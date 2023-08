Dena Vahdani: ‘Ik zou graag eens plezier vinden in iets wat losstaat van mijn laptopscherm’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: keyboard warriors, de Moldavische top vijftig, een overheerlijke suderans, de reden waarom men beter een bleu chaud bestelt wanneer men een saignant wenst, en een anti-inclusieve stoot onder de gordel van het allerlaagste allooi. Én een meer dan genereuze portie pis, kak en seks. Just what the doctor ordered? Lees verder!

Inleidingen van interviews met Dena Vahdani gaan doorgaans zo: stand-upcomedian (blablabla) Iraanse roots (blablabla) nam deel aan ‘De slimste mens’ (blablabla) sidekick in ‘Jan Jaap op zondag’ (blablabla) Brussel (bla) queer (bla) tourde het land af met haar show ‘Warrior Princess’ (blablabla) ‘Dena draait’ op Radio 1 (blablabla). Daarna volgt in de regel de eerste vraag, al luidt die nu eens nóóit:

HUMO Hoe ziet jouw hoogstpersoonlijke hemel op aarde eruit?

DENA VAHDANI «Als een pride-evenement. Of als het Eurovisiesongfestival.»

HUMO Euh… Is dat dan niet gewoon hetzelfde?

VAHDANI (lacht) «Dit jaar heb ik voor het eerst aan drie prides meegedaan: eentje in Brussel, eentje in Keulen en eentje in Parijs. Er hangt daar altijd zo’n aangename, vredevolle sfeer, dat ik weleens denk: oh my god, dit ís het gewoon. De deelnemers zijn ook veel diverser dan je misschien zou verwachten, vooral in Brussel: je ziet er mensen van alle rangen, standen, kleuren en leeftijden, en ze vallen lang niet allemaal onder de noemer lgbtq+. En iedereen komt overeen! Precies zoals op het Eurovisiesongfestival.»

HUMO Ben je daar dan ooit naartoe geweest?

VAHDANI «Ja, vorig jaar in Turijn. Tof dat dat was! Goed, het is en blijft een competitie, dus je voelt de spanning wel. Maar toch is iedereen er happy! Je ziet er bijvoorbeeld geen hooligans zoals bij het voetbal, die de boel afbreken wanneer hun club verliest. Ik denk weleens: mocht de Eurovisiesfeer op een wat grotere schaal ingang vinden, dan waren we waar we moeten zijn. Vrede op aarde! En de muziek vind ik er ook vaak tof. Los van Eurovisie ben ik sowieso iemand die op Spotify uren zoek kan maken met het uitpluizen van de top vijftig in Moldavië, of de Servische electroscene.

»Ja, sorry hoor, maar ik drop het woord Eurovisie waar en wanneer ik kan, zodat de media me hopelijk een keer voor iets vragen dat aan het Songfestival gerelateerd is. Bij dezen nu al mijn antwoord: ja!»

HUMO Ben je in het algemeen een cultuurliefhebber?

VAHDANI «Als je daarmee bedoelt: iemand met een museum- of theaterabonnement, dan niet. Maar in functie van mijn stand-upcarrière woon ik wel graag en vaak een toneelstuk, een opera of een choreografie bij. Ik vind dat namelijk inspirerend. Zo ben ik eind vorige maand in het Koning Boudewijnstadion naar de Franse muzieklegende Mylène Farmer gaan kijken (vooral bekend van ‘Désenchantée’, red.). Niet dat ik zo’n megagrote fan ben, maar ik wilde eens zien hoe die vrouw, die al bezig is sinds midden jaren 80, het op haar 61ste nog aanpakt. Hoe blijft ze na al die jaren relevant? Zelf zou ik op mijn 61ste ook nog op een podium willen staan, tu vois?»

HUMO Hoe stel je je de hel op aarde voor?

VAHDANI «Als een Iraanse vrouwengevangenis. Van wat ik erover weet – vooral via Instagram-accounts van Iraniërs – moet het daar onbeschrijfelijk gruwelijk, mensonterend, donker en ellendig zijn. Ik bedoel: je wéét wel hoe laat het is wanneer je leest dat deze of gene vrouw na haar vrijlating niet meer praat, en overal op haar lijf de sporen draagt van folteringen.

»Uit zelfbescherming probeer ik die accounts wel te muten, zodat er niet plots iets misselijkmakends op mijn feed verschijnt wanneer ik ergens gezellig aan het brunchen ben. Maar als ik het toch zie, onverwachts of niet, kan ik daar letterlijk ziek van worden. Dan moet ik altijd even gaan liggen om te bekomen. Gevoelige natuur, hè.»

HUMO Wat bezorgt die gevoelige natuur geestelijk genot?

