Deze 10 artikels zijn het meest gelezen afgelopen week: ‘Ik heb al een paar keer kunnen huilen’

Een nieuw jaar, een nieuw begin! Maar eerst nog even terugblikken naar vorige week. Gelukkig nieuwjaar en santé!

1. Fatma Taspinar over haar aardverschuivende 2021: ‘Ik had mijn gevoelens helemaal afgesloten, afgevlakt. Tot het punt dat ik helemaal niks meer voelde’

Beeld © VRT

Voor VRT-journalist Fatma Taspinar (39) was 2021 een professionele en emotionele rollercoaster. Van het jaar dat in de steigers staat, wil ze maar één ding: zielenrust. ‘Ik heb al een paar keer kunnen huilen.’

Beeld VRT

Het is bijna vier jaar geleden dat Philippe Geubels voor ‘Taboe’ naar de megafoon greep, om in het niemandsland tussen humor en doffe ellende moppen te tappen. Hij sprak met terminale mensen, mensen met een andere huidskleur, arme mensen - soit, mensen tout court - om de hindernissen in hun leven om te kneden tot een avondvullende comedyshow. Wat zich op voorhand liet aankondigen als een oefening in politieke incorrectheid, bloeide open tot een serie hondseerlijke, zielsontroerende portretten.

Uitslagen Pop Poll Humo 2021 Beeld Humo

Een mens had niet eens die losgeslagen en tot de tanden bewapende militair nodig om dit jaar nog iets sterker het idee te krijgen dat de democratie ziekjes te bed ligt – was het niet door corona, dan wel door de ene na de andere politieke peiling die verdelers van kaplaarzen gouden tijden in het vooruitzicht stelde. Op zulke momenten is het goed te gedenken: wat weten zíj er eigenlijk van? De enige peiling die er écht toe doet, krijgt u immers pas aan het eind van het jaar. Welnu, het wachten is voorbij: ziehier Humo’s Pop Poll 2021, een viering van de democratie zoals bebaarde Grieken ze destijds bedachten!

Beeld NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Er valt op deze wereld niets te lachen, maar als je daar nu maar van uitgaat, valt er nog een hoop te lachen. Die beroemde zinspreuk van de grote Simon Carmiggelt lijkt wel het uitgangspunt te zijn geweest van regisseur en scenarist Adam McKay (‘Anchorman: The Legend of Ron Burgundy’, ‘Step Brothers’, ‘The Big Short’, ‘Vice’), die in zijn grimmige satire ‘Don’t Look Up’, nu in de bioscoop en op Netflix, doodernstig vaststelt dat er ontzettend hard valt te schateren met de huidige zorgelijke toestand in de wereld.

Beeld Diego Franssens

Dirk De Wachter (61) straalt wanneer hij de deur voor ons openzwaait. De psychiater die ons ongelukkig leerde zijn, doet zonder enige twijfel zijn eigen leer eer aan. Hij kreeg deze zomer een onheilstijding – kanker – en onderging een zware operatie. Maar als wij hem complimenteren over zijn verschijning, grapt hij moeiteloos dat hij tien kilo is afgevallen en dat de cortisonen zijn gelaat een mooie vulling geven. ‘De absurditeit van het leven, door Kamagurka altijd zo meesterlijk verbeeld, zul jij nooit uit het oog verliezen,’ zegt hij. ‘Maar,’ voegt hij er even later aan toe, ‘de afgelopen maanden waren miserie. Ik ben blij dat ik nog leef.’

Beeld Getty Images

In 2021 steeg de online haat tot een nieuw hoogtepunt. Favoriet doelwit was supermodel Doutzen Kroes. Jarenlang was zij een publiekslieveling, totdat ze zich aansloot bij de antivaxers. Een profiel van een gecanceld idool.

Frank Van Massenhove Beeld Thomas Sweertvaegher

Sommige mensen roepen jaren in de woestijn en krijgen dan plots gelijk. Kreeg in 2021 gelijk: Frank Van Massenhove (67). Het door hem gepromote nieuwe werken – thuis, in een koffiebar of godbetert vanuit een tweede verblijf in de Algarve – bleek geen lockdownfenomeen maar een blijver. Onderwijl aanschouwde de gepensioneerde ex-topambtenaar het bestuur van ons land, en hij zag dat het niet goed was. ‘De Vlaamse regering is een bende zwakkelingen.’

Average Rob Beeld Koen Bauters

Zoals vissen wel weten wat ze met water moeten en je vogels niet hoeft te vertellen wat ze met een zuchtje wind aan kunnen, zo gedijt Robert Van Impe (29) met vrolijke vanzelfsprekendheid op het internet. Voor Humo giet hij al jaren de betere onzin in geestige filmpjes, als Average Rob doet hij samen met z’n broer Arno de servers van Instagram en YouTube zoemen, en sinds deze week is hij ook officieel een acteur, in de VRT NU-reeks ‘Match’. En welk edelmetaal flonkert er daar ter hoogte van zijn decolleté? Het is goud: in Humo’s Pop Poll stemde u Average Rob naar de eerste plaats in de categorie ‘Wie heeft u het meest doen lachen?’

9. H oofdrolspelers Paul Mescal (25) en Daisy Edgar-Jones (23): ‘Tussen alle seksscènes door zijn we de beste maatjes geworden’

Beeld rv

Amper vier jaar geleden stak Sally Rooney de neus aan het venster, maar na drie bestsellers mag de jonge Ierse zich al één van de meest gelezen schrijfsters ter wereld noemen. ‘Normal People’, de bijzonder bingewaardige BBC-reeks gebaseerd op haar tweede roman, borduurt met ruim 62 miljoen streams voort op dat succes. Vanaf deze week kan ook de Canvas-kijker zich warmen aan het zachtjes knisperende, maar bijwijlen hevig oplaaiende liefdesvuur tussen Connell en Marianne, twee tieners op zoek naar zichzelf én elkaar. Poken de vlammen vakkundig op: hoofdrolspelers Paul Mescal (25) en Daisy Edgar-Jones (23), die het ook naast de set behoorlijk goed met elkaar kunnen vinden.

Beeld Saskia Vanderstichele

Noem hem geen modeontwerper, maar wel een couturier. Het verschil? Edouard Vermeulen (64) houdt rekening met de mode én met de klant, zolang hij maar niet zelf een knoop moet aannaaien. Het loont, want zijn modehuis Natan is al jarenlang hofleverancier van heel wat Europese royals. ‘Het Belgische koningshuis is mijn tweede familie.’