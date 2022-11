Derksen en Van der Gijp willen choqueren met een stripster in de studio, maar daar gaat één man in het publiek nog los over

Nederlanders kijken naar Belgische talkshows zoals wij naar een Nederlandse frituur. Is het dat maar? Boven de landsgrens is het kouten rond vier poten en een houten blad tot kunst verheven, wij moeten het hebben van een minister die bij ‘De tafel van vier’ een primeur heeft over statiegeld. Tegelijk kijken Belgen naar Nederlandse talkshows als naar Amerikaanse verkiezingen. Ze mogen het hebben daar, met hun circus.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De Nederlandse talkshow ‘Vandaag Inside’ wordt ‘opgeschrikt’ door een stripster. Waar? SBS 6 Waarom is het opvallend? Johan Derkson en co lachen met hun collega Eva Jinek, die de laatste weken drie keer ongevraagd activisten over de vloer kreeg.

In Nederland hebben ze ook een Bart Schols, alleen heet die Eva Jinek en kan ze tegenwoordig geen gast meer ontvangen zonder dat er een activist in diens zog volgt. Dinsdag was het weer zover, met gele hesjes die kwamen protesteren tegen het WK in Qatar. ‘Dit mag niet gebeuren’, zei Jinek achteraf, en ze benadrukte dat het geen opgezet spel was.

Dat viel in dovemansoren bij de conculega’s van ‘Vandaag Inside’. Presentator Wilfred Genee en vaste gasten René van der Gijp en Johan Derksen waren in voor een tegenreactie in hun heel eigen stijl en speelden niet eens goed hun verbazing toen er plots een dame haar kleren uittrok en in witte lingerie door de studio stapte. ‘Kijk, dit is tenminste spontane tv, bij Jinek wordt dat afgesproken van tevoren’, lachte Derksen.

Dat het niet de eerste controverse is voor het trio is een stevig understatement: in april verdween Derksen nog even van de buis nadat hij op tv had verteld hoe hij een kaars bij een jonge, dronken vrouw had ingebracht – later zou hij nuanceren dat hij haar er niet mee zou hebben gepenetreerd.

Werd ook nog net op beeld gepakt: de toeschouwer die de stripster net voor ze van de set ging een klap op het achterste gaf. Die werd dan weer gewoon heel echt de studio uitgezet.