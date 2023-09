Delphine Lecompte schrijft Herman Brusselmans en 55 andere wereldburgers: ‘Vergeet niet dat ik 13 was, een onnozel geil driftig wicht. Een kind’

Het is oplettende Humo-lezers vast niet ontgaan: columniste Delphine Lecompte richt zich op gezette tijden tot een medemens van enige naam en faam om hem, haar of het ongegeneerd lof toe te zwaaien, gul op tekortkomingen te wijzen of onbaatzuchtig van de lat te geven. 56 brieven aan onder anderen Iggy Pop, Sinéad O’Connor, David Lynch, Diana Ross en Jezus Christus zijn nu gebundeld in ‘Wilde brieven aan woestelingen’, dat op 8 september verschijnt. Hieronder vindt u een voorproefje, waarin Delphine zich richt tot haar schrijfbroeder Herman Brusselmans.

Beste Herman Brusselmans,

Toen ik 13 was, gaf mijn moeder me twee ‘volwassen’ romans: ‘De avonden’ en uw meesterwerk ‘Heden ben ik nuchter’. ‘Heden ben ik nuchter’ was een schot in de roos.

Ik woonde samen met mijn moeder en mijn sombere mompelende hypochondrische stiefvader in een donker verbiedend rijhuis in de Baudelostraat. Je woonde in de buurt. Je was toen al een markante figuur in Gent, een weerbarstig schunnig hitsig heidens icoon.

Mijn stiefvader las voornamelijk Proust en Mallarmé, op jouw stilistische ranzigheid keek hij neer. Maar mijn moeder dweepte met jou en ze verdedigde je met vuur.

Het was mijn moeder die me aanmoedigde om een brief naar jou te schrijven. Ik wilde je wel schrijven, maar ik had zo weinig te vertellen. Eén ding stond vast: ik zou je niet lastigvallen met de pedofiele tuinmannen, verdorven sponzenverkopers en andere naargeestige boemannen die ik als kind was tegengekomen in De Panne.

Wat ik ook niet wilde doen, was mezelf afschilderen als een geil wellustig adorerend 16-jarig nimfje, want ik wilde een eerlijke band met je opbouwen. Een robuuste literaire band, een rebels antiklerikaal verbond. Ik wilde je zeker niet ontmoeten, een pittige innige correspondentie zou ruimschoots volstaan.

Ik ging aan mijn schrijftafel zitten: ‘Beste Herman,’

Mijn telescoopvis was onrustig. Ik stond op en probeerde oogcontact te maken. Herman, het was verschrikkelijk: de telescoopvis wees me af. Op mijn 13de werd ik afgewezen door zowel de mensen als de dieren. Dat mensen me koud en bot behandelden, was ik ondertussen gewend, maar de afwijzing door de dieren was nieuw voor mij. Erg kwetsend en bedroevend.

Ik aborteerde de brief aan jou en schreef een larmoyant gedicht over de dood, over mijn nakende dood die ik zelf in gang zou steken met sloten absint, sadistische bietenboeren, gewetenloze jongenshoeren en roekeloze dosissen heroïne. Ik spiegelde me aan Jim Morrison en wilde zeker niet ouder dan 27 worden. Na 27 werd men onvermijdelijk corrupt, vulgair, gemakzuchtig, inhalig, pafferig en zelfgenoegzaam.

Jij was 33 of 34, jij vormde de uitzondering op de regel. Je was niet zoals de andere volwassenen die ik kende, je was stoer en gulzig en tegendraads en humoristisch. Je had lak aan autoriteit en gewichtigheid. Ik hield van je zelfspot en van je achteloze poëtische hitsigheid.

In een interview met jou had ik gelezen dat je een fan was van The Doors, dan hadden we toch iets gemeen.

Ik zocht je telefoonnummer op, het was makkelijk te vinden. Ik leerde het uit het hoofd.

LEVE DE GUILLOTINE

Na de herfstvakantie gingen we met de klas naar Parijs. Ik was niet populair, ik had twee vrienden: Freya en Anton. Anton zou me verloochenen, dat voelde ik ook wel. Hij stond niet sterk in zijn schoenen, hij was laf en wispelturig.

In de reisbus zat ik alleen, ik las ‘Dagboek van een vermoeide egoïst’. Mijn moeder stond me uit te wuiven, dacht ze dat ik 6 was misschien? Ik negeerde haar, maar vanuit mijn ooghoek zag ik dat ze huilde en getroost werd door een roodharige kaarsgieter die haar een perzik aanbood.

Mijn moeder huilde vaak, maar het was zelden mijn schuld. Het was meestal de schuld van een man of een film, ‘Terms of Endearment’, bijvoorbeeld.

