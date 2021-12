Deze 10 Humo-artikels zijn het afgelopen jaar het meest gelezen: ‘Toen de Bart De Pauw-heisa losbarstte, kon ik niet zwijgen’

1. Clara Cleymans: ‘Toen de Bart De Pauw-heisa losbarstte, kon ik niet zwijgen: ik ben ook een slachtoffer, maar níét van een slechte man’

Humo meest gelezen 2021 Beeld Humo

Clara Cleymans (32) is nog altijd een fijn ros elfje. Alleen heeft ze zich vandaag uitgedost als Canadese houthakker: met een geruite pet-met-flappen en handschoenen van schapenvacht tracht ze haar lichaamstemperatuur op peil te houden tijdens ons openluchtinterview. Terwijl we rondjes draaien in het park dat ze tijdens de lockdown heeft geannexeerd als tuin, blijkt dat ze wel vaker van gedaante verandert. Er schuilt ook een Peter Pan in haar, een prinses, een toffe tante, en zelfs heel Zwitserland. ‘Ik wil mezelf niet meer censureren.’ (...)

2. Fatma Taspinar en Geert Meyfroidt

Wij zagen allang dat de romance tussen Fatma Taspinar en Geert Meyfroidt in de sterren geschreven stond: ‘Ik val op exotische types die niet op hun mondje gevallen zijn’

3. De doofpotten van de studentendoop: ‘Oude mannen gaven onze doopmeesters geld om de slagroom van onze naakte bovenlijven te mogen likken’

Schrik de komende weken niet als op straat een penetrante lookgeur uw neusgaten binnendringt, of als u struikelt over een hoopje ellende met smurrie in het haar: het doopseizoen schiet weer uit de startblokken, uitgerekend enkele dagen na het begin van het proces-Sanda Dia. Stadslegendes genoeg over dooprituelen, maar hoe wijdverspreid zijn de praktijken van machtsmisbruik en al dan niet seksueel geweld à la Reuzegom? ‘Ik werd vernederd, moest braken, en ik was een week ziek. Maar achteraf voelde het aan als een eer.’

4. Kat Kerkhofs: ‘Ik wil niet de seksgoeroe van Vlaanderen worden’

Van Katrin Kerkhofs (32) willen we al eens vergeten dat ze niet alleen de vrouw van Dries Mertens én een flamboyante verschijning is. Ze studeerde communicatiewetenschappen, werkte bij verschillende productiehuizen en bedacht en maakte nu voor SBS haar eerste eigen programma. In ‘Kat zonder grenzen’ praat ze met bekend en onbekend Vlaanderen over wat ze al dan niet verlangen van een relatie – geen seks, vrije seks, wel of geen bedrog, iemand ouder of juist jonger. ‘Ik vraag eigenlijk mijn hele leven al mensen uit over liefde en seks,’ zegt Kerkhofs. Want: ‘Daar waar de mens het meest kwetsbaar is, is hij het meest waarachtig.’

5. Julia & Amy uit ‘K2 zoekt K3': ‘Ik wist dat er reacties gingen komen op mijn weinig verhullende outfit, maar ik maak me daar niet al te druk om’

Breaking news en brekende kinderhartjes toen Klaasje Meijer begin dit jaar bekendmaakte K3 te verlaten. Studio 100-baas Gert Verhulst kondigde naar goede gewoonte meteen een zoektocht aan naar haar opvolger, een vacature die deze keer openstond voor iedereen. Ruim 22.000 onontgonnen talenten schreven zich in, onder wie meisjes van kleur, jongens, transgenders en non-binaire kandidaten. Aan de vooravond van de finale van ‘K2 zoekt K3’ zat Onze Man uiteindelijk toch tegenover twee blonde meisjes: de spontane spring-in-’t-veld Julia Boschman (19) (die het uiteindelijk haalde) en last Vlaming standing Amy Courtens (25).

6. De zware tol van alcohol: ‘Ja, ook gematigd drinken is ongezond. De schade in ons hele lichaam is enorm’

Wat gebeurt er precies in je brein wanneer je drinkt? Waarom wordt de één sneller dronken dan de ander? En hoe schadelijk is alcohol nu echt? Humo sprak met onderzoeker David Nutt voor wie het glas immer halfvol is: ‘Het enige verschil met andere drugs is dat alcohol legaal is.’

7. De 7 Hoofdzonden van Jeroom

Bij ‘De slimste mens’ staat hij bekend als de publieksafkoeler, bij Élodie Ouédraogo als niet onverdienstelijk levensgezel, bij Humo als zodanig bevlogen tekenaar dat hij permanent met verfborstel onder de neus rondloopt. Dit zijn de 7 Hoofdzonden van Jeroom: ‘Ik zal nooit vreemdgaan. Weet jij wat één platgestoken Porsche 911-band kost?’

8. Harry & Jerina uit ‘Huis gemaakt’: ‘In één van de laatste scholen waar ik heb gezeten, werd ik gepest door de leerkrachten’

Een huis hebben Harry en Jerina niet overgehouden aan ‘Huis Gemaakt’, maar het koppel veroverde wel het hart van Vlaanderen. Fans zetten na het programma een crowdfundingactie op die hen meer dan 125.000 euro opleverde en hen een serieuze stap dichter bracht bij dat zelf gerenoveerde droomhuis. Van die aankoop zagen ze af, omdat hun twee kinderen in het huis te weinig ruimte hebben. In een gesprek met Humo blikten ze terug op de uitputtende renovatie. ‘Acht maanden werkten we naar één doel toe en toen de tristesse achteraf de kop opstak, konden we die met niemand delen.’

9. Laurence Van Tongerloo (37), ex-vrouw van Ruben Van Gucht: ‘Ik neem geen vaccin. Het zal misschien betekenen dat ik op bepaalde plaatsen niet binnen mag, maar dat is dan maar zo.’

In maart sprak Humo nog uitgebreid met Laurence Van Tongerloo (37), mevrouw Ruben Van Gucht (34), naar aanleiding van ‘Snoep Dog’, haar kookboek voor hondenliefhebbers. Later op het jaar maakte de sportjournalist bekend dat ze gaan scheiden, na zeven jaar huwelijk. ‘‘Misschien zijn de grootste macho’s altijd wel kwetsbaar vanbinnen.’

10. Ella Leyers en Anemone Valcke over ‘Storm Lara’: ‘Eigenlijk ben ik megablij dat de microfoon van Eddy Demarez nog aanstond’

Ondanks het feit dat ze elkaar op geen enkel moment in de ogen kunnen kijken, knettert het in de nieuwe Streamz-serie ‘Storm Lara’ tussen Ella Leyers (32) en Anemone Valcke (30). Ella speelt de Lara uit de titel, een lichtjes losgeslagen radio-dj die niet op een controverse meer of minder kijkt, en Anemone is Suzy, de mysterieuze beller die meldt dat ze op een brugreling staat. De serie weet heel mooi en spannend mentale problemen aan te kaarten, dus waarom wij drieën dan ook niet?‘Tien jaar geleden had ik nooit durven toe te geven dat ik naar een therapeut ga.’