzoek maakt gewag van een verdrievoudiging van het aantal gebruikers in tien jaar tijd. Opvallend: vaak komen gebruikers er op festivals voor het eerst mee in aanraking, zoals ook nieuw undercoveronderzoek van Het Laatste Nieuws uitwijst. Maar liefst 22 procent van de festivalbezoekers heeft er intussen ervaring mee. Bob* is één van hen.

BOB «Van xtc word ik euforisch, van cocaïne raak ik verdoofd. Maar met ketamine beleefde ik pas écht iets nieuws. Alsof ik op een bioscoopscherm naar mijn eigen leven keek en alles los kon laten. Ketamine is ook drie keer goedkoper dan coke. Bijna te mooi om waar te zijn. Ik kreeg het via een vriend aangeboden toen ik 25 was. Het was in die tijd echt nieuw. In de jaren daarna zag ik dat meer dealers het verkochten. Maar je hebt steeds meer nodig om dezelfde kick te krijgen.»

Voor hij het weet, is Bob verslaafd. Met gruwelijke pijnen aan de blaas tot gevolg. Het is precies voor jongens als Bob dat uroloog in opleiding Wouter van der Sanden een speciale afdeling is gestart in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

WOUTER VAN DER SANDEN «We zien veel ketamine-verslaafden met problemen aan de blaas, alsof die permanent ontstoken is. Ik ken mensen die honderd keer per dag moeten plassen. Zó klein is hun blaas geworden door al die ontstekingen. Ze gaan daarom met een luier of een flesje tussen hun benen naar bed. En omdat er continu urinezuur door de ontsteking vloeit, hebben ze zoveel pijn dat ze nog meer verdovende ketamine gebruiken. Maar daardoor nemen de ontstekingen juist toe en hebben ze nóg meer nodig. Zo wordt het een vicieuze cirkel.»

Soms is de blaas zo ontstoken dat ze moet worden verwijderd. Van der Sanden kent drie twintigers die nu een stoma hebben.

VAN DER SANDEN «In driekwart van de gevallen gaat het om jongens. Vaak komen ze op een festival voor het eerst in aanraking met de drug, maar komen de problemen pas jaren later. Wie begint met ketamine, heeft aan een halve gram genoeg om een weekend van de kaart te zijn. De patiënten die wij zien, gebruiken gemiddeld 21 gram per week.»

Over die problemen kan Bob meepraten. Plots ging het helemaal mis.

BOB «Ik bleef bloed plassen, gevolgd door een bloedpropje. Ik lag op de vloer te creperen. Ik moest een paar dagen in het ziekenhuis blijven om mijn blaas schoon te laten spoelen, maar zelfs toen kon ik het niet laten om ketamine te nemen. Ik ben intussen een half jaar clean en moet nog maar vijftien keer per dag naar het toilet in plaats van zestig keer. Nu wil ik jongeren waarschuwen voor de gevaren van ketamine, want ik had geen idee hoe zwaar de gevolgen kunnen zijn. Ik heb zelfs opnieuw moeten leren plassen.»

*Bob is een schuilnaam.