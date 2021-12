Deze 10 artikels zijn het meest gelezen de afgelopen week

In een week waarin de omikronvariant zich sluipenderwijs verspreidde, energieleveranciers failliet gingen, Clement Peerens zijn pensioen aankondigde en Bassie en Adriaan ruzie kregen, passeerden heel veel verschillende verhalen de revue. Wij bundelen voor u de tien best gelezen verhalen van Humo.

1. Klussen in ruil voor seks: ‘Welke (alleenstaande) moeder pijpt mij voor een cadeaukaart van bol.com?’

Automonteurs, hoveniers, boekhouders: ondernemers uit allerlei sectoren bieden hun diensten aan in ruil voor seks. Vaak mannen, op zoek naar vrouwen. Soms ‘mogen’ stellen ook. ‘Betrouwbare vakmensen’, zo noemen ze zichzelf. Maar garanties dat ze dat ook daadwerkelijk zijn, krijg je niet. ‘Ik stel mezelf wel voor als ik bij je ben.’

Honderden mannen, en soms ook vrouwen, bieden op internet hun diensten aan. Particulier en beroepsmatig. Met een paar muisklikken word je overspoeld door advertenties. Van een loodgieter tot personal trainer. Allemaal hebben ze één ding gemeen: geïnteresseerden mogen met hun lichaam afrekenen. Er wordt onder andere ingespeeld op de oververhitte woningmarkt. Andere adverteerders richten zich expliciet op jonge vrouwen met weinig geld. ‘Geen geld, ik help je’. En ‘welke (alleenstaande) moeder, pijpt mij voor een cadeaukaart van bol.com?’, staat in de advertenties.

Lees hier het volledige artikel

2. Achter de schermen in ‘Château Planckaert’: ‘Een tienerzwangerschap gebeurt in de beste families, maar daar staat er geen cameraploeg bij’

Château Planckaert - Realityreeks (BEL) - Generic season 2 (2021) - Caption: De Planckaerts Beeld © VRT – Inge Kinnet

Met wekelijks meer dan een miljoen kijkers op zondagavond zijn de Planckaerts zonder twijfel de populairste familie van het land. Maar hoe sympathiek en open zijn Eddy, Christa, Stephanie en co. echt? Hoe gaat het eraan toe als de camera’s niet draaien? In het boek ‘De familie Planckaert, zoals we echt zijn’ gunnen ze een blik in hun ziel. Humo selecteert enkele fragmenten over dochter Stephanie, haar vriend Christopher en hun onverwachte ouderschap.

Lees hier de volledige reportage

3. Luister nu naar ‘De Ongelogen Waarheid’, de podcast van Clement Peerens

The Clement Peerens Explosition Beeld Koen Bauters

Clement Peerens, popkenner en drijvende kracht achter The Clement Peerens Explosition, laat een jaar lang zijn licht schijnen over de hedendaagse helden van de Belgische muziekscene. Eens per maand, en dat tot eind 2022, verzamelen Bart Peeters en Clement, die stilaan aan zijn afscheid van de internationale podia denkt, om even welbespraakt als geestig een stand van zaken op te maken. Spannende tijden voor Dikke Lu, lelijke foorwijven en Alex Callier. En voor iedere liefhebber van het Antwerps, vlijmscherpe satire en de tegendraadse logica van Hugo Matthysen. De ongelogen waarheid, zonder twijfel!

Beluister hier de podcast

4. Microbioloog Herman Goossens: ‘Omikron slaat alles. Als we het virus nu niet heel ernstig nemen, weet ik het ook niet meer’

Beeld Marco Mertens

‘Zo veel mutaties in één keer. Ik ben verbijsterd.’ Herman Goossens beent met grote stappen door het gangenlabyrint van het UZA. De rijzige professor is als microbioloog gespecialiseerd in resistente ‘superbacteriën’ en zag al veel verbluffende kunstjes van de natuur. Maar, zoals hij nog een paar keer zal herhalen, ‘omikron slaat alles’.

