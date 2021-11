December nadert en de muggen zijn nog steeds niet weg: ‘De vrouwtjes gaan nu aan de slag met het sperma dat is achtergelaten’

Lijkt het zo, of zijn er echt meer muggen? Waarom zijn ze niet allang weg? We vragen het aan de muggenexperts die alles weten van de zoemende en stekende beestjes.

Zijn ze nou nog niet weg, die rotmuggen? Zo eind november hopen we toch wel een beetje klaar te zijn met het prikkende en zoemende ongemak. Maar, zegt Bart Knols, muggenexpert, muggen zijn er altijd, het hele jaar door. ‘Ze trekken niet weg. Ze zitten in kruipruimtes, in je kledingkast doorgaans gewoon rustig met hun vleugeltjes ingeklapt te wachten tot de dagen weer lengen. Ze overleven wel tot min twintig, omdat ze een soort antivries in hun cellen aanmaken.’

Voorraad sperma

Een soort winterslaap, dus. Maar het zijn alleen de vrouwtjesmuggen die overleven, de mannetjes zijn allemaal dood. Die hebben vlak voor ze het hoekje omgingen bij de vrouwtjes hun sperma achtergelaten. Die gaan vervolgens met die voorraad sperma in hun lijfjes in het voorjaar hun eigen eitjes bevruchten.

Dat we ze nu vaker denken te zien, zit vooral tussen de oren, én het is vaak heel lokaal, weet Knols. ‘Sommige mensen zien er drie en ervaren dat al als overlast, terwijl anderen er vijftig hebben en nergens last van hebben.’

Toch is daar niet het hele verhaal mee verteld. Arnold van Vliet, bioloog van de Wageningen Universiteit houdt op muggenradar.nl precies bij wat er speelt. In februari konden mensen steekmuggen opsturen, om zo een beter beeld te krijgen van wat voor soorten muggen er zijn, waar ze voorkomen en wie ze gestoken hebben, zoogdieren of vogels. De opstuuractie werd voor de herfstmaanden herhaald.

Arnold van Vliet. Beeld ANP

Ondergrondse broedplaatsen

Van Vliet: ‘Het is zo dat mensen nu overlast ervaren omdat ze nog steeds gebeten worden door de huissteekmug. Die is er in twee varianten, één die in winterslaap gaat, en één die eitjes legt in ondergrondse plaatsen en dus wel actief blijft. Het zijn alleen de vrouwtjes die bloed drinken.’ Er valt even een stilte. ‘Ik zeg niks.’

Of het er méér zijn dan anders, is Van Vliet aan het onderzoeken, maar het lijkt erop dat de variant die actief blijft meer voorkomt. ‘Het westnijlvirus wordt ook door die Hollandse huissteekmug overgedragen.’

Knols is al twee jaar bezig op de Malediven, om daar alle muggen te verdelgen met zijn muggenvallen. Daar ziet de overheid het belang van de bestrijding doordat het toerisme terugloopt als er ziekmakende muggen rondvliegen. ‘We zitten nu op zo’n 95 tot 98 procent. De mensen weten hier niet wat ze meemaken. Maar ik ben pas tevreden als alle muggen weg zijn.’

Gevaarlijke tijgermug

Muggen vindt Knols fascinerende beestjes, maar je wilt ze liever niet. Ze brengen ziektes over die jaarlijks miljoenen dodelijke slachtoffers maken. Zoals de gevaarlijke tijgermug, waar geen mugennet tegen helpt omdat die overdag steekt. Je kan niet zien aan de bult of je een ziekmakende mug hebt gehad. Het stoort Knols dat die mug dus ook al in zijn land Nederland is, maar dat Nederland precies als met Covid-19 pas begint met bestrijden als er doden vallen. ‘Dat gaat met knokkelkoorts en andere infectieziekten, zoals het zikavirus en westnijlvirus, die allemaal worden overgebracht door muggen, ook gebeuren. Vorig jaar dook dat laatste virus in Nederland voor het eerst op.’ Ook in België wordt de tijgermug steeds vaker gespot, zo meldde het Instituut voor Tropische Geneeskunde vorig jaar.

Bioloog Arnold van Vliet geeft de tip mee vooral eens te kijken of er water in je kruipruimte staat. Bart Knols raadt ons aan alle muggen dood te slaan. Maar ja, we weten nu dat ze in de kruipruimtes en op donkere plekken wachten tot het warmer wordt, om ons weer massaal aan te vallen.

(AD)