VAHDANI «Buiten optreden? Weinig. Niets, eigenlijk. Jawel, toch wel: mijn facturen in Excel zetten, en de cijfertjes optellen en aftrekken. Dat soort saaie shit, ik vind dat aangenaam. Wat ik tegelijk ook een irritante eigenschap van me vind, want ik zou graag eens geestelijk plezier vinden in iets wat losstaat van mijn laptopscherm – los van mijn hersenen in het algemeen. Maar voorlopig lukt dat me niet. Mijn vriendin kan bijvoorbeeld intens genieten van een wandeling in de natuur, maar ik niet. Ik ga wel mee, maar ik kom nu eens nooit thuis met zo’n gevoel van: oh my god, ik voel me herbóren! Ik heb een bepaald aantal stappen gezet in een omgeving waar er geen auto’s rijden: meer betekent het voor mij niet.»

Hemel en hel Dena Vahdani Beeld HUMO

HUMO Jij denkt: snel terug naar mijn facturen?

VAHDANI (lacht) «Ja, of naar mijn e-mails. Heeft iets neurotisch, hè? Ik zou me echt wel willen leren ontspannen, maar het zit niet in me. Als ik iemand iets zie posten in de trant van ‘O, ’t is hier zo lekker op het strand!’, dan kan ik alleen maar denken: mensenlief, hoe saai! Want wat doe je daar dan? Een beetje liggen en lezen? Dat hou ik hooguit vijftien minuten vol, daarna begin ik me te vervelen en wil ik écht iets gaan doen.»

HUMO Je leest niet graag?

VAHDANI «Eigenlijk niet, nee. Geschreven tekst is niet mijn medium, denk ik. Maar wel grappig dat je dat vraagt, want toevallig ben ik op dit moment wél in een boek bezig. En ik durf het nauwelijks te bekennen, maar het is er eentje over Eurovisie. Oh my god, je suis grave quand même! (lacht luid) Het heet ‘Wild Dances. My Queer and Curious Journey to Eurovision’, en het is geschreven door een half Amerikaanse, half Vietnamese Eurovisie-blogger, William Lee Adams. Ik herken veel van mezelf in hem: allebei zijn we queer, en allebei hebben we twee culturen – zijn moeder was ook een vluchteling. Én we hebben allebei een Eurovisie-fixatie.»

HUMO Wat beschouw je als het opperste lichamelijke genot?

VAHDANI «Mijn schoonouders hebben een huisje in Zuid-Frankrijk waar mijn lief en ik weleens naartoe gaan – de laatste keer was in mei, en binnenkort zitten we er weer. Het opperste lichamelijke genot is voor mij dit: eerst gaan zwemmen – en dus grote honger kweken – en daarna op het terras van dat huisje barbecueën. Ik schaam me een beetje om het toe te geven, want in deze tijd valt dat soms wat slecht, maar het liefst van al eet ik gebarbecued vlees, een goeie worst of een Argentijnse steak of zo. Daar nog een aardappelsalade bij en een kloeke Zuid-Franse wijn, en mijn geluk is compleet. En eventueel als dessert een perzik en een ananas op de grill. En na afloop gezelschapsspelletjes spelen met mijn vriendin en haar ouders, en de vrienden die we daar hebben. Paradise!»

HUMO Gord je zelf ook weleens een al dan niet ludieke barbecueschort om?

VAHDANI «Of course! De laatste keer dat we er waren, heb ik voor het eerst alles zelf gedaan: zo leuk vond ik het, dat ik inmiddels een barbecue heb gekocht voor thuis. Zal ik die dadelijk anders niet eens aansteken? Ja, doe ik!»

HUMO Wacht, eerst nog even je favoriete onenightstand.

VAHDANI «O, maar daar moet ik niet lang over nadenken: Rosalía! Wat een vrouw! Bij haar zou ik het wel jammer vinden als het maar bij één nacht zou blijven. Alsof je een lucifer afstrijkt die meteen weer door de wind wordt uitgeblazen.»

HUMO Heb je haar weleens live gezien?

VAHDANI «Twee keer zelfs: in december in Vorst Nationaal, en een maand geleden op Werchter. Het beste dat ik ooit op een podium heb gezien, far above and beyond al de rest. Zonder overdrijven: na dat optreden in Vorst heb ik er drie maanden lang iedere dag aan teruggedacht. En we zijn nu een maand na Werchter, en ’t is weer van hetzelfde! Maar goed, ik ben dan ook een beetje een extreem persoon, vrees ik. Alleszins ben ik van plan om bij haar volgende Europese tournee tickets te boeken voor alle concerten die niet te ver van hier zijn. Parijs, Lille, Genève, Amsterdam? I’m there!

»In mei heb ik Beyoncé live gezien: zeker niet slecht, maar ik had het niet zo voor die hooghartige attitude van haar. Zo van: I’m a goddess, personne ne m’arrive à la cheville – niemand komt tot aan mijn enkels. Chill out, denk ik dan. Rosalía ís een godin, alleen zegt ze het niet: dat heb ik veel liever. Goed, ik weet ook wel dat Beyoncé het een beetje speelt, maar ik blijf erbij: geef mij maar Rosalía. Bij haar heb ik het gevoel dat ze een vriendin zou kunnen zijn, iemand die er gezellig bij komt zitten wanneer je aan het barbecueën bent. En aan wie je, met je ludieke kookschort aan, kunt vragen: ‘Nog een worstje, Rosalía?’ Ik droom maar even hardop, hè.»