Als hoofd van PREPARE, een platform dat de Europese Unie over de aanpak van pandemieën adviseert, werkt de altijd energieke Goossens samen met topvirologen. Met sommigen van hen publiceerde hij ondertussen tientallen studies over het coronavirus in vakbladen als The Lancet en New England Journal of Medecine. ‘Ook mijn eminente collega’s vielen van hun stoel toen ze de omikronmutaties zagen’ zegt hij. ‘Het is de wake-upcall die de wereld nodig had.’

Lees hier het volledige interview

5. Komt er een ‘horrorwinter’ op ons af? ‘Januari wordt zeker tien graden kouder dan normaal’

Horrorwinter Beeld Photonews

Snel, maak van uw huisdier een bontjas en gooi alle papieren exemplaren van dit blad in de haard. Volgens de berichten op sociale media staat Europa immers een horrorwinter te wachten. Enkele Nederlandse experts onderscheiden feit van fake news.

6. Stem nu voor Humo’s Pop Poll 2021 en maak kans op een volautomatische espressomachine van De’Longhi

Humo's Pop Poll 2021 Beeld Humo

Terwijl België weer langzaam op slot gaat, gaat de stembus van Humo’s Pop Poll wagenwijd open. Wie zijn de Vrouw, de Man en de Lul van het Jaar? Welke politicus is uw beste maatje? Welke tv-programma’s werkten op het gemoed en welke muziek verzachtte de zeden?

Vul hier uw antwoorden in

7. Angèle: ‘Ik zeg niet dat ik nooit meer naakt ga poseren. Maar alleen als ík het gepast vind’

Beeld MANUEL OBADIA-WILLS

Zesentwintig is Angèle nog maar net geworden, op 3 december, maar op haar wereldverovering staan geen grenzen: vijf shows in Vorst Nationaal, één in het Sportpaleis, en straks in de Londense O2 Arena in het voorprogramma van Dua Lipa – haar vriendin sinds ze samen ‘Fever’ maakten. Dan is er nog de Netflix-docu die net in première ging, én natuurlijk ‘Nonante-cinq’, haar nieuwe album dat weer als een bom zal inslaan, maar ook verrassend matuur is. ‘Corona heeft me met mezelf geconfronteerd. Ik zat daar opeens alleen met al mijn demonen en kon niet anders dan ze recht in de ogen kijken.’

Lees hier het volledige interview

8. De slotafleveringen van ‘La Casa de Papel’ op Netflix behoren zowaar nog tot de beste van de hele reeks ★★★½☆

Beeld Netflix

Het is danig onverwacht en het komt een tikkeltje te laat, maar de makers van ‘La Casa de Papel’ zijn er toch in geslaagd om hun verhaal op een mooie manier af te ronden, in de vijf resterende afleveringen van het vijfde en laatste seizoen.

Lees hier de volledige recensie

9. Vanya Wellens: ‘Ik voel soms schaamte als ik mijn lichaam in de spiegel zie. Dat maakt het moeilijk om mezelf te laten zien aan een man’

Beeld Koen Bauters Humo 2021

Vanya Wellens (42) laat me alle hoeken van de kamer zien, en dan nog een keer, en nóg een keer: met aarzelende trots leidt ze me door het hele huis. Háár huis. Het optrekken van dit festival van licht en lucht, helemaal in haar eentje, is wat haar de afgelopen jaren heeft beziggehouden. Voor de actrice – al negentien jaar speelt ze in ‘Thuis’ Femke De Grote – is het een overwinning op haar roerige jeugd van schuurpapier: ‘Ik moest snel volwassen worden.’ De 7 Hoofdzonden!

Lees hier het volledige artikel

10. Met elke aflevering geloofden we minder en minder van ‘Klopjacht’ ★★½☆☆

Klopjacht Beeld VIER

Bij de laatste aflevering van ‘Klopjacht’ daagde het me: liever dan dit vermeende kat-en-muisspel had ik een documentaire óver ‘Klopjacht’ gezien. Langdurige blootstelling aan het programma kwam namelijk mijn bereidwilligheid niet ten goede om nog maar eens een oogje dicht te knijpen als er weer te gretig op goedgelovigheid werd gerekend.

Lees hier de volledige recensie