Ook al was ik weinig populair, toch had ik het voor elkaar gekregen dat we Père-Lachaise zouden bezoeken, zodat ik bloemen op het graf van Jim Morrison kon leggen.

Maar eerst bezochten we het decadente weelderige protserige versmachtende bolwerk Versailles. De tuinen waren het ergst: gebeeldhouwde struiken en getrimde bomen dusdanig in het gareel gehouden dat ze artificieel en diabolisch oogden. Maar ook de gouden kussens, krullerige spiegels, rococostiksels, duizelingwekkende tapijten, libertijnse fluwijnen, poederige sofa’s, brokaten sofa’s en hautaine gordijnkoorden binnenskamers waren een verschrikking.

In het gastenboek schreef ik: ‘Herman Brusselmans en Delphine Lecompte spugen op het ancien régime in het algemeen, en op de Zonnekoning in het bijzonder. Leve de guillotine!’ Ik was erg trots op mijn makke verzetsdaad, te trots allicht. Maar vergeet niet dat ik 13 was, een onnozel geil driftig irrationeel wicht. Een kind.

Saskia was geen kind. Saskia was geen kind meer. We deelden dezelfde leeftijd én dezelfde verjaardag, maar Saskia was een kop groter dan ik en ze had massieve borsten. Ze droeg een bril met een zwaar montuur, het maakte haar nog pikanter en sensueler dan ze al was. Blond en sportief, uiteraard. Hoogblond, bijna wit.

Saskia sprak nooit rechtstreeks tegen mij. Het kwelde mij, want ik was ervan overtuigd dat Saskia zo’n typisch meisje was op wie jij zou geilen. Watertanden, likkebaarden. En ik had het plan opgevat om jou op te bellen en te doen alsof ik Saskia was. Nee: alsof ik het lichaam en het gelaat van Saskia had. En als je dan wilde afspreken met mij, dan zou ik Saskia naar je huis sturen.

Dat was mijn plan. Een uitstekend plan, maar het kon alleen maar slagen als Saskia op de hoogte was en bereid was om mee te spelen.

De bus vertrok richting Père-Lachaise, ik stond op. Ik overzag de verrukkelijke vriendenkliek van Saskia, ze aten wijngommen en luisterden naar Red Hot Chili Peppers. Saskia droeg een T-shirt waarop de leden van de groep naakt poseerden, met enkel een sok rond hun penis. Ze waren groot geschapen, en ik vroeg me af hoe volleerd Saskia op seksueel vlak was.

Mijn seksuele ervaringen waren taboe: als kind had ik geflikflooid met argeloze pedofiele tuinmannen, met mystieke Noord-Franse chrysantenkwekers, met imbeciele vogelwichelaars, met blasfemische horlogemakers uit Leipzig, en zelfs met mijn intelligente gewiekste genadeloze adembenemende sportieve neef die ei zo na voor Manchester City mocht spelen. Ik was verdorven en beschadigd, dat stond als een paal boven water.

SLETJE

We verlieten de bus, ik kocht een veel te dure, veel te smakeloze ruiker. Ik zou uit de toon vallen. Net voor we Père-Lachaise betraden, kroop ik nog vlug in een telefooncel. Wie zou ik opbellen: jou of mijn moeder? Mijn moeder natuurlijk!

De huisdokter had onlangs tegen ons gezegd dat we te verstrengeld waren. Hij noemde het een symbiose, hij sprak het uit met een gedegouteerde grimas alsof het een geslachtsziekte was.

Mijn moeder nam niet op. Op het graf van Jim Morrison lagen deerniswekkende ellendige rebelse sujetten die me vijandig en uitdagend aankeken. De junkies waren het hardvochtigst en intimiderendst.

Een stokoude kreupele drankzuchtige dichter kreeg medelijden met mijn weifelende angstvallige aanwezigheid. Hij nam mijn hand en samen legden we de bloemen op het graf van Jim. Hij kuste me vochtig en slordig op de mond.

Onze leerkracht geschiedenis zag het en ze noemde mij een sletje. Dat ze het woord slet verkleinde, maakte haar belediging nog stekeliger en krenkender. Ik gaf haar een duw, ze viel op haar gezicht en er kwam een ambulance aan te pas.

Iedereen was woedend op mij, behalve de junkies. De junkies keken plots met voorzichtig ontzag naar mij. Ik zei tegen hen: ‘Ja, ik heb haar op mijn tanden. Ik ben een woeste onvoorspelbare verwilderde sjamaan, onderschat mij niet!’ Ze gierden, het ontzag was voorbij.

Ik werd gestraft. Mijn straf was dat ik in de jeugdherberg moest blijven terwijl de andere leerlingen Parijs ontdekten. Het kon me niets schelen, mijn missie was volbracht: bloemen voor Mr. Mojo Risin’.

