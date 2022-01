Deze 10 artikels zijn het meest gelezen de afgelopen week: ‘Ik dacht: ‘Ik ben een marginaal stom wijf’’

In een week waar een bom ontplofte bij ‘The Voice Nederland’ en waarin de zoektocht naar de kleuter Dean een huiveringwekkend einde kende, konden deze 10 artikels u het meest bekoren op Humo.be

1. Sarah Vandeursen stopt bij ‘De ideale wereld’: ‘Op de redactie dacht ik steeds: ‘Ik ben een marginaal, stom wijf’’

Sarah Vandeursen stopt bij ‘De ideale wereld’, het satirische Canvas-programma dat binnenkort ook op zoek moet naar een opvolger voor presentator Jan Jaap van der Wal. Vandeursen geeft aan dat het voor haar niet gezond is om alleen maar met humor bezig te zijn. ‘Ik merkte dat ik cynisch begon te worden.’ Dat de periode bij ‘De ideale wereld’ een zware indruk heeft nagelaten bij haar, bleek ook uit een gesprek dat ze had met Humo in de zomer van 2021. ‘Ik had op een bepaald moment echt genoeg van humor. Ik walgde ervan. Bij elke mop dacht ik: dit is niet écht. Ik had er geen zin meer in.’

2. Helmut Lotti: ‘Op restaurant kreeg ik een fles champagne, gewoon omdat ik bekend ben. Het koppeltje naast mij vierde zijn verloving, maar kreeg niks’

Helmut Lotti (52), de man van de golden oldies, doet in nieuw tegenwoordig: hij heeft met ‘Italian Songbook’ een nieuwe plaat uit, in het najaar wacht een nieuwe concertreeks en zowel in zijn persoonlijk als professioneel leven heeft hij een nieuw elan gevonden. Te bedenken dat hij ooit nog jong en onbezonnen was.‘Ik kan mezelf bekijken als een talentloze gelukzak, maar het kan gevaarlijk zijn jezelf zo kapot te relativeren.’

3. Linde Merckpoel: ‘Studio Brussel haalde een filmpje offline waarin ik in oosterse klederdracht met een accent sprak. Ik zakte door de grond van schaamte’

Het zondagskind van de Reyerslaan, zo noemt ze zichzelf. Maar in het hoofd van radiomaker en vlogger Linde Merckpoel (37) durft het al eens duister te worden. In het Canvas-programma ‘Therapie’ vertelt zij zelf, net als een aantal bekende medemensen, hoe ze daarmee omgaat. ‘Het is een misplaatst idee dat je alleen met echte problemen naar een therapeut mag stappen.’

4. ‘Voor hij met ons dochtertje van dat viaduct sprong, googelde hij: ‘hoe hard ziet een moeder af na het verlies van haar kind?’’

Op woensdag 27 januari 2021 werd Letty Vleminckx (35) gewekt door haar moeder: ‘Sta op, Letty, er staat politie voor de deur.’ Het was zes uur in de ochtend toen drie agenten zich in de inkomhal wurmden. Pas toen ook Letty’s vader de trap kwam afgedaald, gaven ze een verklaring voor hun bezoek: enkele uren eerder had Letty’s ex zich van het viaduct van Vilvoorde gestort, met in zijn armen hun 6-jarige dochter. Een jaar na de fatale sprong doet Letty Vleminckx voor het eerst uitgebreid haar verhaal. ‘Wat hij heeft gedaan, ging niet over Cassandra. Het ging over mij.’

5. Rob Vanoudenhoven: ‘Op een feestje vroegen twee mooie vrouwen of ik met hen meeging naar de wc. Ik zei: ‘Is het voor pipi of voor kaka?’’

Rob Vanoudenhoven (53) is een fenomeen. Weinig mensen glijden zo makkelijk door het leven en omarmen met zoveel plezier al wat op hun pad komt, of het nu een bestaan als koelcelarbeider, fruitplukker of televisiegezicht is. Sinds kort heeft Vanoudenhoven alweer een sluipweg naar een nieuw leven gevonden, als kunstenaar, maar daarover straks meer. Eerst keren we terug naar zijn oude leven. ‘Als je succes hebt, heb je plots veel vrienden. Maar toen mijn dochter geboren werd met een beperking, heb ik een aantal van hen niet meer teruggezien.’

6. Wilfried Hendrickx over zijn vrouw Ghislaine Nuytten: ‘Ze had geen kapsones, ze was onschuldig’

In april 2017 verscheen Humo 4000. In deze feest-editie schreven Humo-iconen wat het blad voor hen betekende. Journalist Wilfried Hendrickx beschreef hoe Humo hem en zijn vrouw Ghislaine Nuytten, die afgelopen week overleed na een hartstilstand, bij elkaar had gebracht.

7. ‘Mijn ex was een psychopaat, helemaal het tegenovergestelde van Dante. Ik ben van het allerslechtste naar het allerbeste gegaan’

Dante en Raphaëlla, twee namen die in de mond liggen als Orpheus en Eurydice, Romeo en Julia, Paris en Helena: als ze een eeuw of vijf vroeger waren geboren, waren ze vast het powerkoppel van de renaissance geweest. Nu moeten ze het zien te rooien in België anno 2022: Dante Vanzeir (23) neemt het voor de titel strijdende Union op sleeptouw, terwijl Raphaëlla Deuringer (22) warme broodjes bakt als influencer (op Instagram en Tiktok), realityster en ex-miss. Pas op: ceci n’est pas une WAG. ‘Dries Mertens is intussen de man ván. Die volgorde zint me wel.’

8. De deelnemers van ‘Taboe’: ‘Philippe kwam meteen naar me toe toen mijn verkrachting ter sprake kwam. Met tranen in de ogen heeft hij me getroost’

Geen televisieprogramma dat zoveel emoties losmaakt als ‘Taboe’. Bij de kijkers, maar vooral ook bij de gasten die elke aflevering opnieuw hun ziel op tafel leggen. Makers en deelnemers leggen uit hoe dat komt. ‘Eigenlijk zijn we nooit bezig met het maken van een televisieprogramma.’

9. Stefaan Degand over zijn verloren vrouw en kind: ‘Ik draag mijn trouwring nog altijd. Ik doe hem enkel uit om te spelen’

De glimlach van de clown, die de tristesse verbergt die zich daarachter roert, die nestelt zich bij momenten onmiskenbaar op het onmiskenbare gelaat van Stefaan Degand. De acteur verloor in 2017 na een complicatie tijdens de zwangerschap zowel zijn vrouw Julie als hun ongeboren dochter Bo. Dat hij nadien alleen instond voor zijn dochter Mila verklaart waarom de orkaan van een mens zo natuurlijk omgaat met de patiënten op de pediatrie in het VTM-programma ‘Een echte job’. Maar nee, dat wil niet zeggen dat het leed al volledig verwerkt is, bleek tijdens een gesprek in 2020 naar aanleiding van zijn memorabele passage in ‘Het huis’. ‘Je hoort weleens dat je moet leren om alleen te kunnen zijn als je met iemand wilt samenleven. Dat zijn theorieën waar ik nooit iets bij heb gevoeld.’

10. Meesteroplichter Piet Van Haut: ‘Laat mij met iemand praten, en binnen het halfuur geeft die persoon mij 25.000 euro’

In de driedelige true crime-reeks ‘The Puppet Master’, die nu te zien is op Netflix – van de makers van ‘The Imposter’ - getuigen slachtoffers en hun naasten over hoe de Britse oplichter Hendy-Freegard hun leven gijzelde, en vertellen rechercheurs hoe ze de man na ruim tien jaar konden stoppen. Ook België kent zijn meesteroplichter, zijn Leonardo DiCaprio uit ‘Catch me if you can’. Piet Van Haut heet de man en hij is het onderwerp van ‘Het mirakel van België’, een boek waarin auteur Maarten Inghels op zoek gaat naar de man achter de ongelooflijke verhalen, maar zelf mee in het bedrog wordt gezogen. ‘Meer dan negenhonderd vrouwelijke advocates kwamen op bezoek in de gevangenis, gelokt door de belofte een stuk van zijn fortuin te krijgen, zei hij, het ging om meer dan tien advocates per dag.’