'Jij was 33 of 34, jij vormde de uitzondering op de regel. je was niet zoals de andere volwassenen die ik kende, je was stoer en gulzig en tegendraads en humoristisch.' Beeld Johan Jacobs

BEHAMAAT

In de lege kantine las ik ‘Zijn er kanalen in Aalst?’ Maar ik kon me niet concentreren. Ik dacht aan mijn moeder, mijn moeder op de guillotine. Ik wist dat de guillotine pas was afgeschaft in 1977, zo ongeveer het geboortejaar van de punkbeweging. Dat kon geen toeval zijn. Een piepjonge gekwelde alcoholistische Tunesische man zonder rechterbeen was de laatste sukkelaar die aan de guillotine werd onderworpen.

Eindelijk belde ik je op, Herman! Een vrouw met een fiere gelijkmoedige heldere stem nam op, ze beloofde me dat ze jou zou verplichten om me terug te bellen. Ik gaf het Franse telefoonnummer van de jeugdherberg en wachtte ongeduldig. Je belde me op.

Je klonk stug en somber. Je hoorde meteen dat ik saai, onvolwassen, onervaren, dweepziek, problematisch, manipulatief en gehavend was. Geen wulps onstuimig lachebekje zoals Saskia, de pronte blonde volleybalspeelster met de zware bril. Ik had een hekel aan volleybal.

Je wimpelde me af, je beweerde dat je dringend ergens moest zijn.

‘Waar?’

‘Bij een bevriende touwslager.’ Het klonk niet erg geloofwaardig.

‘Wil je niet weten hoeveel ik weeg en welke behamaat ik bezit?’ vroeg ik amechtig en wanhopig.

‘Nee.’ Je verbrak de verbinding.

Ik had geen borsten, ik had enkel tepeltjes. Schertsend noemde de turnleraar mijn tepels: muggenbeten.

Ik bleef een hartstochtelijk bewonderaar van je boeken en columns.

De lerares geschiedenis had overigens geen schrammetje. Ze zei: ‘Ik vergeef je.’ Ik zei: ‘Ik vergeef jou nooit, je hebt me sletje genoemd. Het is een onvergeeflijk verwijt, ook al heb je een verkleinwoord gebruikt. Heks!’

Ze gaf me een bolwassing, maar Anton zei dat ik gelijk had: het was onvergeeflijk. Ik gaf Anton een pijpbeurt in de provisiekast van de jeugdherberg en achteraf maakten we een doos Russische sigaretten soldaat.

’s Avonds mocht ik mee naar de cinema: ‘The Addams Family’. Ik huilde in de donkere zaal, omdat je me zo bot doch volkomen terecht had afgewimpeld.

Om middernacht huilde ik nog steeds, in het onderste stapelbed. Freya lag boven mij. Freya was mooi: verende vooruitstekende fabelachtige peervormige borsten, en ze droeg net als Saskia een bril met een zwaar montuur. De moeder van Freya was een wiskundig genie en haar vader ook. De moeder zat in een rolstoel vanwege een neurologische aandoening die haar langzaamaan verlamd maakte, eerst de sluitspieren en het bewegingsstelsel. Pas later de ademhaling en het hart.

Freya was een diepe knarsetandende slaper. Ik klom bij haar in bed en bekeek haar geslacht: weelderig, enigmatisch, zondig, hemels, bedwelmend, overrompelend, exotisch en jaloersmakend. Ik plantte twaalf voorzichtige kusjes op haar venusheuvel, dat was de correcte steriele fatsoenlijke term. Ze werd gelukkig niet wakker, maar het knarsetanden hield wel op.

De huisdokter had tegen mijn moeder gezegd dat ik wel erg lang een kind bleef, het was vreemd dat ik nog geen schaamhaar had, beweerde hij. Hij sprak het woord schaamhaar gretig en begerig uit, hij kwijlde zelfs een beetje.

Hij vroeg mijn moeder om de behandelkamer te verlaten. Hij keek langdurig naar mijn haarloze vagina. Hij vroeg: ‘Wil je nog steeds orkaverzorger worden?’ Ik antwoordde niet. Meer heb ik je niet te melden.

Zoals je weet, ben ik nu ook een schrijver, we zijn collega’s. Je bent hoffelijk en sympathiek wanneer we elkaar tegenkomen. Ik ben helaas altijd pijnlijk verlegen, stamelend, aarzelend, knullig en onbeholpen wanneer ik je zie.

Je blijft mijn idool. Jij en Jim Morrison en mijn moeder. Mijn moeder houdt van bloemen. En ze houdt van mijn literaire status. Jij hebt een aversie tegen decoraties, standing, prestige en boeketten. Althans: dat hoop ik.

Veel liefs,

Delphine.